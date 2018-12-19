Исполком РФС. Мутко больше не президент. Выборы — 22 февраля

ОНЛАЙН

13:55. Подводим итоги. 1) Виталий Мутко больше не президент РФС; 2) Сергей Прядкин исполняет обязанности президента до выборов, но выставлять свою кандидатуру не будет; 3) неизвестно, кто будет участвовать в выборах; 4) выборы состоятся 22 февраля.

13:50. Алаев: Почему ушёл Мутко? Зачем нам комментировать его решение. Он сам объяснит.

13:45. Алаев: Ещё про итоги исполкома. Утвердили правила по лицензированию. Внесено изменение в регламент, теперь клубы не прошедшие лицензирование или банкроты не смогут называться прежним именем, все сотрудники будут дисквалифицированы, а срок с двух лет вырос до четырёх.

13:42. Прядкин: Сан Саныч Алаев ведёт всю работу. В ближайший промежуток времени – у нас пауза в РПЛ. В этом плане будет легче, потому что календарь уже сверстан. Моя цель – достойно провести конференцию, подготовиться к ней. Вопросы какие-то уже надо решить: это и бюджет, и отчётность. Я очень благодарен Алаеву за совместную работу. У нас не было никаких недопониманий. Мы работали в полном согласии. Какие бы решения я ни принимал, они все будут согласованы с Александром Александровичем.

13:40. Прядкин: Хочу сказать, что никаких вопросов, связанных с выборами президента в ходе текущей повестки не было. Александр Дюков присутствовал, но мы не слышали от него заявлений, что он будет выдвигаться на выборы президента РФС.

13:36. «Я об этом подумаю, — ответил Алаев. – Для меня эта ситуация немножко неожиданная, поэтому сейчас не готов говорить. Давайте подведём итоги года».

13:35. Прядкин: Я не планирую выставлять свою кандидатуру на выборы президента РФС.

13:33. Снова Алаев.

«РФС, согласно уставу, проводит отчётную конференцию до 30 мая. Мы выбрали дату 22 февраля. Так как Виталий Леонтьевич написал заявление по собственному желанию, то 22 февраля будут выборы президента РФС. 13 января – последняя дата подачи заявки на выборы. Для выдвижения в кандидаты нужна поддержка минимум 5 членов исполкома. На исполкоме ни о каких кандидатах разговора не было. Обсуждался процедурный вопрос. Для нас важно, чтобы были решены все юридические вопросы. Далее у любого кандидата есть достаточно времени до 13 января, чтобы определиться со своими планами".

13:32. Алексей Сорокин:



«Очевидно, что Мутко сделал очень много для российского футбола. Достаточно вспомнить, в каком состоянии был РФС два года назад и в финансовом, и в организационном отношении, и в каком он сейчас. Пришли спонсоры, все финансовые вопросы решились. Успех очевиден. Я не говорю, что успех сборной — это только заслуга Мутко. Это коллективная работа, но её ещё нужно было организовать. Просто у него новые задачи и новые объёмы.



Буду ли я выдвигать свою кандидатуру? Пока ничего на этот счёт сказать не могу. Пока без комментариев».

13:30. Алаев: Хотел бы выразить благодарность Виталию Леонтьевичу Мутко и от себя лично, и от исполкома. Трудно оценить то, что он сделал для всего русского футбола. От меня ему низкий поклон за то, что 12 лет назад взял меня с футбольного поля в РФС.

13:25. Прядкин: На правах исполняющего обязанности президента РФС хочу поблагодарить Сан Саныча Алаева за проделанную работу, которую он осуществлял на протяжении последнего времени. Практически все члены Исполкома поблагодарили Алаева за его работу.

Фото: «Чемпионат»

13:22. Мэр Казани, член исполкома РФС Ильсур Метшин:



«Мутко сделал очень большой вклад и как президент РФС, и как член правительства. Мы вместе готовили Универсиаду, он был одним из тех, кто ее завоевывал и готовил. Был ЧМ по футболу. Хочу выразить ему своё уважение и благодарность. Это решение стало для меня неожиданностью. Кроме слов благодарности не могу ничего сказать. Почему Алаев не остался и.о.? Лучше у него спросите. Кого вижу президентом? Достойного человека, которого изберёт конференция».

13:20. Дюков и Гинер уехали. С прессой не общались.

13:15. Сейчас начнётся пресс-конференция.

13:10. Самые яркие фразы Виталия Мутко.

«Футбол фром май харт». Мутко прощается, но пока не уходит Главные цитаты вице-премьера с очередной конференции РФС.

13:00. Выборы нового президента РФС пройдут 22 февраля.

12:55. Сергей Прядкин — и.о. президента РФС.

12:50. Виталий Мутко покинул пост президента РФС.

12:30. Немного аргументов за Дюкова на посту президента РФС.

Почему Дюков у руля РФС – самый разумный компромисс. Колонка Уткина Он уже отказывался. Но сейчас самое время.

12:00. Пока без новостей. Совещаются.

11:45. Михаил Галактионов утверждён главным тренером молодёжной сборной России.

11:35. Главная цель на следующий год — попадание сборной России в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.

11:30. Исполком РФС постановил считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными. Главная цель на следующий год — попадание в финальную часть Евро 2020

11:25. Исполком РФС принял решение выдвинуть стадион в Санкт-Петербурге в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Среди конкурентов — Мюнхен, — сообщает телеграм-канал K/On/Off.

11:20. Сегодня не было протокольной съёмки, впервые за долгое время. Не пустили ни фотографов, ни телевидение.

11:10. Главную должность в нашем футболе Дюков займёт не сразу. По регламенту президента должна назначить выборная конференция, на которой большинство голосов находится у региональных федераций футбола. Должность президента РФС – это не корона, которую Мутко может передать Дюкову. Так что скорее всего, он вступит в должность не раньше февраля.

10:45. Возле Дома футбола оживлённо. И машина с мигалками. Уже приехали Дюков, Лебедев, Григорьянц, Смертин, Прядкин.

Фото: «Чемпионат»

10:30. Два месяца назад «Чемпионат» первым поделился информацией, что РФС возглавит Александр Дюков. Тогда многие отнеслись к сообщению с недоверием. Теперь же все спортивные СМИ говорят о скором приходе Дюкова. Глобальное решение принято на самом верху, и уже сегодня на исполкоме РФС Виталий Мутко объявит о своём уходе.