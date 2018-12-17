«У него голова крутится на 360 градусов!» Ахметов – лучший молодой игрок года

Третий год подряд лауреатом премии ДФЛ «Первая пятёрка» становится игрок ЦСКА: в 2016-м награду забрал Александр Головин, в 2017-м – Фёдор Чалов, а в этот раз – Ильзат Ахметов. По итогам голосования он набрал 202 балла, обогнав товарища по команде Ивана Облякова на 25 очков. Среди проголосовавших за Ахметова — Станислав Черчесов, Никита Симонян, Мирослав Ромащенко и Виктор Гончаренко.

«Первая пятёрка» — ещё одно подтверждение гегемонии ЦСКА в XXI веке 2016 — Головин, 2017 — Чалов, 2018 — Ахметов. «Пятёрка» «армейцам» за работу с молодёжью!

Справка



Ахметов стал седьмым игроком ЦСКА, получившим эту премию. Ранее победителями в «Первой пятёрке» становились Игорь Акинфеев (2005), Алан Дзагоев (2008), Георгий Щенников (2009), Константин Базелюк (2013), Александр Головин (2016) и Федор Чалов (2017).



Все лауреаты премии «Первая пятёрка»



2002 – Александр Кержаков («Зенит»)

2003 – Владимир Быстров («Зенит»)

2004 – Динияр Билялетдинов («Локомотив»)

2005 – Игорь Акинфеев (ЦСКА)

2006 – Роман Шишкин («Спартак»)

2007 – Кирилл Комбаров («Динамо»)

2008 – Алан Дзагоев (ЦСКА)

2009 – Георгий Щенников (ЦСКА)

2010 – Павел Яковлев («Спартак», «Крылья Советов»)

2011 – Александр Кокорин («Динамо»)

2012 – премия не вручалась

2013 – Константин Базелюк (ЦСКА)

2014 – Эльмир Набиуллин («Рубин»)

2015 – Алексей Миранчук («Локомотив»)

2016 – Александр Головин (ЦСКА)

2017 – Фёдор Чалов (ЦСКА)

2018 – Ахметов стал седьмым игроком ЦСКА, получившим эту премию. Ранее победителями в «Первой пятёрке» становились Игорь Акинфеев (2005), Алан Дзагоев (2008), Георгий Щенников (2009), Константин Базелюк (2013), Александр Головин (2016) и Федор Чалов (2017).2002 – Александр Кержаков («Зенит»)2003 – Владимир Быстров («Зенит»)2004 – Динияр Билялетдинов («Локомотив»)2005 – Игорь Акинфеев (ЦСКА)2006 – Роман Шишкин («Спартак»)2007 – Кирилл Комбаров («Динамо»)2008 – Алан Дзагоев (ЦСКА)2009 – Георгий Щенников (ЦСКА)2010 – Павел Яковлев («Спартак», «Крылья Советов»)2011 – Александр Кокорин («Динамо»)2012 – премия не вручалась2013 – Константин Базелюк (ЦСКА)2014 – Эльмир Набиуллин («Рубин»)2015 – Алексей Миранчук («Локомотив»)2016 – Александр Головин (ЦСКА)2017 – Фёдор Чалов (ЦСКА)2018 – Ильзат Ахметов («Рубин», ЦСКА).

Каждую церемонию награждения победитель перевоплощается – Головин, например, предстал перед публикой измазанный и в костюме шахтёра, а Чалов надел фрак и сыграл на пианино с отцом в четыре руки. Ахметов же появился в образе «восточного принца». А сопровождали его к золотому трону девушки-танцовщицы.

Вокруг него собрались ребята из академии – тоже в тюбетейках и национальных костюмах. Ведущий задавал им вопросы об Ильзате, а они наперебой отвечали – на кону стояли конфеты. Ребята долго пытались выяснить, где Киргизия и гадали, какой же у полузащитника размер ноги. Сошлись на том, что 41 – и не прогадали.

Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

После небольшого квиза Ильзат отправился переодеваться, а слово взяли тренеры, которые с ним работали.

Владимир Александров был первым, к кому попал Ахметов:



— Папа привёл его к нам в первом классе — у нас как раз первое в стране поле построили. Первые шаги у него какие были — брал мяч и не отдавал. Водиться ещё любил, по-народному. Забивать любил. Ильзат — один из самых талантливых моих воспитанников.

Сергей Никитин тренировал Ахметова в академия Коноплёва:



— Ильзат приехал к нам в третьем классе, — вспоминал он. — Задача была — найти лучших игроков и сформировать команду. Увидел на тренировке Ильзата. Я его сразу определил как «змею» — везде вылезал, юркий такой. Сказал, что пацан интересный, надо его брать. Целый год приглашали его и семью на турниры, он себя очень хорошо показывал. Пошёл к руководству со словами, что надо его перетаскивать в Россию. Из-за гражданства Киргизии он не мог играть за академию. В итоге Ильзат получил российское гражданство и в четвёртом классе присоединился к нам.

Фото: Денис Тырин, ПФК ЦСКА

Последним выступал Ринат Билялетдинов — именно он впервые выпустил Ахметова на поле в Премьер-лиге:

— Это уже третий лауреат, к которому я имею отношение. Динияр тоже просил передать поздравления и просил не задирать нос, — посмеялся Билялетдинов. — Помню, посещал матчи молодёжной команды «Рубина». Спросил у тренера — а кто у тебя там бегает такой? То ли китаец, то ли кто…. А мне говорят, что он наш, из Киргизии, но совсем молодой. Спрашиваю — а почему ты его на фланге используешь? У него голова крутится на 360 градусов. Попробуй его в центре. А мне говорят — а там всё занято! Потом был в сбор в Германии. Я его решил взять, хоть ему всего 16 лет было. Всё думал: да он сдохнет там от нагрузок. Но ничего, выдержал. Помню, был матч товарищеский, и там момент — Кверквелия катится в подкате, Навас… а он раз-раз — и гол! Знаю ещё одного игрока, который также распоряжался мячом — Фёдор Черенков. Подумал, что в ближайшее время выпущу его на поле. Выпустил в матче с «Зенитом», где был Халк, Витсель. Потом я, правда, ушёл из «Рубина». И после этого он играл меньше, чем должен был. Многие умеют делать на тренировке всё, а в игре — ничего. Вот у Ахметова не так. Надеюсь, и дальше всё будет хорошо.

После просмотра роликов про Ильзата, которые подготовил ЦСКА, на сцену наконец поднялся победитель – за наградой. Получив табличку с пятёркой, Ахметов всех поблагодарил, но отметил, что реализовываться самому можно только за счёт командной игры.

— Я очень рад и счастлив получить такую награду, — сказал он. — Рад, что удаётся реализовываться, прогрессировать. Спасибо тренерскому штабу и всему клубу, что дают такую возможность. Буду ценить, хвататься за каждый шанс и много работать. Спасибо всем присутствующим, что делите этот праздник со мной: конечно же, в первую очередь отцу и семье за их поддержку, всем тренерам, агентам, которые поддерживают и всегда рядом в нужный момент. Хочется дальше развиваться и получать такие награды, но командная игра – в первую очередь. За счёт неё можно реализовываться самому. Предстоит большая работа, где надо будет проявлять все свои лучшие качества. Всё только через упорный труд.

— Спасибо всем за поздравления, — сказал Ильзат, подойдя к журналистам.



— Как можете оценить выступление ЦСКА в этом году?

— Я считаю, что мы хорошо выступили, но всегда хочется чего-то большего. Надо трезво оценивать свои возможности. То, что у нас было, – неплохое окончание года. Жаль, что не удалось пробиться в евровесну, но обыграть дважды «Реал» дорогого стоит. Надо делать выводы и проводить работу над ошибками. Надеюсь, что мы попадём в Лигу чемпионов в следующем году и будем дорожить шансами, которые у нас есть.

5 главных героев ЦСКА в 2018 году Это был тяжёлый год для «армейцев», перестроечный. Но завершили они его блестяще.

— Зато теперь можно сосредоточиться на чемпионате.

— Да, у нас есть возможность направить все силы на внутренний чемпионат и отрыв от лидера не такой большой, у нас есть возможность бороться за чемпионство. Будет работать, готовиться на сборах.

— Максимум ли на данный момент — третье место перед зимней паузой?

— Максимум – это всегда первое место. Нельзя сказать, что третье место — это наш максимум. В каких-то играх мы были лучше, где-то нам не повезло. Наш максимум покажет последняя игра чемпионата, и тогда мы увидим, на что мы наиграли.



— Если бы у вас был выбор: проиграть два раза «Реалу» или выйти в плей-офф?

— Как оно сложилось, так и должно быть. Не хочу говорить задним числом. Всё, что ни делается, – к лучшему. На всё воля Всевышнего.

Особенности национального характера на примере ЦСКА Мадрид – Пльзень. Москва – Петушки.

Остаётся добавить, что Ильзату на мероприятии подарили золотые туфли. Возможно, для того, чтобы отдавал ещё больше голевых передач и забивал больше голов.