Когда и Вагнер не тащит. Главные разочарования еврокубков

«Милан»

Турнир: Лига Европы

Соперники: «Бетис», «Олимпиакос», «Дюделанж»

Позиция: 3

Умудрился набрать 10 очков, но всё равно не выйти из группы. Такой же трюк удался только «Стандарту» в группе J. Патрик Кутроне изо всех сил старался тащить команду в плей-офф, забив треть всех мячей, а дальше всё равно пошли греки. Боссы «Милана» всё ещё демонстрируют железное терпение — Гаттузо пока на месте.

«Бешикташ»

Турнир: Лига Европы

Соперники: «Генк», «Мальмё», «Сарпсборг 08»

Позиция: 3

Ещё весной играл в плей-офф ЛЧ, а теперь не смог пробиться в ту же стадию Лиги Европы. Среди откровенно средних соперников обыграть удалось лишь норвежский «Сарпсборг-08» — оба раза. Вагнер Лав вместе с Ленсом стал лучшим бомбардиром клуба (по 4 мяча в турнире). Пользы от этого ноль.

Вратарю из России забили два гола за первые пять минут. Это антирекорд ЛЕ Кошмарный вечер для Александра Васютина.

«РБ Лейпциг»

Турнир: Лига Европы

Соперники: «Ред Булл» Зальцбург, «Селтик», «Русенборг»

Позиция: 3

Четвертьфиналист прошлого сезона на этот раз обошёлся групповым этапом. Были, конечно, подозрения, что Лейпциг — выскочка, но серьёзного спада все ждали хотя бы после тотальной распродажи. Из топов ушёл только Кейта, а команда уже поплыла в еврокубках. Ну да ладно, теперь можно поиграть в Бундеслиге — там Тимо Вернер ещё держит команду в четвёрке.

«Монако»

Турнир: Лига чемпионов

Соперники: «Боруссия» Д, «Атлетико», «Брюгге»

Позиция: 4

Хуже выступил только греческий АЕК, который не набрал ни одного очка за весь групповой этап. Разница в том, что от «Монако» ждали как минимум плей-офф — до того, как с клубом стали происходить страшные вещи. Арест владельца, травмы основных игроков, смена тренера и апогей всего — зона вылета в чемпионате Франции. Тут уж не до Лиги чемпионов. Зацепили очко с «Брюгге» — и хорош.

Ад, в который попали «Монако» и Головин. Ужасы продолжаются Клуб валится по всем фронтам. И дело не только в плачевных спортивных результатах.

«Марсель»

Турнир: Лига Европы

Соперники: «Айнтрахт» Ф, «Лацио», «Аполлон» Л

Позиция: 4

Когда из турнира вылетает недавний четвертьфиналист, принять это ещё можно. Но когда такое происходит с командой, игравшей в финале, — вот это ломает мозг.

С такой-то компашкой «Марсель» зацепил лишь одно очко — на Кипре. Пример «Монако» будет не в кассу, в чемпионате у Руди Гарсии всё более-менее. Может, играли резервным составом? Тоже нет. «Марсель» просто взял и занял последнее место в группе. Для пущей эпичности в последнем туре он проиграл тем же киприотам дома. И заработал два удаления в той игре — на прощание.