«Знаю, что Саша в недоумении». Первый тренер Головина – о проблемах игрока

«Монако» идёт предпоследним в чемпионате Франции, а вчера вдобавок ко всем своим бедам вылетел из розыгрыша национального Кубка (про последнее место в групповом этапе Лиги чемпионов вы и так помните). При этом Головин остаётся одним из немногих футболистов команды, кто играет постоянно (если не считать дисквалификацию), но последний гол Александр забивал ещё в первом матче чемпионата мира.



Своим видением ситуации с нами поделился первый тренер Головина — Александр Плясунов.



— Слежу за «Монако», знаю, что там всё скверно, — говорит специалист. – Теперь вот вылетели из Кубка. Конечно, внутри много эмоций, но я не знаток французского чемпионата, поэтому не могу судить, почему там всё так складывается.



— Многие полагают, что Саше не стоило переходить именно в «Монако»

— Может, он действительно поехал не в то время и не в то место – это моё мнение. А может, просто получилось, как получилось. Конечно, мне обидно, что всё складывается так. Если бы попал в другой клуб, возможно, дела бы шли лучше. Знаю, что Саша тоже переживает, находится в недоумении, почему так происходит. И команда неплохая, и тренер, но что-то не получается. В «Монако» все в ужасе.

— Для Анри «Монако» — первый клуб, где он работает главным тренером. Может, проблемы клуба связаны ещё с тем, что не самого опытно специалиста призвали спасать команду от вылета?

— Я бы не назвал его неопытным, ведь он долго работал в Бельгии с очень сильным тренером. Уверен, там он получил хороший опыт.



— Зимой команда усилилась Фабрегасом. Работа с такой звездой мирового уровня должна помочь Александру?

— Нужно знать его личностные качества, чтобы говорить о чём-то конкретно. Я не знаю, как они уживутся. Если Фабрегас профессионал, то всё однозначно будет хорошо. Им нужно играть вместе и находить общий язык.

Куда попал Головин? «Монако» крупно проиграл на своём поле Новички пока не помогают «Монако», а мешают.

— Стоит ли Головину задуматься об уходе из клуба, если не сейчас, то в случае вылета из Лиги 1?

— Решать, уходить ему или нет, не моя работа. Там есть агенты и советчики, а я всего лишь детский тренер. Моё дело – заниматься детским футболом, а там пусть думают те, кто должен ставить оценки, искать варианты. Я не могу что-то советовать Саше, но уверен, что его агенты продумывают все возможные варианты. А я переживаю, наблюдая за этим со стороны.

— Прошлым летом разговор на такую тему трудно было представить.

— Тогда все считали, что Саша перешёл в неплохой клуб. У него был вариант с «Челси», но предложение «Монако» оказалось лучше. Правда, выбор там делал Гинер, а не Саша. Но в любом случае полгода назад никто не знал, что судьба сложится именно так.



— Тогда Головина любила практически вся Россия.

— А сейчас кто-то злорадствует из-за его неудач! Я иногда встречаю это и по телевизору, и в интернете, к сожалению, у нас такие люди, свобода слова… Есть те, кто реально его поддерживает, переживает за Сашу всей душой, а бывает, что радуются неудачам и хлопают в ладоши. Таких людей я вообще не понимаю и не воспринимаю, они мне отвратительны. Их меньше, но почему-то они заметнее.

Головин не смог забить в упор и подвёл «Монако». Возможно, у него будут проблемы И дело не только в упущенном моменте.

— При этом поддержка в России сейчас ему сейчас не помешала бы.

— У Саши очень хорошие родители, они его постоянно поддерживают. К нему приезжал Слуцкий, Черчесов, он не останется без поддержки. Все понимают, что ему это нужно. В «Монако» это тоже понимают, я читал, что тренер о нём очень хорошо отзывался. Там тоже на него рассчитывают. Если бы это было не так, то давно уже искали бы для него другие варианты.

— Вы знаете Александра с детства. Он сможет справиться с этими трудностями?

— Скажу банальную вещь, но такие трудности только закаляют. Я хорошо знаю Сашу — он не сломается, привык к трудностям. На его пути никогда не было ничего лёгкого. Кто-то говорит, что Головин очень быстро взлетел, так бывает, но он приложил к этому очень много усилий. Головин – очень целеустремлённый, я бы даже сказал, несгибаемый. Трудности в «Монако» только подстегнут его работать ещё больше.