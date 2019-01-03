Погба освобождённый. В «МЮ» выбрали лучшего игрока команды в декабре

4+3 в трёх матчах без Моуринью. Метаморфозы Погба, трансферный переполох в «Монако» и другие события дня — в дайджесте первой среды года.

Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был признан лучшим футболистом команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт английского клуба.



В голосовании французский футболист опередил полузащитника Джесси Лингарда и нападающего Маркуса Рашфорда.

В декабре Погба принял участие в пяти матчах за «Манчестер Юнайтед» в английской Премьер-лиге, отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. При этом все результативные действия Поль набрал в трёх последних матчах, которые стали для команды первыми под руководством Уле-Гуннара Сульшера.



В предыдущие месяцы этого сезона лучшими игроками месяца в «МЮ» признавались Люк Шоу (август и сентябрь), Марсьяль (октябрь) и Линделёф (ноябрь).

Погба забил после чудо-дриблинга Рашфорда. Посмотрите, что он сделал! Потрясающая игра форварда «Манчестер Юнайтед»!

Роналду — первый в мире, кто достиг отметки в 150 млн подписчиков в «Инстаграме»

Аккаунт нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в социальной сети «Инстаграм» собрал 150 миллионов подписчиков.



33-летний футболист стал первым в мире, кто покорил такую отметку по количеству подписчиков. Роналду остаётся лидером по числу фолловеров соцсети, опережая американскую певицу и актрису Селену Гомес (144,5 млн подписчиков).

Среди футболистов ближе всего к Роналду по числу подписчиков в «Инстаграме» нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар (108 млн) и форвард сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси (105 млн).



В этом сезоне Роналду принял участие в 24 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, забил 15 мячей и отдал семь результативных передач.

Роналду даже из Турина — лучший в «Реале». Новый позор «сливочных»? Сульшер победил в третий раз подряд, Роналду вновь наследил в истории «Реала», а мать Рабьо шантажирует «Барсу». Главное — в обзоре дня.

Аршавин завёл страницу в «Инстаграме»

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин открыл аккаунт в социальной сети «Инстаграм». Первую публикацию он выложил из тренажёрного зала со следующей подписью: «В работе всё пройдёт».

В середине декабря стало известно, что Аршавин вернулся в петербургский клуб на административную должность, возглавив детский проект «Зенита» под названием «Сириус». По словам Андрея, целью проекта является окультуривание юных футболистов, а его функции в нём пока больше представительские: «Это связано с детским футболом, это связано с моей школой. Это мой первый шаг в жизни вне футбола. Контракт подписан на два года».



Ранее 37-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры после окончания сезона в чемпионате Казахстана, где он выступал в составе «Кайрата».

«Зенит» переключил внимание на хавбека «Сент-Этьена» после неудачи с Тусаром

«Зенит» продолжает поиски футболиста, способного усилить центральную зону команды.



Как сообщает Madeinfoot.com со ссылкой на L’Equipe, новой целью сине-бело-голубых стал полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес. Контракт норвежского хавбека с французским клубом рассчитан до лета 2020 года, а его цена превышает € 10 млн.



В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Сельнес принял участие в 17 матчах, в который записал на свой счёт 5 результативных передач. За «Сент-Этьен» 24-летний игрок выступает с 2016 года.



Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к другому полузащитнику из чемпионата Франции – игроку «Лиона» Луке Тусару, однако позже появилась информация, согласно которой французский клуб отказался вести переговоры с сине-бело-голубыми.

«Зенит» заинтересовался норвежцем Сельнесом. Кто это такой? Левоногий игрок, но не защитник.

«Монако» договорился о подписании контракта с 36-летним Налдо

Защитник «Шальке-04» Налдо Родригес близок к переходу во французский «Монако», сообщает RMC.



По информации источника, 36-летний бразильский футболист ведёт переговоры с немецким клубом о расторжении контракта по обоюдному согласию. При этом «Монако» уже договорился с Налдо об условиях соглашения. Отмечается, что официально о переходе защитника во французскую команду может быть объявлено уже в конце этой недели. В приглашении Налдо лично заинтересован главный тренер «Монако» Тьерри Анри.

В октябре Налдо продлил контракт с «Шальке» до июня 2020 года. Он перешёл в гельзенкирхенский клуб из «Вольфсбурга» летом 2016 года. В этом сезоне Налдо принял участие в семи матчах (все – в основном составе) за «Шальке» в чемпионате Германии.

«Монако» ведёт переговоры о переходе Мамаду Сако из «Кристал Пэлас»

«Монако» продолжает попытки усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно.



В списке монегасков числились несколько возрастных и опытных защитников, среди которых бывший игрок «Бешикташа» Пепе и Гари Кэхилл, выступающий за «Челси». Португалец отказался от перехода в «Монако», решив вернуться на родину ради своей семьи, а англичанин решил поискать себе другой клуб.



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, теперь монегаски переключили своё внимание на другого защитника – Мамаду Сако, защищающего цвета «Кристал Пэлас». Отмечается, что главный тренер «Монако» Тьерри Анри уже одобрил трансфер француза. В настоящий момент клубы ведут переговоры.



Сако является воспитанником «Пари Сен-Жермен», за который выступал с 2007 по 2013 год, после чего перешёл в «Ливерпуль». В 2017 году 28-летний защитник пополнил ряды «Кристал Пэлас».

«Монако» согласовал с Фабрегасом контракт на 2,5 года

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, вероятно, продолжит карьеру в «Монако».



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, испанский футболист уже согласовал с монегасками условия контракта, который будет рассчитан на два с половиной сезона – до лета 2021 года. Помимо выгодных условий соглашения Фабрегас получит солидный бонус – более € 10 млн.



Отмечается, что в «Монако» уверены в переходе хавбека в зимнее трансферное окно. Как сообщалось ранее, 31-летний испанец может присоединиться к новой команде уже на следующей неделе.



Напомним, контракт Фабрегаса с «Челси» рассчитан до лета этого года. Таким образом, начиная с 1 января он имеет право вести переговоры о предварительном контракте с другими клубами.

«Боруссия» объявила о переходе Пулишича в «Челси» за € 64 млн

Дортмундская «Боруссия» договорилась с «Челси» о переходе Кристиана Пулишича. Хавбек продолжит выступать за немецкий клуб до конца нынешнего сезона на правах аренды, а в Лондон переедет летом нынешнего года. Как сообщает официальный сайт «Боруссии», за переход «Челси» заплатит € 64 млн.



«Кристиан всегда мечтал сыграть в Премьер-лиге. Это, безусловно, связано с его американским прошлым, и в результате мы не смогли продлить его контракт. На этом фоне мы решили принять чрезвычайно выгодное предложение «Челси», учитывая скорое истечение срока действия соглашения», — сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.



В нынешнем сезоне американский хавбек отдал четыре результативные передачи и забил три гола в 18 матчах во всех турнирах.