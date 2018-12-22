У Промеса конфисковали автомобиль. Будет суд

Следствие изменило Кокорину и Мамаеву статью обвинения



Следствие изменило статью, вменяемую Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным, а также Александру Протасовицкому, на более тяжкую. Об этом сообщил адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик. Вместо побоев им инкриминируют причинение лёгкого вреда здоровью.



«Теперь им вменяется часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении лёгкого вреда здоровью», — цитирует Барика «РИА Новости».



Наказание по обеим статьям одинаковое – до двух лет лишения свободы, но статья о лёгком вреде здоровью считается более тяжкой.



По словам адвоката, такой шаг вызван тем, что «по результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении лёгкого вреда здоровью».

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Промес задержан за вождение в нетрезвом виде



Нападающий «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший за «Спартак», был задержан за вождение в нетрезвом виде, сообщает El diario de Sevilla.



Происшествие произошло в районе порта Пуэрто-Банус (Марбелья) во вторник, 18 декабря, около 22:00 по местному времени. Полицейские остановили автомобиль, которым управлял 26-летний форвард, и попросили его пройти тест на алкоголь, который дал положительный результат. Содержание алкоголя в крови Промеса превысило максимально допустимый уровень (0,25 промилле) более чем в два раза — 0,6.



Полиция конфисковала автомобиль, за рулём которого находился Промес. Квинси вызван в суд, который состоится 24 декабря. Он обвиняется в том, что поставил под угрозу безопасность дорожного движения.



Промес в этом сезоне принял участие в 13 матчах чемпионата Испании, в которых не отметился результативными действиями.

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«Ювентус» получит минимум € 408 млн по новому контракту с adidas до 2027 года



Итальянский футбольный клуб «Ювентус» продлил соглашение со своим техническим спонсором на улучшенных условиях, сообщает официальный сайт туринцев.



Новое соглашение «Ювентуса» с компанией adidas будет рассчитано до 30 июня 2027 года. Предыдущее соглашение вступило в силу с сезона-2015/16 и истекало 30 июня 2021 года. Новый контракт вступит в силу с сезона-2019/20.



За время действия соглашения туринский клуб получит от производителя спортивной экипировки как минимум € 408 млн. В эту сумму не включены различные бонусы, которые «Ювентус» может получить в зависимости от успешных показателей продаж и выступлений команды. Кроме того, «Ювентус» получит бонус в размере € 15 млн, который adidas выплатит клубу до 31 декабря, за успешное выполнение условий коммерческого соглашения в 2018 году и повышение узнаваемости бренда.

Новичок «Астон Виллы» разорвал контракт с клубом через час после подписания



Защитник Джеймс Коллинз разорвал контракт с «Астон Виллой», которая выступает в Чемпионшипе, спустя час после того, как подписал соглашение, сообщает Mirror.

По информации издания, 35-летний валлийский футболист в последние недели тренировался с командой, а затем получил возможность заключить контракт с «Астон Виллой» до конца января на сумму £ 50 тыс. (около € 55 тыс.). Почти сразу после подписания соглашения Коллинз отправился на тренировку, где получил травму. После этого расстроенный футболист вернулся в офис клуба и разорвал документ. Отмечается, что Джеймс разорвал контракт всего спустя час после его подписания.



Джеймс Коллинз играл за «Астон Виллу» с 2009 по 2012 год. Защитник также известен по выступлениям в «Кардифф Сити», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Уэльса.

«Милан» попытается усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Рашфордом



Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere della Sera.



По информации издания, итальянский клуб предпримет попытку усилиться 21-летним английским футболистом в ближайшие недели. При этом пока неизвестно, «Милан» будет пытаться арендовать Рашфорда или добиваться полноценного трансфера игрока.



Ранее сообщалось, что в услугах Рашфорда заинтересован также «Ювентус». Контракт форварда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года и включает опцию продления ещё на сезон.



Рашфорд является воспитанником «красных дьяволов», дебютировал за клуб в 2016 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги он принял участие в 14 матчах (9 — в основе), в которых записал на свой счёт три гола и пять результативных передач. «Манчестер Юнайтед» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Глушаков — о видео из бани: работала серьёзная команда, люди следили за мной



Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о видео из бани, которое сняла его жена Дарья.



«Никто из моих друзей меня не мог предать. Я же говорю – там работает серьёзная команда, люди оперативно за мной следили, знали, в каком я срубе и с кем я. Дарья сначала говорит «перед игрой», потом «после игры». Она шла специально за компроматом, собрать видео. Это же все понимают. Она попала в руки людей, которые играют ею. Ей говорят – делай то и это, она делает.



Я же отдыхал там с командой. У нас есть традиция, когда приходит новый футболист, мы сидим вместе, общаемся. Легионеры, русские – неважно. В команде нужен диалог. Мы не можем пойти в ресторан, нас начинают дёргать, не можем раскрепоститься. А здесь у меня случилась вся эта история. Мне надо было поговорить с человеком по поводу адвоката.



Что касается видео, на нём девушка, которую я знаю с 13 лет. Она мне тогда помогла найти адвокатов. Я был не в курсе всей этой грязи, разводов и прочего. Мне нужно было встретиться там, потому что за мной следили, прослушивали, взламывали. Если и сейчас взломают, то не удивлюсь. Вот и всё. Это не девушка повлияла на развод. Это моя личная жизнь, не хочу в ней копаться», — сказал Глушаков в эфире программы «Прямой эфир».

«Дарья — игрушка, ей управляют, как джойстиком. А потом отберут все деньги» Денис Глушаков наконец-то заговорил. Много огня. Про скандальный развод, аудиозаписи, «Спартак» и болельщиков.

Более половины жителей планеты смотрели матчи чемпионата мира—2018 в России



Сегодня, 21 декабря, ФИФА опубликовала результаты комплексного аудита сводных итоговых данных об аудитории чемпионата мира по футболу в России, матчи которых транслировались во всех странах мира с 14 июня по 15 июля этого года.



В общей сложности матчи мирового первенства посмотрело 3,572 млрд зрителей — более половины населения мира в возрасте от четырёх лет и старше. Мировая домашняя телевизионная аудитория, которая смотрела как минимум одну минуту из всех матчей ЧМ-2018, составила 3,262 млрд человек, что является рекордом для всех чемпионатов мира.



В то время как ещё 309,7 млн человек смотрели матчи не в домашних условиях, но увидели их в общественных местах — в барах и ресторанах, увеличив общую аудитория на 9,5%.



Финал между Францией и Хорватией 15 июля собрал общую мировую аудиторию в 1,12 млрд человек, в которую вошли 884,37 млн зрителей, смотревших матч по ТВ, и ещё 231,82 млн зрителей — вне дома.