Адам Джонсон сидит за изнасилование 15-летней. Но намерен вернуться в футбол

История Адама Джонсона – очень стыдная тема для английского футбола. Полузащитник клуба Премьер-лиги был осужден за изнасилование 15-летней фанатки, но это только часть всего, что у следствия было на него. В ходе расследования, например, выяснилось, что футболист гуглил возраст согласия в Англии, то есть, был в курсе возраста девушки. Секс у игрока и фанатки был в тот момент, когда его девушка находилась в роддоме, ожидания рождения дочери. Не в плюс Джонсону сыграло и то, что следователи нашли у него на ноутбуке и смартфоне видео порно с животными.

Разумеется, еще до окончания следственных действий игрок остался без спонсорских контрактов. За месяц до суда с Джонсоном разорвал контракт «Сандерленд». В первой тюрьме, куда попал Адам, его чуть не убили. Сидящие там люди были прекрасно осведомлены о том, кто и за что прибыл отбывать наказание. На Джонсона напали с бритвой и порезали лицо. Футболиста перевели в другую тюрьму, но поначалу и там он подвергался оскорблениями и избиениям. Впрочем, со временем Адам перестал ощущать себя случайно попавшей за решетку звездой и проблем стало меньше. Вдобавок ему позволили играть в футбол и более-менее поддерживать себя в форме. Вообще про тюрьму, где находится футболист, много хороших отзывов: преступники хвалят персонал и условия содержания. «Провел здесь два года – здорово отдохнул от жены», – написал кто-то из бывших преступников.

Сульшер как всегда хорош на замену. Сделал то, чего не мог никто после Фергюсона «МЮ» выдохнул.

В марте будет ровно 3 года, как Джонсон находится в тюрьме – половина срока, к которому его приговорил суд. Есть шанс на условно-досрочное освобождение, и он намерен воспользоваться шансом. И более того: у Адама есть план возобновления карьеры профессионального футболиста. Он планирует написать открытое письмо ко всем клубам просьбой дать ему шанс. Больше всего удивились в семье парня. Сестра Адама, Фэй: «Я думала, что он шутит, когда услышала про письмо. Но он был максимально серьезен».

У Джонсона практически нулевые шансы возобновить карьеру в Англии. Да, у него опыт игрока «Манчестер Сити» и сборной Англии, чемпионство АПЛ. Но никто из клубов не рискнет имиджем, подписывая такого новичка. От сотрудничества с Джонсоном уже сейчас дистанцируются даже клубы из пятой национальной лиги.

«Сити» дома проигрывает 15-й команде АПЛ. 2 гола – просто фантастика Теперь «Сити» отстаёт от «Ливерпуля» на четыре очка.

Друзья Адама утверждают, что он настроен серьезно. «Говорит, что сейчас он находится в сильнейшей физической форме, чем когда-либо. Каждый свободный миг он проводит в спортзале и готов биться. При этом он осознал свои ошибки, включая злоупотребление алкоголем, которое было в период игры за «Сандерленд».



Кажется, никто в окружении Джонсона не верит, что у него получится вновь заиграть в Англии. Есть надежды на то, что ему предложат контракт в команде из Китая, Турции или Ближнего Востоке. Неизвестно, рассматривает ли полузащитник вариант приезда в Россию.