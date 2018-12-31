Сульшер победил в третий раз подряд, Роналду вновь наследил в истории «Реала», а мать Рабьо шантажирует «Барсу». Главное — в обзоре дня.

Роналду даже из Турина — лучший в «Реале». Новый позор «сливочных»?

Дубль Погба помог «МЮ» одержать третью победу подряд под руководством Сульшера

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Счёт уже на пятой минуте встречи открыл Поль Погба. В середине тайма француз увеличил преимущество манкунианцев, оформив дубль. В концовке первого тайма команды обменялись голами, отличились Маркус Рашфорд и Натан Аке. Во второй половине матча счёт до крупного довёл Ромелу Лукаку.

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«МЮ» одержал третью победу подряд под руководством Уле-Гуннара Сульшера, который сменил на посту наставника клуба Жозе Моуринью.



После матча «Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Борнмут» (26) — на 12-м месте.

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В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед», а «Борнмуту» предстоит домашний матч с «Уотфордом». Оба матча состоятся 2 января.

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Роналду стал лучшим бомбардиром «Реала» в 2018 году, покинув клуб летом

Лучшим бомбардиром мадридского «Реала» в 2018 году стал бывший нападающий клуба Криштиану Роналду, который теперь выступает за «Ювентус».



Роналду забил 28 голов в первой половине года, а затем покинул клуб.

Вторым в списке лучших бомбардиров «Королевского клуба» стал валлийский нападающий Гарет Бэйл, на счету которого 27 забитых мячей, на третьем месте французский форвард Карим Бензема, который отличился 18 раз. Оба игрока провели в «Реале» весь календарный год.

Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год

Напомним, что 33-летний Роналду летом перешёл в «Ювентус». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей в чемпионате Италии, забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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ЦСКА готов предложить £ 5 млн за форварда «Саутгемптона» Габбьядини

Московский ЦСКА намерен побороться за нападающего «Саутгемптона» Маноло Габбьядини, сообщает The Mirror.



По информации источника, московский клуб готов предложить £ 5 млн (примерно € 5,5 млн) за 27-летнего итальянского нападающего. Отмечается, что главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль недоволен результативностью футболиста в нынешнем сезоне и выступает за осуществление трансфера.

«Он бьёт штрафные, как Михайлович». Самый крутой новичок АПЛ Маноло Габбьядини ударно начал английскую карьеру, дважды забив «МЮ» в финале Кубка лиги – и взялся опровергать важный футбольный стереотип.

Ранее сообщалось, что интерес к итальянскому футболисту проявляют также «Фиорентина» и «Болонья», однако команды готовы взять Габбьядини в аренду с правом последующего выкупа.



В текущем сезоне Габбьядини принял участие в 12 матчах за «Саутгемптон» в английской Премьер-лиге и записал на свой счёт один гол.

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Мать Рабьо требует от «Барселоны» дополнительно € 5 млн за подписание контракта

Вероника Рабьо, мать и агент полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо, хочет пересмотреть условия договорённости с «Барселоной» о переходе игрока в каталонский клуб, информирует Paris United.



Ранее стало известно, что Рабьо будет зарабатывать в «Барселоне» € 10 млн, а также получит € 10 млн в качестве подписного бонуса. Теперь же сообщается, что мать 23-летнего футболиста хочет увеличить подписной бонус до € 15 млн.

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Вероника надеется на успешные переговоры, так как ей удалось достаточно быстро договориться с руководством сине-гранатовых об изначальных условиях сделки.



За ситуацией следит «Тоттенхэм Хотспур», готовый предложить Адриену трёхлетний контракт с зарплатой € 8 млн в год без подписного бонуса.



Действующее соглашение Рабьо с «ПСЖ» рассчитано до следующего лета. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу в 14 встречах.

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Гол Игуаина помог «Милану» прервать четырёхматчевую серию без побед

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл СПАЛ со счётом 2:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Матч обслуживал арбитр арбитр Розарио Абиссо.



Счёт на 13-й минуте открыл Андреа Петанья, которому ассистировал Тьяго Сионек. Но всего через три минуты Самуэль Кастильехо восстановил равновесие. Решающий гол во втором тайме забил Гонсало Игуаин с передачи Хакана Чалханоглу. Эта победа стала для «Милана» первой в пяти последних матчах.



Благодаря этой победе «Милан», набрав 31 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. От четвёртого места, которое даёт возможность сыграть в Лиге чемпионов, миланский клуб отстаёт на одно очко. СПАЛ (17) остался на 16-м месте.

В следующем туре «Милан» на выезде сыграет с «Дженоа». Матч состоится 21 января. СПАЛ дома сыграет с «Болоньей» (20 января).