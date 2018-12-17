Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. Что о них нужно знать

«Аякс» — «Реал»

Раньше



В последних встречах «Реал» взял за правило заканчивать домашние и выездные матчи с «Аяксом» с одинаковым счётом. Осенью 2012 года на групповом этапе Лиги чемпионов два раза выиграл 4:1, годом ранее – тоже две победы в ЛЧ, обе со счётом 3:0. В ту эпоху больше всего голландцам забивали Криштиану и Кальехон. Осенью 2010 года «Реал» тоже отгрузил шесть голов в двух матчах. Пока статистика противостояния похожа на улицу с односторонним движением, но когда-то всё было по-другому. В 1995-м команда ван Гала с Давидсом и Клюйвертом дважды оказалась сильнее на групповом этапе, а в 1973 году «Аякс» Круиффа выбил мадридцев в полуфинале Кубка чемпионов.



Сейчас



В нынешнем сезоне у «Реала» всё сложно. В ЛЧ клуб дважды сдался ЦСКА, но не испытывал проблем с другими соперниками по группе. После смены тренера команда не играет вничью: девять побед и два поражения в 11 матчах во всех турнирах. Качеством игры «Реал» не выделяется среди остальных команд плей-офф, но при Сантьяго Солари мадридцы стали чаще давать результат без доминирования.

«Аякс» в группе с «Баварией» не потерпел ни одного поражения, и это о многом говорит. В чемпионате Нидерландов поражение только одно, так что команда обладает не только качествами, чтобы играть с топовыми соперниками, но и стабильностью на дистанции. Самый молодой капитан в Лиге чемпионов Матейс де Лигт и трансферная цель «Барселоны» Фрэнки де Йонг, ожившие после Англии Душан Тадич и Дэйли Блинд определяют стиль команды при контроле мяча, Давид Нерес и Хаким Зиеш забивают и раздают голевые передачи. Впрочем, забивают здесь все: даже защитник Блинд в последнем туре Эредивизии сделал дубль. Момент, чтобы совершить сенсацию, не идеальный, но именно по игре «Реал» точно не выглядит непобедимым.

«Атлетико» — «Ювентус»

Раньше



В 60-е эти команды долго и нудно соперничали в Кубке Ярмарок (однажды дошло до переигровки), а в XXI веке встречались всего раз. Это случилось в 2014 году, и обе команды уже были похожи на себя сегодняшних. Мадридцев тренировал Диего Симеоне, у него играли Гризманн, Годин и Коке, а «Ювентусом» уже руководил Массимилиано Аллегри, который выпускал в центре защиты связку Кьеллини — Бонуччи. Впрочем, кроме этой пары, «Юве» изменился полностью. Более того, когда эти команды играли в прошлый раз, Манджукич защищал «Атлетико». Сейчас он в паре с Криштиану, зато у Симеоне есть Калинич. Странная трансферная политика.



Сейчас



«Атлетико» в Испании идёт в привычном стиле: с трудом обыгрывает аутсайдеров, отбивается от «Реала» и «Барсы» и держится в группе лидеров. Правда, при этом набирает очки намного хуже, чем в любой другой год с Симеоне, а Гризманн и Диего Коста в чемпионате вдвоём забили меньше, чем один Роналду. Кстати, «Атлетико» — одна из любимых команд португальца, этой команде он забил 22 гола за карьеру.



Андреа Аньелли строит в «Ювентусе» глобальный бренд и суперклуб, а Аллегри – тренер, который в наибольшей степени свободен от идейных и концептуальных ограничений, нацеливаясь только на результат. Поэтому, на первый взгляд, проход «Ювентуса» выглядит вероятнее, чем теряющего очки с «Леганесом» и «Вильярреалом» «Атлетико». Хорошая новость для любителей закрытого футбола: в этой паре точно не будет игры без центра поля. «Ювентус» даже в Италии не имеет единоличного лидерства по забитым голам (а в Англии не входил бы и в топ-4), «Атлетико» забивает с большим трудом.

Основные претенденты на победу в Лиге чемпионов. Коротко обо всех Многие серьёзно изменились за лето.

«Шальке-04» — «Манчестер Сити»

Раньше



«Шальке» и «Сити» встречались однажды. Это было сравнительно недавно, когда в Манчестере только появились шейхи. Команда Марка Хьюза выиграла группу в Кубке УЕФА (странный формат, пять команд, с каждой по одной встрече) и в единственном матче обыграла немцев в гостях. Правда, Хьюзу это не помогло: через месяц его заменил Роберто Манчини.



Сейчас



Доменико Тедеско уверенно занял второе место в слабейшей группе Лиги чемпионов, но вряд ли это можно считать показателем. У Доменико Тедеско плохие отношения с рядом игроков (зимой «Шальке» собирается чистить состав), команда пытается играть в амбициозный футбол с интенсивным прессингом, но в Бундеслиге он ей не слишком удаётся. Из-за травм Тедеско никак не может подобрать идеальное сочетание игроков. В общем, это выглядит как самая ясная пара.

«Лион» — «Барселона»

Тогда



В официальном матче команды впервые встретились в 2001 году. С тех пор сыграли шесть раз: четыре победы «Барсы» и две ничьи. Проклятие, в которое «Лион» превратился для «Реала», на каталонцах не сработало.



Сейчас



Есть только одна причина сомневаться в том, что «Барселона» повторит результат любого из трёх предыдущих противостояний и более-менее легко пройдёт французов. «Лион» — крайне неудобный соперник для команд, которые играют во владение. Это стилистическая особенность: лионцы высоко прессингуют всегда, а не только когда им это выгодно. Поэтому в чемпионате Франции эта негибкая, заточенная на довольно узкий игровой стиль команда имеет проблемы. Но в Лиге чемпионов это сыграло на руку. Таких высоко прессингующих команд не так уж много. «Ливерпуль» вне конкуренции, «Лион» не может дать такую согласованность и интенсивность прессинга, но может напрячь команду в момент начала атак. Четыре очка в группе с «Ман Сити» говорят о том, как опасно недооценивать высокий прессинг «Лиона».

Как «Ман Сити» умудрился проиграть дома «Лиону»? Объясняем, как произошла главная сенсация игрового дня.

«Рома» — «Порту»

Раньше



В начале 80-х «Порту» выбил римлян в 1/8 финала Кубка кубков, а два года назад встречался с ними в квалификации Лиги чемпионов – и тоже оказался сильнее. В ответном матче команда Лучано Спаллетти поплыла, Эмерсон и Де Росси были удалены, и почти весь второй тайм «Рома» играла вдевятером. Проиграла 0:3.



Сейчас



«Порту» и сейчас выглядит солиднее. Команда меньше изменилась, в воротах по-прежнему Икер Касильяс (и он по-прежнему воюет с Моуринью), на фланге защиты так же активен Алекс Теллес, рядом с ним тот же Фелипе, а в центре полузащиты – Эктор Эррера. В группе с «Шальке», «Галатасараем» и «Локомотивом» португальцы заняли первое место с запасом.



У «Ромы» проблемы. Эусебио Ди Франческо летом получил целую группу действительно талантливых игроков: Чорич, Дзаниоло, младший Клюйверт, Кристанте. Но перебор молодых креативных вингеров только мешает: Ди Франческо без конца ротирует и пока не нашёл наиболее выигрышного сочетания. С уходом одновременно Найнгголана и Стротмана «Рома» потеряла в продвижении мяча через центр: Н'Зонзи долго адаптировался, а Пасторе до сих пор не закончил адаптацию. В «Роме» больше известных футболистов, чем в «Порту», но меньше стабильности на дистанции, а также хватает откровенно неудачных матчей.

«Ливерпуль» — «Бавария»

Коллега Григорий Телингатер написал об этой паре эмоциональный текст. Прочитайте его, чтобы узнать о соперниках всё.

«Ливерпуль» вынесет нынешнюю «Баварию». Вообще без вариантов Зубодробительная пара в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» — «Боруссия»

Раньше



Впервые они встретились в еврокубках весной 2016 года и с тех пор сыграли уже четыре матча. В первых двух в Лиге Европы сильнее была «Боруссия», в двух следующих «Тоттенхэм». Но ни разу обе команды не были на таком подъёме, как сейчас.



Сейчас



«Боруссия» — лидер Бундеслиги, и не только из-за самоустранения «Баварии». Люсьен Фавр встроил в команду Алькасера, Витселя, Санчо, Хакими – фактически собрал новую команду за лето. «Боруссия» великолепна в контратаках и, даже когда мучается в первых таймах, дожимает соперников после перерыва.

3 причины, почему «Боруссия» на первом месте в Бундеслиге Не считая самоустранения «Баварии».

«Тоттенхэм» — единственная команда в АПЛ, у которой в графе трансферов летом остался ноль. Правда, Моуринью и это назвал усилением. Как ни странно, он отчасти прав: новички прошлого сезона Лукас Моура и Серж Орье с трудом адаптировались к новой команде и только в этом сезоне стали играть регулярно. Особенно Моура: он по-новому раскрылся в центре нападения и серьёзно увеличил для Маурисио Почеттино возможность управления игрой. Пожалуй, самая непредсказуемая пара.

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ»

Раньше «ПСЖ» только тратил как топ-клуб. А теперь и играет как топ-клуб Страх больших матчей позади.

Раньше



Это первая встреча команд в еврокубках в истории.



Сейчас



Возможно, потенциально самая драйвовая пара в 1/8. «ПСЖ» наконец дозрел: не только разносит всех в чемпионате Франции, но и выдаёт лучшую игру в топ-матчах.

Томас Тухель дружит с Неймаром, смело ставит в состав молодёжь, меняет схемы, чтобы адаптировать команду под соперника. С начала сезона он перепробовал множество сочетаний, в том числе со связкой Неймар — Мбаппе в атаке и Кавани в атаке, с Неймаром в полузащите и даже с тройкой форвардов, среди которых с первых минут играет Чупо-Мотинг, но не играет Мбаппе. Другими словами, «ПСЖ» — тактически гибкая команда, которая не стесняется играть от соперника. Но как играть от «МЮ»?

Не нужно иметь инсайды из раздевалки команды, чтобы предсказать, как будет играть Жозе Моуринью. Большие матчи «МЮ» проводит по одинаковому сценарию. Максимально закрытый первый тайм, в котором главная задача – не пропустить, даже ценой контратак, и чуть более смелый второй тайм, обычно с выходом на поле лишнего игрока для связи обороны с атакой (Мата, Погба, Феллайни под другой стиль переходов в атаку), переходящий в самоубийственную смелость, если надо срочно отыгрываться. Такой подход в этом сезоне уже принёс победу над «Ювентусом» в гостях, не помог с «Ман Сити», помог с «Арсеналом» и сделал даже хуже, чем было, в матче с «Ливерпулем».



«ПСЖ» — явный фаворит, но если Моуринью и сохранил что-то с тех времён, когда его имя было синонимом трофеев, то это умение испортить жизнь фавориту, когда его команда является аутсайдером. Необязательно повторять про Турин: можно вспомнить, что игроки «Ман Сити» уже готовились праздновать титул в перерыве дерби, в то время как Жозе говорил своей команде о гордости. «МЮ» вышел на второй тайм и забил Эдерсону три раза – испортил праздник. С «ПСЖ» цель будет такой же.