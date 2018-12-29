Геркус ушёл. Багаж Смородской остался?

Агент: Ригони покинет «Зенит»

Хуан Крус Оллер, агент полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, сообщил, что игрок покинет российский клуб. Сейчас 25-летний аргентинец на правах аренды выступает за «Аталанту».



«Ригони не вернётся в «Зенит» в январе. Сообщения о его возвращении — неправда. Скажу больше: он покинет питерский клуб», — сказал Оллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Аренда Ригони рассчитана до лета 2019 года, но договор может быть расторгнут в январе.



В первом же матче за итальянский клуб хавбек отметился дублем, но затем провёл только пять встреч в основном составе. Всего в этом сезоне чемпионата Италии он забил три гола в 12 матчах.



Эмилиано перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Индепендьенте» за € 9 млн. Его контракт с российским клубом рассчитан до конца сезона-2020/21.

Агент опроверг слухи о переходе Головина в «Зенит»

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, опроверг появившуюся в прессе информацию, что игрок может перейти в санкт-петербургский «Зенит».



«Все мысли Александра связаны с выступлением в Европе. Он будет играть в «Монако», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.



Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА прошлым летом. Сумма трансфера составила € 30 млн.



В активе российского хавбека в 10 матчах французского чемпионата одна результативная передача. В Лиге чемпионов 22-летний игрок отдал один голевой пас в трёх встречах.

«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В матче 20-го тура команда Тьерри Анри на выезде сыграет с «Марселем». Встреча состоится 13 января 2019 года.

Геркус объявил об уходе с поста гендиректора «Локомотива»

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус объявил об уходе из клуба.



«Друзья! Сегодня я покидаю «Локомотив». Великий клуб, частью которого мне посчастливилось быть почти два с половиной года. Эта была большая честь и большая ответственность. Теперь могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» вернулся в лидеры российского футбола и заявляет о себе как о полноправном претенденте на высшие медали чемпионата. Сегодня клуб переживает один из лучших моментов в своей истории, который необходимо использовать максимально плодотворно для дальнейшего развития на годы вперёд.



Я ухожу из «Локомотива», но планирую остаться в футболе и в спорте. Уверен – будущее принесёт новые вызовы и новые победы!» — приводит заявление Геркуса «Спорт-экспресс».



В середине декабря в СМИ появилась информация о скором уходе Геркуса из «Локомотива». Сообщалось, что он покинет свой пост до конца 2018 года. Геркус пришёл в «Локомотив» летом 2016 года. За время его работы «железнодорожники» завоевали два трофея — Кубок России в сезоне-2016/17 и титул чемпионов страны в кампании-2017/18. Также клуб впервые за 14 лет сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, где финишировал на последнем месте в квартете с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем».



После 17 туров нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице с 28 очками в активе.

В «Локомотиве» меняется генеральный директор. Но это не победа Сёмина Объяснения всего, что происходит в московском клубе под Новый год.

Смородская: у Геркуса получилось в «Локомотиве» на моём багаже

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение Ильи Геркуса покинуть пост генерального директора московского клуба.



«Срок его руководства клубом был очень маленьким. При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом, и какая-то доля его заслуги в этом есть. Я оставила ему хороший запас. Сто процентов, что у него получилось на моём багаже, ведь состав был на 85% моим.

Моё возможное возвращение в футбол? Это никому из тех, кто работает в клубах, не нужно. Сейчас там работают странные люди. Я доказала, что являюсь хорошим управленцем», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Дасаев покинул пост тренера вратарей «Спартака-2»

В тренерском штабе «Спартака-2» произошли изменения. Ринат Дасаев покинул пост тренера вратарей команды по состоянию здоровья. Недавно легендарный голкипер красно-белых прошёл курс реабилитации коленного сустава, и серьёзные нагрузки ему противопоказаны. Дасаев назначен консультантом тренеров вратарей команд академии, а также дубля и «Спартака-2».

«Состояние коленей не позволяет мне полноценно тренировать. Мне ведь ещё в юности оба колена оперировали. И многие удивлялись, что я потом провёл карьеру практически без травм. Но возраст уже даёт о себе знать. В последнее время тренировал порой через боль. И врачи рекомендуют поберечься.



По предложению вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова буду консультировать тренеров вратарей всех молодёжных команд. От Академии до «Спартака-2». Планируем собираться с тренерами в начале каждой недели, обсуждать детали. Со всеми ребятами я хорошо знаком. Намерен смотреть как можно больше матчей чемпионата Москвы, молодёжного первенства, первого дивизиона.



Сегодня в клубной системе есть вратари, из которых могут получиться большие мастера. Моя задача — помочь им этого добиться. Максименко уже в первой команде, хорошо себя проявляют Терешкин, Шитов. Надеюсь, мой опыт пригодится молодым тренерам и игрокам. Хочу сказать большое спасибо за доверие клубу и лично Леониду Арнольдовичу Федуну. Оставаться в «Спартаке» для меня очень важно. Это мой любимый клуб и моя любимая работа», — цитирует Дасаева пресс-служба клуба.

Модрич отклонил первое предложение «Реала» о продлении контракта

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не может договориться с клубом о продлении соглашения, которое истекает летом 2020 года.



Как сообщает AS со ссылкой на Telemadrid, хорватский футболист отклонил первое предложение «сливочных» о продлении контракта. Хавбека не устроили условия, которые ему предложил клуб.



Ожидается, что если «Реал» и Модрич не сумеют прийти к договорённости, то игрок продолжит карьеру в миланском «Интере», который пытался заполучить его ещё минувшим летом. В стане нерадзурри хавбек будет получать около € 10 млн за сезон, а его контракт будет рассчитан на два года. После этого он сможет отправиться в Китай, где сможет завершить карьеру.



Ранее Модрич заявил о желании остаться в «Реале» до конца карьеры. 33-летний хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года.

Гришин: просился в ЦСКА, но не взяли, и я с радостью принял предложение «Локо»

Александр Гришин, который покинул тренерский штаб «СКА-Хабаровск», рассказал о переходе в стан «Локомотива», где он будет работать с командой 2003 года рождения.



«Не знаю пока всей информации. Я подписывал контракт, что возглавлю команду «Локомотива» 2003 года рождения. Намётки были давно. Задача – подготовить молодых ребят в первую команду. Никаких первенств выигрывать не надо, просто нужно готовить игроков ко взрослому футболу. Уже сейчас в «Локо» есть такие воспитанники, как Миранчуки, Баринов и Лысов.



Каково мне, «армейцу», в «Локомотиве»? Я просился в ЦСКА, но меня не взяли. Раз не пригодился «армейцам», с радостью принял предложение «Локомотива». Это сильный клуб, чемпион России», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.