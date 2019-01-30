Черышев сделал голевую передачу, а «Валенсия» вышла в полуфинал Кубка

Два решающих мяча были забиты в компенсированное время. Невероятно!

«Валенсия» Дениса Черышева идёт на седьмом месте в чемпионате Испании и в принципе борется за Лигу чемпионов.

Гол Черышева помог «Валенсии» победить. Теперь его перестанут освистывать? Россиянин здорово сыграл с командой, которой принадлежит.

И продолжает борьбу за Кубок Испании. В первом матче «летучие мыши» проиграли «Хетафе» 0:1. И в ответном матче пропустили уже на 1-й минуте, отличился Хорхе Молина.

Веселье началось во втором тайме и вышедший на замену на 56-й минуте Черышев в нём активно поучаствовал. На 61-й минуте именно с подачи россиянина Родриго сравнял счёт. Но этого было мало.

Болельщики «Валенсии» уже начали покидать стадион, как на 2-й добавленной минуте забил Родриго! Шикарная комбинация!

А спустя минуту он оформил хет-трик! Невероятная развязка матча.