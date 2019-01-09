Доброе утро. Что происходило в футболе, пока вы праздновали

В «Спартаке» чистка

Красно-белый клуб начал год с генеральной уборки своей заявки. «Спартак» уже избавился от четырёх игроков: клуб покинули Александр Самедов, Ивелин Попов, Марко Петкович и Роман Ерёменко. Ни за одного из футболистов москвичи денег не получили, так как игроки ушли после расторжения контрактов. Самедову и Попову при этом клуб выплатил компенсации за досрочное прекращение сотрудничества.

На официальном сайте клуба на данный момент почему-то недоступна ссылка на новость с комментарием главного тренера Олега Кононова о причинах расставаний с футболистами.

Фото: spartak.com

В частности, там были слова об уходе Романа Ерёменко: «Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб её реализовал. Роман Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чём-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы».



Агент футболиста, Марко Трабукки, заявил, что решение о разрыве контракта с Романом «Спартак» принял после медосмотра.

Ерёменко ушёл из «Спартака». Его агент явно поспешил Похоже, дело не только в игровых качествах русского финна.

В чемпионате Англии возобновилась интрига

В конце года «Манчестер Сити» несколько раз очень неожиданно и неловко потерял очки в АПЛ, позволив «Ливерпулю» уйти в отрыв. К счастью, календарь английского сезона составили так, что уже 3 января команды встретились друг с другом. Хосеп Гвардиола и Юрген Клопп перед матчем наговорили друг о друге столько хорошего, что становилось неловко. По ходу матча, кстати, оба Мистера ни разу не поругались, хотя в сторону своих скамеек и резервного арбитра что-то кричали регулярно.

«Сити» не очень активно начал и вполне мог пропустить первым, но мячу не хватило 1,12 см, чтобы пересечь линию ворот после удара Мане. А затем Агуэро и Сане принесли хозяевам победу – красные смогли ответить лишь раз, точным ударом Фирмино.

«Ливерпуль» отделил от ничьей сантиметр. Клопп впервые проиграл в чемпионате. Хосеп Гвардиола возвращается в борьбу за чемпионство, победив главного конкурента.

«Челси» купил у «Боруссии» Пулишича за 64 млн евро

Первый громкий трансфер года, хотя формально переход Пулишича в английский клуб состоится только летом – этот сезон он доиграет в Дортмунде. В сделке все в первую очередь отмечают класс менеджеров «Боруссии», которые продали за отличные деньги игрока, не всегда проходившего даже в стартовый состав. При этом переговоры о продлении контракта с игроком не продвигались, а действующее соглашение истекало в 2020-м. Дортмунд смог заработать и при этом не поставить себя в сложное положение: Пулишич до мая помогает команде.



О перспективах полузащитника в «Челси» можно будет говорить только летом, с учётом того, кто будет на тот момент тренировать синих. Маурицио Сарри пока ведёт команду лишь четвёртой в первенстве АПЛ.

Пулишич не общался с Сарри при переходе в «Челси»

Криштиану Роналду набрал 150 млн подписчиков в «Инстаграме»

Португальская машина продолжает обновлять индивидуальные рекорды. Теперь он первый в мире, кто пробил отметку в 150 млн фолловеров в «Инстаграме». Можно, кстати, набить ему ещё подписоты – вот его профиль:

Помимо этого, Роналду попал в символическую сборную года FIFA19. В ней, кстати, нет Салаха.

Сам Криштиану сказал, что 2018 год был лучшим в его карьере. Довольно логично, ведь в этот год он увидел Саранск.

«Реал» продолжает сыпаться

В Мадриде всё плохо, «Реал» уже пятый в таблице. У «бланкос» был шанс исправить положение в матче с «Реалом Сосьедад», но вместо этого они сделали только хуже, уступив сопернику на своём поле. Да, в игре было огромное количество вопросов по судейству. Президент «Реала» Флорентино Перес, по версии испанских СМИ, после матча пообщался с главой технического комитета судей Испании Веласко Карбальо. Последний в частном разговоре признал, что работа главного арбитра и его ассистентов по VAR в матче была паршивой.



Несколько дней спустя уже без вмешательства судей мадридцы сыграли лишь вничью с «Вильярреалом», попутно потеряв на две недели из-за травмы Бэйла (его 22-я травма за время в Мадриде). Пока ещё главный тренер «Реала» Сантьяго Солари после матча сказал, что ничья – это тоже отличный результат. Обычно за такое отсутствие амбиций в Мадриде наказывают очень быстро.

«Реал» опять ужасен. Солари ничего не изменит Победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира проиграл дома «Реалу Сосьедад» при кошмарной игре и странном судействе.

Рибери заказал стейк за 1200 евро, а потом грязно выругался

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери оказался не готов справиться с сокрушающей силой интернета. Он получил волну комментариев с критикой за видео, на котором заказывает «золотой стейк» в ресторане повара Нусрета Гекче (он же Salt Bae). Цена блюда – 1200 евро.



Начитавшись комментариев, Рибери написал ответ, но уже почему-то в «Твиттере»:



«2019 год начался с зависти хейтеров, которые родились из-за порванного презерватива.



Я **** ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я ничего вам не должен. Всего я добился в первую очередь благодаря Богу, самому себе и тем близким людям, которые верили в меня», – написал Рибери.



От такого в ужас пришли уже в «Баварии» и крупно оштрафовали француза. Немецкая пресса пишет о шестизначной сумме.

В Европе опять обсуждают расизм

Всего две истории. Первая: Самюэль Это’О сказал, что станет отличным тренером, потому что был отличным игроком. И отметил, что есть множество африканских тренеров, которые могли бы работать в Европе, но им не доверяют. Что это за тренеры и почему они не добились успеха хотя бы в Африке, Это’О не уточнил. Ограничился заявлением, что на темнокожих смотрят как на людей второго сорта.



Практически одновременно Андреса Иньесту затравили за фотографию, где он с друзьями отмечает праздник Богоявления, переодевшись в образы из Евангелия. В истории были темнокожие персонажи, поэтому двое друзей Иньесты нанесли на лицо грим. Футболиста обвинили в неуважении к темнокожим за использование блэкфейса. Это старая разновидность грима, которую белые артисты театра использовали для карикатурного обозначения темнокожих.



Представители Иньесты в итоге не стали напрямую извиняться за фото, но отметили, что никого оскорбить футболист и его друзья не хотели.