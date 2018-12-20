Кокорин посоветовал прочитать «Граф Монте-Кристо». Смешно

А что вы читали в 27 лет? Тюремная библиотека Кокорина, хет-трик Бэйла и уход Мутко с поста президента РФС — в футбольном дайджесте дня.

«Краснодар» предложил € 4,5 млн за хавбека АИКа Олссона

«Краснодар» намерен приобрести полузащитника АИКа Кристоффера Олссона, сообщает Aftonbaldet. Российский клуб предложил за 23-летнего шведского футболиста € 4,5 млн.



«Мы обычно не комментируем сделки, которые ещё не заключены. Ранее мы подтвердили, что интерес к Олссону существует со стороны нескольких команд. Более точная информация появится чуть позже», — отметил директор АИКа Бьорн Вестстрем.

По информации источника, в услугах Олссона был заинтересован также итальянский «Удинезе», однако «Краснодар» сделал самое выгодное предложение. 20% от сделки получит датский «Мидтьюллан», из которого Олссон перешёл в АИК.



Олссон выступает в составе АИКа с 2017 года. Полузащитник стал лучшим игроком последнего чемпионата Швеции, забив 5 голов за 29 матчей.

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Защитник «Атлетико» Л. Эрнандес в январе перейдёт в «Баварию» за € 85 млн

Защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес зимой продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает Marca.



По информации издания, 1 января, в день открытия трансферного окна в Германии, немецкий клуб объявит о переходе 22-летнего французского футболиста. «Бавария» воспользуется опцией о сумме отступных в контракте Эрнандеса с «матрасниками», которая составляет € 85 млн. Контракт Лукаса с мюнхенцами будет рассчитан на четыре года.

Эрнандес является воспитанником «Атлетико», в составе которого дебютировал в 2014 году. В 2018 году в составе сборной Франции он выиграл чемпионат мира, который проходил в России. В сезоне-2017/18 на счету защитника десять матчей (девять — в основе) за «Атлетико» в чемпионате Испании.

«Реал» обыграл японский клуб «Касима Антлерс» и вышел в финал клубного ЧМ

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира японский клуб «Касима Антлерс» встречался с мадридским «Реалом». Матч состоялся на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби и завершился со счётом 3:1 в пользу испанского клуба.



Валлийский нападающий «Реала» Гарет Бэйл оформил хет-трик, забив на 44-й, 53-й и 55-й минутах встречи. Полузащитник «Касимы Антлерс» Сёма Дои записал на свой счёт единственный гол японской команды в этом матче.



Таким образом, мадридский «Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира, где сыграет с командой «Аль-Айн» из ОАЭ, которая в своём полуфинальном матче оказалась сильнее «Ривер Плейт» (2:2, 5:4 по пенальти). «Касима Антлерс» проведёт матч за третье место с аргентинским клубом.

«Реал» убрал японцев одной левой Бэйла. Гарет сыграл, как Роналду Вы видели хет-трик валлийца?

«МЮ» оштрафует Погба за публикацию в социальных сетях после отставки Моуринью

«Манчестер Юнайтед» принял решение наказать полузащитника клуба Поля Погба, выложившего в «Инстаграме» собственное фото с ухмылкой после новости об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью, сообщает Daily Mail.



Напомним, через несколько минут французский полузащитник удалил пост. Позже появилась информация, что это была запланированная рекламная публикация.



По информации источника, английский клуб счёл изображение неуважительным и неуместным, поэтому решил оштрафовать Погба. Ранее с критикой французского футболиста выступил бывший игрок «красных дьяволов» Гари Невилл.

«МЮ» готов продать Погба. Вы будете смеяться, но снова в «Ювентус» А в «инстаграме» Кокорина призвали прийти к Мосгорсуду и поддержать его и Мамаева. 5 главных новостей дня.

Родионов объяснил, почему покинул пост гендиректора «Спартака»

Сергей Родионов, который накануне, 18 декабря, покинул пост генерального директора «Спартака» по собственному желанию и был назначен спортивным директором клуба, рассказал о причине произошедшей смены должности. Специалист объяснил, что благодаря рокировке его функции в «Спартаке» стали более конкретизированными.

«Это было моё личное желание. По сути, я всегда занимался спортивными вопросами. Изначально, ещё в 2015 году, я приходил в клуб на должность, которая это подразумевала.



Да, теперь будет легче работать, сконцентрировавшись на спортивных вопросах. В моей зоне ответственности по-прежнему остаются академия, молодёжный состав, «Спартак-2» и основной состав. Как видите, по сути ничего не меняется в плане моего функционала — просто он более конкретизирован», — цитирует Родионова Sport24.



Напомним, по итогам заседания совета директоров «Спартака» исполняющим обязанности генерального директора был назначен вице-президент клуба Наиль Измайлов.



В данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Следующий матч московский клуб проведёт на своём поле с «Краснодаром» 3 марта.

Кокорин посоветовал россиянам прочесть роман «Граф Монте-Кристо»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что посоветовал бы россиянам прочесть роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, посетивший футболиста в СИЗО.



«Кокорин поделился книжными преференциями. На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них», — цитирует Еникеева «RT на русском».



По словам члена ОНК, данный роман Кокорин посоветовал бы прочесть россиянам, поскольку речь в нём идёт о несправедливом заточении. На вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, футболист ответил: «Уголовный кодекс». Нападающий подчеркнул, что книги ему передают в передачах или приносят из библиотеки.



Ранее Московский городской суд отклонил апелляции Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об изменении меры пресечения.

Кокорин и Мамаев встретят Новый год в тюрьме Мосгорсуд отклонил апелляции адвокатов футболистов.

Мутко покинул пост президента РФС

Российский футбольный союз в своём официальном «твиттере» объявил об уходе Виталия Мутко с поста президента организации.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Мутко покинет РФС. Основными кандидатами на его место являются председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.



Напомним, Мутко приостановил свою деятельность на посту президента союза в конце декабря 2017 года. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев, который находится на этой должности и в данный момент.



Мутко также принимал участие в организации чемпионата мира—2018, матчи которого прошли минувшим летом на 12 стадионах в 11 городах России.

Мутко – всё ещё король футбола. И нас ждёт разборка питерская Зачем оплакивать того, кто никогда и никуда не уйдёт?!

«Манчестер Юнайтед» назначил Сульшера и. о. главного тренера до конца сезона

«Манчестер Юнайтед» объявил, что исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона после увольнения Жозе Моуринью будет Уле-Гуннар Сульшер, ранее работавший в «Мольде».



Как сообщает пресс-служба английского клуба, вместе с ним в тренерском штабе будет работать Майкл Фелан, а также Майкл Кэррик и Киран Маккейна.



Сульшер выступал за «МЮ» с 1996 по 2007 год, шестикратный чемпион английской Премьер-лиги, дважды обладатель Кубка Англии, победитель Лиги чемпионов УЕФА, дважды обладатель Суперкубка Англии и обладатель Межконтинентального кубка.



«Манчестер Юнайтед» после 17 туров располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 26 очками в активе. Моуринью возглавил команду летом 2016 года и за два с половиной года выиграл с ней три трофея. Ранее он также работал в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».