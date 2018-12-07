«Первая пятёрка» — ещё одно подтверждение гегемонии ЦСКА в XXI веке

Каждый декабрь, когда подводятся итоги голосования за лучшего молодого футболиста уходящего года, во многих СМИ появляются статьи с примерно одинаковым содержанием: как сложились судьбы победителей конкурса. Оправдали ли они ожидания? Расписываются взрослые карьеры игроков, перечисляются их последующие достижения. Это всё, безусловно, крайне любопытно, но, на мой взгляд, гораздо интереснее подводить не частные итоги, а общие. И пытаться выявить определённые тенденции.



А главная тенденция в данном случае лежит на поверхности: ЦСКА взял ещё одну, уже седьмую с 2002 года награду, тогда как у преследователей – «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Локомотива» — их всего по две. Отрыв в пять баллов в общем зачёте слишком огромен, чтобы списывать его на случайность.

Ведь хоть и косвенно, но эта премия характеризует работу клубов с молодёжью – как собственной, так и приобретённой. Здесь присутствуют не только субъективные моменты (любое голосование – это выбор людей, которые могут иметь личные симпатии), но и вполне конкретные требования: номинируемые игроки должны провести на поле определённый процент времени, который в разные годы составлял от 33 до 50 процентов от общего. Нарушалось правило до сих пор лишь раз.

«Он пыхтел, сопел, но делал». Новое о полузащитнике ЦСКА Ильзате Ахметове Ринат Билялетдинов, при котором футболист дебютировал в РПЛ, рассказал о нём интересные факты.

В случае с ЦСКА мы видим, что лучшими молодыми футболистами года признавались игроки «армейцев» в абсолютно разные для российского футбола циклы: долимитный (Акинфеев в 2005-м); период массового приезда сильных легионеров (Дзагоев в 2008-м, Щенников в 2009-м); самую богатую и звёздную пору в российском футболе (Базелюк в 2013-м); а также посткризисное время, когда количество свободных денег у клубов резко уменьшилось (Головин в 2016-м, Чалов в 2017-м, Ахметов в 2018-м). Яркие молодые представители, имеющие стабильную практику, в команде так или иначе были почти всегда.

Все лауреаты премии «Первая пятёрка»



2002 – Александр Кержаков («Зенит»)

2003 – Владимир Быстров («Зенит»)

2004 – Динияр Билялетдинов («Локомотив»)

2005 – Игорь Акинфеев (ЦСКА)

2006 – Роман Шишкин («Спартак»)

2007 – Кирилл Комбаров («Динамо»)

2008 – Алан Дзагоев (ЦСКА)

2009 – Георгий Щенников (ЦСКА)

2010 – Павел Яковлев («Спартак», «Крылья Советов»)

2011 – Александр Кокорин («Динамо»)

2012 – премия не вручалась

2013 – Константин Базелюк (ЦСКА)

2014 – Эльмир Набиуллин («Рубин»)

2015 – Алексей Миранчук («Локомотив»)

2016 – Александр Головин (ЦСКА)

2017 – Фёдор Чалов (ЦСКА)

2018 – 2002 – Александр Кержаков («Зенит»)2003 – Владимир Быстров («Зенит»)2004 – Динияр Билялетдинов («Локомотив»)2005 – Игорь Акинфеев (ЦСКА)2006 – Роман Шишкин («Спартак»)2007 – Кирилл Комбаров («Динамо»)2008 – Алан Дзагоев (ЦСКА)2009 – Георгий Щенников (ЦСКА)2010 – Павел Яковлев («Спартак», «Крылья Советов»)2011 – Александр Кокорин («Динамо»)2012 – премия не вручалась2013 – Константин Базелюк (ЦСКА)2014 – Эльмир Набиуллин («Рубин»)2015 – Алексей Миранчук («Локомотив»)2016 – Александр Головин (ЦСКА)2017 – Фёдор Чалов (ЦСКА)2018 – Ильзат Ахметов («Рубин», ЦСКА)

Справедливости ради, история с Базелюком немного выходит за рамки восхваляющего сюжета: Константин в 2013-м не набрал необходимого количества игровых минут, да и стабильным уровнем не отличался. Но те годы, с 2011 по 2014-й, для всей российской молодёжи вообще оказались аномально тяжёлыми, поскольку у клубов появились финансовые ресурсы, в Россию друг за другом начали съезжаться мощнейшие легионеры, «Анжи» и «Зенит» взорвали рынок приобретениями Это’О, Виллиана, Халка, Витселя и прочих, средний уровень лучших команд и конкуренция между ними резко выросли, и на какое-то время клубы-гранды стали реже и меньше позволять себе идти на риск.



В 2012-м, например, ДФЛ вообще решила не вручать премию, поскольку не нашлось кандидатов, соответствующих критериям. А в 2013-м, чтобы про «Первую пятёрку» с концами не забыли (отменять награду второй год подряд – это караул!), организаторы пошли на смягчение правил по игровым минутам.



Если же абстрагироваться от того необычного для российского футбола периода, то в пути развития ЦСКА почти всегда были заметны две характерные черты.



Во-первых, это продвижение в состав одного-двух ярких молодых игроков, пусть даже иногда в спорных ситуациях. Газзаев в 2008-м не побоялся сделать ставку на 17-летнего Дзагоева и 19-летнего Мамаева, хотя в обойме хватало легионеров. Слуцкий в 2009-м по просьбе Евгения Гинера, снявшего с тренера из-за осмысленного риска ответственность за результат (это не домыслы, а последующее признание президента ЦСКА), сделал основным левым защитником Щенникова. Его игра была подвержена перепадам, но он всё равно не садился после слабых матчей в запас. Тот же Чалов, шустро начавший, но резко сбавивший осенью 2017-го, тоже дождался нового шанса. Клуб по возможности старался доводить работу до конца, а не метался из крайности в крайность, как это происходит у многих.



Да, при том же Слуцком был отрезок, когда поступление молодёжи в главную команду почти прекратилось, но главные причины мы назвали несколькими абзацами выше, да и продлился он недолго. Плюс на прощание Леонид Викторович подарил клубу и стране Головина, опека и доведение до взрослого футбола которого стали для тренера чуть ли не главной мотивацией в последние полтора года перед отъездом в Европу.

Ахметов – лучший молодой футболист РПЛ. К 20 годам он уже прошёл через ад! Долгое время в мире футбола существовал один Ахметов – владелец «Шахтёра». Теперь это не так.

Во-вторых, «армейцы» всегда отличались своеобразной для России селекционной политикой: они крайне редко приобретали игроков не то что за 30, а даже среднего возраста, в основном делая упор на футболистов с потенциалом роста. Это касается как легионеров, так и россиян. Трюк, проделанный минувшим летом с Ахметовым, Обляковым, Сигурдссоном и остальной компанией, клуб успешно делал и раньше, пусть и не в таком масштабе.



Первый принцип не только помещал футболистов в атмосферу доверия, но и дарил дополнительную мотивацию ребятам из академии, внушал им: «В клубе в вас верят, у лучших всегда будет шанс». Второй позволял получать игроков не столько для достижения сиюминутных задач (хотя в идеальных сценариях удавалось и это), сколько для вклада в будущее, каким бы он ни был: появлением мастера на годы или последующей перепродажей с финансовой выгодой.



Это тот самый комплексный планомерный подход, который многие другие российские топ-клубы либо боятся применять, либо применяют неправильно. «Спартак» в разные годы мог единовременно поднять в основу чуть ли не треть дубля, бросить ребят в пекло, а потом, после поражений или очередной смены тренера, отправить обратно в далёкий резерв или вовсе раскидать по арендам. В этом сезоне красно-белые снова совершили попытку омоложения, но слишком резкую, начавшуюся в смутное время. Клуб вскоре погряз в скандалах, а суета и гигантское давление молодым обычно противопоказаны, поэтому до весны процесс может временно замедлиться. «Зенит», кажется, работа с молодёжью вообще мало интересует, достижения и статус ему гораздо важнее. Его право. «Локомотив» слишком долго был непоследователен в философии, а время «Краснодара», имеющего гигантский потенциал, ещё не пришло.

Два воспитанника академии «Краснодара» уже разрывают РПЛ. Как они играют? Большой доклад по игре дерзких краснодарских юношей.

Тогда как в случае с ЦСКА риск полностью оправдался: команда достойно вышла из катастрофической финансовой ситуации, относительно безболезненно пережила полную перестройку и сделала огромный задел на следующие сезоны. Этот задел особенно ценен, если вспомнить, что отменять с концами лимит никто не собирается, а общая финансовая ситуация в стране и спорте в частности может в ближайшие годы не улучшиться.



Сегодняшний путь ЦСКА можно сколько угодно называть вынужденной реакцией на форс-мажор. Безусловно, большая доля правды в этом есть. Факт в том, что клуб был к такому повороту событий готов, поскольку необходимый опыт обрёл раньше, при разных тренерах, но одном руководящем составе и сложившемся укладе. Здесь всегда было понимание необходимых условий для того, чтобы ростки пробивались наверх сквозь почву, а не через трёхслойный асфальт, вопреки всему.

Три подряд премии «Первая пятёрка» как раз подчёркивают, насколько здорово «армейцы» научились работать с молодёжью, не терять её самых ярких представителей, доводить их до основного состава и сборной России. Да и вообще воспитывать лучших игроков в стране.



Остальным – учиться и брать пример.