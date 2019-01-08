Рассказываем о состоявшихся трансферах и слухах по поводу сделок в Европе в зимнее окно 2019-го.

Трансферы первой недели 2019-го в Европе. Что вы пропустили за праздниками?

АПЛ

В Англии главные трансферные новости были связаны в основном с «Челси». Клуб Романа Абрамовича рассматривает кандидатуру полузащитников Леандро Паредеса («Зенит») и Николо Бареллы («Кальяри»). Конкурентами лондонцев в борьбе за 21-летнего итальянца являются «Манчестер Юнайтед», «Интер» и «Наполи». Но проблемой может стать высокая цена на Бареллу – 50 млн евро.

Фабрегас не сдержал слёз в последнем матче за «Челси»

Daily Express сообщил о желании «Челси» купить зимой центрфорварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани. Лондонский клуб собирается потратить на уругвайца 50 млн фунтов стерлингов (около 55,8 млн евро).



Нападающий «Челси» Альваро Мората может перейти не в «Милан» или «Севилью», а в один из клубов Бундеслиги. По данным газеты Marca, «Бавария» и дортмундская «Боруссия» уже отправили лондонскому клубу предложения о трансфере. В «Челси» пока не приняли решения о будущем испанца.

Тем временем другой форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои попросил руководство клуба отпустить его в «Баварию». Сообщалось, что немецкий клуб увеличил своё предложение по 18-летнему Хадсону-Одои до 33 млн евро. Зимой «Челси» должен покинуть и защитник Давиде Дзаппакоста. Его готовы отдать в «Лацио» в аренду с последующим правом выкупа за 15 млн евро.

Помимо того, 2 января «Челси» объявил о покупке у дортмундской «Боруссии» за 64 млн евро полузащитника Кристиана Пулишича. Впрочем, 20-летний американец переедет в столицу Англии только летом, а до конца нынешнего сезона будет выступать за свою нынешнюю команду.

«Боруссия» объявила о переходе Пулишича в «Челси» за € 64 млн

«Ливерпуль» расстался в начале января с двумя футболистами, которые ушли в «Борнмут». Финалист Лиги чемпионов отпустил в аренду в защитника Натаниэла Клайна и продал за 19 млн фунтов стерлингов нападающего Доменика Соланке. Возможно, в ближайшее время покинет «Ливерпуль» и форвард Дивок Ориги: «Фулхэм» готов заплатить за бельгийца 15 млн фунтов стерлингов.

Примера

В воскресенье «Реал» представил своего зимнего новичка. Мадридский клуб выкупил у «Манчестер Сити» 19-летнего испанского полузащитника Браима Диаса. Сумма трансфера составила 15 млн евро и может вырасти ещё на 7,5 млн за счёт бонусов. Любопытная деталь сделки: если «Реал» в будущем продаст Диаса в «Манчестер Юнайтед», то должен будет отдать «горожанам» 40% заработанных на трансфере денег. Кроме того, мадридский клуб арендовал до конца сезона с правом выкупа 18-летнего нападающего «Мелильи» Мохамеда Миззиана.

«Севилья» отдала в аренду «Фиорентине» нападающего Луиса Мурьеля. При этом итальянский клуб получил право выкупа теперь уже бывшего конкурента Квинси Промеса. Сумма трансфера может составить 13 млн евро. Не исключено, что Муриеля заменит черногорский нападающий «Монако» Стеван Йоветич.

Серия А

«Ювентус» подписал предварительное соглашение с полузащитником «Арсенала» Аароном Рэмси: летом валлиец станет свободным агентом. Но не исключено, что 28-летний игрок переедет в Италию зимой. Лидер Серии А готов заплатить прямо сейчас 10 млн евро. Лондонский клуб предложил туринскому обменять Рэмси на защитника Мехди Бенатиа, однако получил отказ.

«Ювентус» готов расстаться с Пьяничем и Хедирой ради Рэмси и Погба

Ещё одним новичком чемпиона Италии может стать аргентинский защитник Кристиан Ромеро. «Дженоа» требует за своего игрока 25 млн евро. Туринцы готовы заплатить 15 млн и включить в сделку полузащитника Стефано Стураро.

«Милан», по информации итальянских СМИ, всё ещё надеется избавиться зимой от Гонсало Игуаина. Правда, обмен аргентинского нападающего на Морату сильно усложнило присутствие в этой истории «Ювентуса», которому и принадлежит выступающий в «Милане» на правах аренды Игуаин. «Россонери» собираются предложить «Ювентусу» обменять аргентинца на своего форварда Андре Силву (португалец в свою очередь арендован «Севильей»), а потом уже делать следующий трансферный ход.



В фокусе внимания «Милана» находятся также полузащитники Янник Феррейра-Караско («Далянь Ифан»), за которого придётся поспорить с лондонским «Арсеналом», и Мануэл Фернандеш («Локомотив»).

М. Фернандеш может стать игроком «Милана»

«Интер», возможно, продаст зимой двух-трёх футболистов. На защитника Жоао Миранду и полузащитника Антонио Кандреву претендует «Вест Хэм». Известно, что на Миранду, за трансфер которого миланский клуб хочет получить 20 млн евро, нацелена также «Рома». Помимо того, защитник Андреа Раноккиа имеет на руках предложение от «Вильярреала».

Лига 1

«ПСЖ», судя по всему, не сможет приобрести в январе полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля. Против этой сделки выступил главный тренер немецкой команды Люсьен Фавр. Между тем, по информации Paris United, бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра договорился о расторжении контракта с «ПСЖ». В ближайшее время он объявит о завершении карьеры. 33-летний Диарра хотел бы войти в тренерский штаб Томаса Тухеля.

Источник: Диарра расторг контракт с «ПСЖ» и завершит карьеру

«Монако» пытается вырваться из турнирного болота с помощью опытных, возрастных игроков. Монегаски приобрели 36-летнего защитника «Шальке» Налдо, закрывают трансфер 31-летнего Фабрегаса и близки к подписанию контракта с 35-летним экс-защитником «Реала» Пепе, ставшим свободным агентом после ухода из «Бешикташа».



Полузащитник «Монако» Антонио Баррека отправится в «Дженоа». Генуэзский клуб арендует итальянца до конца сезона с правом выкупа за 10 млн евро.

Марио Балотелли близок к переходу из «Ниццы» в «Марсель». Нападающего хочет видеть в своём клубе президент Жак-Анри Эйро. Однако, по данным французских СМИ, главный тренер Руди Гарсия и спортивный директор Андони Субисаррета выступают против покупки Балотелли. Их можно понять. Игрок с ужасной репутацией не забил в новом сезоне ни одного гола!

Бундеслига

В Германии пока нет особого шума на рынке – самые любопытные слухи связаны с трансферами, которые должны состояться по окончании сезона. Как, например, переход Пулишича из дортмундской «Боруссии» в «Челси». Возможно, какое-то приобретение сделает зимой самый мощный клуб Бундеслиги «Бавария», ведь действующему чемпиону нужно поправлять турнирную ситуацию. Мюнхенцы нацелены на Хадсона-Одои и Морату, а также изучают ситуацию вокруг нападающего «РБ Лейцпиг» Тимо Вернера. 22-летний игрок не хочет продлевать контракт, истекающий летом 2020-го, поэтому «РБ Лейпциг» готов продать одну из своих звёзд. Ориентировочная стоимость трансфера – 60-70 млн евро. На Вернера претендует так же Дортмунд, но и эта история, скорее всего, для летнего трансферного окна.