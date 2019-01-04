Кто закончил карьеру в 2018-м. Часть первая

Владимир Габулов, 35 лет

Год начала карьеры: 1999

Клубы: «Моздок», «Динамо», «Алания», ЦСКА, «Кубань», «Амкар», «Анжи», «Арсенал» (Тула), «Брюгге».

Титулы: чемпион России (2), Кубок России, Суперкубок России, Кубок УЕФА, чемпион Бельгии, бронзовый призёр Евро-2008.

Последним клубом Габулова стал бельгийский «Брюгге». Но там как-то не сложилось – он так много пропускал, что в итоге проиграл конкуренцию и был вынужден покинуть клуб. Ещё в сентябре вратарь говорил, что у него есть варианты продолжения карьеры и заканчивать он не собирается, но в ноябре всё же объявил об уходе из футбола.

«Горы, тишина и только дикие кони бегут» Продолжаем рубрику «На своём поле», в рамках которой корреспонденты «Чемпионата» приходят в гости к известным футболистам.

Где сейчас? Занимает пост министра физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания.

Александр Филимонов, 45 лет

Год начала карьеры: 1990

Клубы: «Заря», «Сталь», «Дружба», «Факел», «Текстильщик», «Спартак», «Динамо» (Киев), «Уралан», «Москва», «Неа Саламина», «Кубань», «Локомотив» (Ташкент), «Арсенал» (Тула), «Долгопрудный».

Титулы: чемпион России (6), Кубок России, Кубок чемпионов Содружества (4); пляжный футбол: чемпион России (2), Кубок России (2), Суперкубок России (1), чемпион мира, чемпион Евролиги, Межконтинентальный кубок.

Карьера у Филимонова получилась яркой – непонятно, почему многие ассоциируют его только с тем самым пропущенным голом от Украины. Он был главным вратарём «Спартака» 1990-х, выиграл с ним шесть чемпионств, Кубок России и провёл ряд успешных матчей в еврокубках. После ухода из московского клуба в 2001 году его изрядно помотало по командам – занесло даже на Кипр. В 2011-м перешёл в тульский «Арсенал», который тогда выступал в ЛФЛ. Вместе с клубом проделал путь до Премьер-Лиги, после чего ушёл в «Долгопрудный», где занял должность играющего тренера.

Также в карьере Филимонова есть период, когда он играл в пляжный футбол. В составе московского «Локомотива» он выиграл немало трофеев – два чемпионства, два Кубка России и один Суперкубок. Попал и в сборную «пляжников», где также собрал приличное количество наград, среди которых есть чемпионат мира и Межконтинентальный кубок.

Филимонов: я бы и сейчас не заканчивал. Но пришлось Александр Филимонов – о своём футбольном долголетии, Романцеве, Лобановском, «Спартаке» и многом другом.

До мая этого года Филимонов оставался единственным из «золотого» «Спартака» 1990-х, кто продолжал играть. В свои 44 он говорил, что не заканчивал бы – просто руководство «Долгопрудного» дало ему понять, что пора дать дорогу молодым.

Где сейчас? В октябре старший тренер сборной России U17 Александр Кержаков пригласил Филимонова в команду – тренером вратарей. Также голкипер поддерживает форму, периодически появляясь на поле в составе подмосковной команды «Росич».

Виктор Файзулин, 32 года

Год начала карьеры: 2004.

Клубы: «Океан», «СКА-Энергия», «Спартак-Нальчик», «Зенит».

Титулы: чемпион России (3), Кубок России (2), Суперкубок России (3), Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА.

Последний раз Файзулин выходил на поле в сентябре 2015 года в матче с «Амкаром». Ну а в 2016-м просто исчез: никто не знал, где он, как и почему молчит. «Зенит» витиевато отвечал на вопросы о его состоянии, мол, восстанавливается, но понятнее от этого не становилось. В паблике #ВГИК даже пошли шутки, что Файзулин вообще умер.

Виктор Файзулин покидает «Зенит» спустя 10 лет. Что об этом нужно знать Травмы всё-таки убили надежду Виктора Файзулина ещё раз сыграть за «Зенит».

В 2017-м он внезапно появился, да ещё и с громким заявлением – пообещал, что сыграет на чемпионате мира. Времени до турнира оставалось всё меньше, а на поле Файзулина так никто и не видел. В мае наконец появился – в прощальном матче. Позже он рассказал, что за эти три года перенёс шесть операций, в ходе которых ему дважды меняли хрящи, работал над восстановлением с Эдуардом Безугловым, очень хотел вернуться, но из-за артроза на двух коленях сделать это так и не получилось.

Где сейчас?

Владимир Быстров, 34 года

Год начала карьеры: 2002.

Клубы: «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар», «Тосно».

Титулы: чемпион России (2), Кубок России (2), Кубок Премьер-Лиги, Суперкубок России, бронзовый призёр Евро-2008.

Уход из «Зенита» в 2005-м был спровоцирован конфликтом с Властимилом Петржелой – чех в открытую заявил, что Быстров ему не нужен. В итоге футболист оказался в «Спартаке», где быстро признался, что всегда болел за московский клуб, якобы поцеловал ромбик, а после гола «Зениту» показал фанатам, чтобы те уезжали домой. Но жизнь штука такая – никогда не знаешь, где окажешься. Спустя четыре года Быстров вернулся в Санкт-Петербург – и всё бы ничего, но болельщики ему такой выпад простить не смогли и развернули против него целую кампанию. «Его голы не считаются», «Ты сдохнешь», «Ты свинья», «Вернуть Быстрова = плюнуть в душу» и всё такое прочее. «Зенит» даже нанял ему телохранителя, который сопровождал его на тренировках. Перемирие наступило только спустя год, когда по инициативе Лучано Спалетти болельщики встретились с Быстровым и обо всём поговорили.

От «Петровского» до… «Петровского»? Как Быстров играл против «Спартака» В 10-м туре Быстров может дебютировать за «Тосно», и сразу — против «Спартака». Вспоминаем, как Владимир сражался с красно-белыми.

С «Зенитом» Быстров дважды стал чемпионом, взял Кубок и Суперкубок России. Потом была бронза РФПЛ с «Краснодаром» и ещё один Кубок России с «Тосно». Ну а недавно Быстров дал интервью, в котором сказал: «Для меня уже давно футбол отошёл в прошлое. Я себе уже давно всё сказал. Объявлять что-то публично не вижу смысла».

Где сейчас? По его словам, ищет себя и занимается детьми.

Сергей Игнашевич, 39 лет

Год начала карьеры: 1999.

Клубы: «Спартак-Орехово», «Крылья Советов», «Локомотив», ЦСКА.

Титулы: чемпион России (6), Кубок России (7), Суперкубок России (7), Кубок УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008.

«Я ухожу, ухожу красиво». Почему Игнашевич – реально великий Прекрасный финал славной карьеры.

Величайший защитник в истории российского футбола ушёл красиво – отыграв в ¼ финала чемпионата мира в 38 лет. Да ещё как! Всего за 19 лет карьеры он провёл 816 матчей на высшем уровне – это беспрецедентный рекорд, который вряд ли кто-то побьёт в ближайшее время. Что ещё тут скажешь? Легенда!

Где сейчас? Тренер ЦСКА-мол.

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Братья Березуцкие, 36 лет

Год начала карьеры: 1999.

Клубы: «Торпедо-ЗИЛ», ЦСКА.

Титулы: чемпион России (6), Кубок России (7), Суперкубок России (6), Кубок УЕФА, бронзовый призёр Евро-2008.

Братья вместе начали и вместе закончили, но был в их карьерах период, когда им пришлось разделиться. В 2000-м Алексей отправился в аренду в «Черноморец», а Василий остался в «Торпедо-ЗИЛ». Через год Лёша перешёл в ЦСКА, и только через полгода туда же перешёл и Вася. За 17 лет в ЦСКА на двоих они провели 1032 матча: 502 у Алексея и 530 – у Василия.

Где сейчас? Оба работают тренерами в «Витессе» вместе с Леонидом Слуцким.

Алексей и Василий Березуцкие Фото: pfc-cska.com

Андрей Аршавин, 37 лет

Год начала карьеры: 1999.

Клубы: «Зенит», «Арсенал» (Лондон), «Кубань», «Кайрат».

Титулы: чемпион России (3), Кубок Премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Казахстана (2), Суперкубок Казахстана, бронзовый призёр Евро-2008.

Ещё одна легенда российского футбола. Его карьера была настолько яркой, что уместить всё в пару абзацев невозможно. В 20 лет игроком стартового состава «Зенита», тогда же питерцы взяли бронзу чемпионата России. После этого сезона, кстати, Романцев звал Аршавина в «Спартак», но тот отказался – его не устроила позиция, на которую его покупали. Остался в «Зените». И стал лучшим распасовщиком команды, выиграл первое чемпионство, Кубок УЕФА, поехал на Евро-2008, стал шестым в голосовании за «Золотой мяч», а после – уехал в Англию. В «Арсенале» он феерил полтора года (да-да, и оформил покер на «Энфилде»), но потом его карьера резко пошла на спад, и он вернулся в «Зенит». В 2015 году транзитом через «Кубань» поехал «доигрывать» в Казахстан, а в итоге на три года стал лучшим игроком «Кайрата».

У Аршавина было немало предложений для продолжения карьеры, но он почему-то решил остановиться.

Где сейчас? Вернулся в «Зенит» и возглавил проект «Сириус».