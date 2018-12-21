10 лучших молодых игроков Центральной Европы прямо сейчас

Продолжаем цикл «Лучшие молодые игроки». На очереди Центральная Европа. Многие разгорающиеся футбольные звездочки Бельгии и Нидерландов уже находятся на передовых ролях в европейском футболе. Тем не менее в местных чемпионатах еще достаточно больших талантов, некоторые из которых в скором времени взорвут трансферный рынок.

Ксавер Шлагер («Ред Булл Зальцбург», Австрия)

Гражданство: Австрия. Позиция: полузащитник. Возраст: 21 год.

Это сейчас Шлагер – один из основных полузащитников чемпиона Австрии и игрок национальной сборной. Всего этого не было бы без помощи матери Ксавера. В детстве Шлагер-младший защищал ворота. Его родительница не только приходила на каждую игру, но и принимала в них активное участие. Каждый матч она становилась за воротами и давала Ксаверу советы, как должно играть голкиперу. Маленький вратарь какое-то время терпел это, но после поражения 0:19 убежал в поле подальше от материнских наставлений. В поле у Ксавера получилось намного лучше. В 11 лет мальчика заметил Перси ван Лироп, глава молодежного отдела «Ред Булла», и перевез Шлагера из Линца в Зальцбург, где перед молодым футболистом открылись совершенно другие возможности для развития.

Шлагеру повезло. Во время обучения Ксавера «Ред Булл» перестраивался с голландской на немецкую систему подготовки молодежи, так что австриец перенял лучшее от обеих школ. Шлагер – разносторонний полузащитник. Несмотря на то что Ксавер комфортнее всего чувствует себя в роли плеймекера, он без проблем может закрыть позиции правого вингера или опорного полузащитника. У него отличное видение поля, качественный средний и длинный пас, позволяющий ускорять темп атак команды, и пушечный удар с дальней дистанции. При этом Ксавер не играет на чистых мячах, как многие другие плеймейкеры. Австриец доигрывает эпизоды до конца, а его выносливости хватает, чтобы отрабатывать в зонах перед обеими штрафными площадками. Главный недостаток Ксавера в том, что пока он не умеет сбрасывать с себя персональную опеку. Шлагер хорош, но очень легко выключается из игры даже не самым мастеровитым соперником. Устранив этот пробел в своей игре, Ксавер обеспечит себя большое будущее за пределами родины.

Ксавер Шлагер Фото: Michael Molzar/SEPA.Media /Getty Images

Ханнес Вольф («Ред Булл Зальцбург», Австрия)

Гражданство: Австрия. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 19 лет.

Еще одна большая надежда австрийского футбола Ханнес Вольф совсем не похож на своего партнера по команде Шлагера. В отличие от Ксавера, Вольф – абсолютный индивидуалист, эгоизм которого одновременно и помогает, и мешает команде. Ханнес постоянно стремится сыграть остро и эффектно. Вольф отдает рисковые передачи, которые становятся украшением тура. Доходят до адресата, правда, такие шедевры далеко не всегда, поэтому довольно часто Ханнес губит очень перспективные командные атаки. Австриец может с легкостью пройти трех-четырех человек на дриблинге и попытаться обыграть пятого, так и не расставшись с мячом. Ошибки свои, впрочем, Ханнес всегда стремится исправить самостоятельно и помогает команде в обороне.

Ханнесу всего 19 лет, но свой дебютный матч за взрослую команду «Ред Булла» полузащитник провел уже в позапрошлом сезоне – парня вызвали в основу, после того как Вольф феерично выступил в молодежной Лиге чемпионов, семью мячами в восьми встречах вытянув австрийцев в финал турнира. Ханнес быстро привык к взрослому футболу. В первом полноценном сезоне за главную команду Зальцбурга Вольф забил 12 мячей и стал полноценной частью команды, добившейся лучшего еврокубкового результата в истории «Ред Булла», полуфинала Лиги Европы. Прогрессу Вольфа помешала травма лодыжки, но сейчас игрок здоров и начинает набирать форму, с ноября участвуя в голевых атаках «Ред Булла» практически в каждом матче.

Максимилиан Вебер («Аякс», Нидерланды)

Гражданство: Австрия. Позиция: центральный защитник. Возраст: 20 лет.

Как правило, талантливые игроки предпочитают переходить в голландский чемпионат ради последовательного развития без излишнего давления. Это не случай Вебера. Максимилиан успел провести лишь один полный сезон в Вене, прежде чем его выкупил «Аякс» за рекордные для «Рапида» 7 миллионов евро. В Амстердаме сделали ставку на молодого защитника – за день до трансфера австрийца переход в «Тоттенхэм» оформил Давинсон Санчес, и Вёбер рассматривался как его прямая замена. Максимилиан – универсальный защитник, способный сыграть как в центре, так и слева, при этом австриец больше ориентирован на оборону своих ворот.

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В «Аяксе» Вебер начал очень ярко — в первом же матче забил гол «Херенвену» и практически всегда выходил в старте, пока не получил травму колена. С нее начались проблемы. Максимилиана практически сразу подняли на ноги, но форма была растеряна. Вебер стал реже появляться на поле и вернулся в стартовый состав только под конец сезона. В этом сезоне с возвращением в Амстердам Блинда австрийский защитник стал получать еще меньше игрового времени, а недавнее удаление в матче с «Баварией» точно не добавило ему очков в борьбе за место в старте. Возможно, в межсезонье мы увидим защитника сборной Австрии в новом клубе. Ранее, по слухам, им интересовался лично Моуринью.

Максимилиан Вебер Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Сибе Схрейверс («Брюгге», Бельгия)

Гражданство: Бельгия. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 22 года.

Сибе начал играть на профессиональном уровне раньше многих общепризнанных футбольных талантов. В 16 лет Схрейверсом уже интересовались «Андерлехт», ПСВ и «Манчестер Сити», но игрок решил остаться в «Генке», клубе, которой вырастил из него футболиста. К 22 годам на счету Сибе более 130 матчей за «Генк» и более 50 игр за молодежные сборные Бельгии разных возрастов. Схрейверс – футболист, больше играющий на команду, чем ориентированный на чужие ворота. Бельгиец начинал карьеру на острие атаки, но постепенно стал чаще использоваться в глубине поля, где Сибе гораздо полезнее.

В бельгийском чемпионате Сибе и сейчас считается одной из местных звезд, но, кажется, уже перерос повышенный интерес к своей персоне. Этим летом футболист наконец сменил команду и перешел в «Брюгге», где в отсутствие гарантированного места в стартовом составе стал забивать непривычно много для себя, в том числе и своей бывшей команде. Может быть, отсутствие прежней стабильности положительно повлияет на игрока, ведь его потенциал явно не ограничивается пределами чемпионата Бельгии.

Матуш Беро («Витесс», Нидерланды)

Гражданство: Словакия. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 23 года.

Матуш Беро — точно не самый перспективный футболист из перечисленных, но это не помешало словаку к 23 годам поиграть в двух довольно сильных европейских чемпионатах и в обоих случаях стать стабильным игроком основы. Беро – воспитанник словацкого «Тренчина», самой продвинутой команды Словакии, благодаря своему владельцу держащей постоянную связь с «Аяксом». Философия «Тренчина» подразумевает повышенное внимание собственной академии и ее воспитанникам, поэтому футболисты вроде Беро очень рано подключаются к играм за основу. Матуш дебютировал за взрослую команду в 17 лет. В следующем сезоне, своем первом полноценном, полузащитник получил приз лучшему молодому игроку высшей лиги Словакии, а еще через год стал лучшим бомбардиром своей команды.

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Трансфер в «Трабзонспор» стал шагом вперед для словака, и в игровом плане к нему не было никаких претензий. Но отношение к игроку изменилось не по его вине. В марте этого года на турецкую команду был наложен трансферный бан, запретивший ей регистрировать новых игроков в межсезонье. Причиной стали долги по трансферу Беро перед «Тренчином» — заявленные два с половиной миллиона евро за словака так и не были выплачены его первой команде. Летом Матуш был продан в голландский «Витесс», чему был очень рад, — благодаря «Тренчину» Матуш хорошо знаком с местным футболом. Пока Слуцкий доволен им и награждает полузащитника внушительным объёмом игрового времени.

Стивен Бергвейн (ПСВ, Нидерланды)

Гражданство: Нидерланды. Позиция: нападающий. Возраст: 21 год.

Слава Роббена еще долго не будет давать покоя новому поколению голландских футболистов. Бергвейн – очередной игрок, сравниваемый с игравшим за ПСВ Роббеном. При этом Стивен более универсален. Любимая позиция Бергвейна – на левом краю атаки, с которого ему удобно смещаться в середину. Но Стивен без проблем может сыграть правого вингера, поднападающего или «ложную девятку». У голландца крепкое телосложение, позволяющее ему цепляться за спорные мячи и не отскакивать от соперника после первого контакта, и выдающийся дриблинг – в прошлом сезоне Стивен совершал больше всех обводок в чемпионате Голландии.

Стивен с детства мечтал стать футболистом, а после встречи с Месси в 2010 году во время поездки в Испанию перестал сомневаться в своем футбольном будущем. У Бергвейна-младшего были очень веские причины заниматься футболом – родителям обязательно нужно было купить остров. Пока Стивен подарил семье только дом, но у молодого нападающего еще все впереди.

Стивен Бергвейн Фото: Aaron van Zandvoort/Soccrates/Getty Images

Маттейс Де Лигт и Френки Де Йонг (оба — «Аякс», Нидерланды)

Гражданство: оба Нидерланды. Позиция: центральный защитник и полузащитник соответственно. Возраст: 19 лет и 21 год соответственно.

Последние еврокубковые успехи «Аякса» привлекли и без того большое внимание к новым будущим звездами мирового футбола. Де Лигт и Де Йонг – главные игроки амстердамской команды. Футболисты являются трансферными целями практически каждого европейского топ-клуба, а «Барселона» готова выложить порядочную сумму сразу за двух игроков. И есть за что.

Де Лигт – основной центральный защитник команды, проводящий второй полноценный сезон за «Аякс». Прогресс защитника слишком стремителен даже для такого клуба, как «Аякс». Де Лигт стал самым молодым игроком, участвовавшим в финале Лиги Европы, и вторым после Зеедорфа самым молодым игроком в истории «Аякса», забивавшим гол за амстердамцев. Уже в 19 лет Матейс примерил капитанскую повязку своей команды.

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Маттейс пришел в «Аякс» в 9 лет, бросив занятия теннисом, и практически все время обучения в академии играл полузащитником. Это сильно помогло ему на новой позиции в будущем. У Де Лигта нет очевидных слабых мест. Голландец хорош в своих основных обязанностях центрального защитника, при этом обладает первоклассным первым пасом, способным разгонять атаки своей команды. Сам Маттейс сравнивает себя с Пике, и сравнение действительно близко к правде. Только у голландца есть шанс стать более дисциплинированным игроком в обороне.

Де Йонгом интересуются примерно все клубы, которые могут позволить себе дорогие покупки, но Френки не торопится с переездом. Существует много историй, подтверждающих скромность Де Йонга. Когда, например, в «Аяксе» ему выдали новый Mercedes Benz, Френки парковал его в другом районе и ходил до базы пешком, потому что стеснялся ездить на такой дорогой машине. При этом Френки всегда был очень своенравным на поле и в детстве далеко не всегда слушал своих тренеров. Неординарность 16-летнего парня заметил Марк Овермарс и переманил его из «Виллем-II», где он часто сидел на лавке за игнорирование установок тренера, в «Аякс». В Амстердами дела Де Йонга не сразу пошли в гору – Петер Бос требовал от Френки всё той же дисциплины на поле, а Де Йонг всё так же упрямо гнул свою линию. Спасла смена главного тренера. При Кайзере Френки практически сразу стал регулярно попадать в стартовый состав и стал лидером «Аякса».

У Де Йонга невероятная техника. Голландцу ничего не стоит пройти нескольких соперников на дриблинге, при этом применяет он его в нужных ситуациях. Де Йонг классно играет в пас и ищет зоны между линиями. Дриблинг голландца позволяет тому выходить на свободное пространство практически в любой ситуации и отдать обостряющую передачу любой сложности. В Де Йонге «Барселона» видит замену Бускетса, хотя многие прочат молодому полузащитнику еще большее будущее, сравнивая его с великим Беккенбауэром.

Кевин Мбабу («Янг Бойз», Швейцария)

Гражданство: Швейцария. Позиция: правый защитник. Возраст: 23 года.

Не всем футболистам идут на пользу слишком ранние переезды в другие клубы. Кевин Мбабу один из них. В 17 лет еще не успевшего толком дебютировать во взрослом футболе Мбабу забрал «Ньюкасл». Кевин был не готов к такой резкой смене обстановки. Швейцарский защитник потерял два года развития, практически не выходил на поле и только тренирировался с командой. Мбабу спасло возвращение в родную Швейцарию – в сезоне 2016-2017 Кевин был отдан в аренду «Янг Бойз» и по-настоящему расцвел в новой команде, став ее основным правым защитником. После дебюта за сборную страны и золотых медалей чемпионата Швейцарии за «Янг Бойз», первых для команды за 32 года, Кевин уже никуда не хотел уезжать. Не желала этого и его команда, заплатив за игрока 120 тысяч евро.

Мбабу – мощный футболист, отлично пользующийся своим атлетизмом и в обороне, и в атаке. У Кевина впечатляющие показатели в единоборствах – швейцарец выигрывает примерно 60 процентов спорных мячей и снимает около 70 процентов верха. При этом Мбабу эффективен в атаке – использует свои габариты и скорость в силовом дриблинге по флангу с последующим кроссом в штрафную. Кевину еще есть над чем работать. Защитник периодически теряет концентрацию и занимает неправильное положение на поле.

Кевин Мбабу Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Димитри Оберлен («Базель», Швейцария)

Гражданство: Швейцария. Позиция: нападающий. Возраст: 21 год.

Оберлен с 14 лет впечатлял каждого специалиста, с кем работал. В детстве набожный тренер деревенской команды, с которой Димитри начинал свой футбольный путь, был уверен в том, что Оберлен послан ему свыше. В профессиональном футболе к Димитри было более холодное отношение. Нападающий покатался по арендам, за пять лет успел сменить пять команд, везде исправно забивал, но так и не смог закрепиться ни в одной из них. Проблема в полной непредсказуемости Димитри. Оберлен из тех игроков, кто сам не знает, что с ним произойдет на поле в следующую секунду. Димитри может сотворить шедевр, но этот шедевр будет идти вразрез с тренерской установкой. Сместиться во фланг к партнеру, буквально отобрать у него мяч, протянуть его до чужой штрафной и забить – абсолютно нормальная история для Оберлена.

Успешный для Димитри прошлый сезон в составе «Базеля» заставил заговорить о нападающем и породил множество слухов о его скором переходе в более сильный клуб, но для Оберлена подобное внимание не в новинку. В швейцарском нападающем камерунского происхождения видят звезду с 15 лет, но трудный характер и природная лень пока что мешают Оберлену полностью реализовать себя.