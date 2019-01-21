На турнире «Матч Премьер» клубы не только тренируются по соседству. На пресс-конференцию перед стартом турнира все четыре главных тренера сели отвечать на вопросы вместе. Плюс креативный продюсер «Матч ТВ» Гавриил Гордеев и директор РПЛ по маркетингу Евгений Савин. Из-за их присутствия за столом организаторам пришлось менять местами тренеров. В итоге Олег Кононов сидел над эмблемой «Зенита» на баннере, а Семак – над «Спартаком». Тренеры пытались поменяться местами, но в итоге смирились с ситуацией.

Началось всё с монологов благодарности организаторам турнира и принимающей стране. «Всех приветствую в Катаре, который благодарю за помощь в организации. Благодарю участников турнира. Впервые на территории будущего ЧМ проходит футбольное событие, связанное с российскими топ-клубами. Спасибо посольству Катара в России, Министерству спорта Катара. Нас очень хорошо здесь принимают», – хвалил катарцев Гордеев. Евгений Савин назвал предстоящий турнир «важным опытом, который мы будем изучать».

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Когда приветственные речи попросили произнести тренеров, наступила тишина. «Давайте лучше вопросы сразу», – предложил Карпин. Но Юрий Сёмин на правах старшего всё-таки отметил качество полей и условия пребывания. «Спасибо за приглашение. Мы проведём подготовку с серьёзными играми, к которым есть определённый интерес. Смотрим страну, где будет следующий чемпионат мира. Здесь поля великолепные, на которых мы тренируемся. Здесь всё так, как будто дома».

За коучем «Локо» последовали речи остальных. Сергей Семак отметил, что «Зенит» и раньше приезжал в Катар, и этот сбор сразу планировал проводить в Дохе. И если раньше была проблема поиска соперников, то на этом сборе проблем не возникнет. «Понятно, опять всё под «Зенит» сделали. Привезли им соперников», – тут же пошутил Карпин.

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На вопрос о том, насколько тренерам комфортно тренироваться по соседству, все заявили, что это вообще не проблема. Юрий Сёмин вспоминал времена, когда все 16 команд приезжали готовиться в Сочи. «Два поля было, все там работали. Потом в гости друг к другу ходили», – вспоминал Палыч. «Да тут половина тех, кто в зале, тогда ещё и не родилась», – продолжал панчлайны Карпин.

Тренер «Ростова» спасал пресс-конференцию, которая без его шуток была бы совсем тихой и скучной. На просьбу сказать два слова о ситуации вокруг матча «Ростова» и «Краснодара» в Кубке он сказал ровно два слова: «Да, удовлетворён». А когда Юрий Сёмин, рассуждая о турнирной мотивации команд, сказал, что футболист всегда хочет выигрывать, Карпин тут же добил мысль: «В карты особенно».



Немного неловко стало, когда все четыре тренера честно признались, что не собираются любой ценой выигрывать турнир. «Мы не ставим задачу выиграть. Это тренировочные матчи, футболисты будут играть по 45 минут», – сказал Карпин, и мысли его коллег в целом были схожими.



Несколько вопросов было о персоналиях. Стало понятно, что Роман Ерёменко не сыграет со «Спартаком». «Он не тренировался с профессиональной командой с 4 ноября. Если мы его выпустим, будет риск травмы», – объяснял Карпин. Зато планируется на поле выход Дениса Глушакова – Олег Кононов это событие анонсировал.