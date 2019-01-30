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«Валенсия» — «Хетафе» — 3:1, Кубок Испании,1/4 финала, ответный матч

«Валенсия» — «Хетафе» — 3:1. Денис Черышев
«Чемпионат»
Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images
Черышев сделал голевую передачу, а «Валенсия» вышла в полуфинал Кубка
Два решающих мяча были забиты в компенсированное время. Невероятно!
Футбол / Испания

«Валенсия» Дениса Черышева идёт на седьмом месте в чемпионате Испании и в принципе борется за Лигу чемпионов.

Гол Черышева помог «Валенсии» победить. Теперь его перестанут освистывать?
Россиянин здорово сыграл с командой, которой принадлежит.

И продолжает борьбу за Кубок Испании. В первом матче «летучие мыши» проиграли «Хетафе» 0:1. И в ответном матче пропустили уже на 1-й минуте, отличился Хорхе Молина.

Веселье началось во втором тайме и вышедший на замену на 56-й минуте Черышев в нём активно поучаствовал. На 61-й минуте именно с подачи россиянина Родриго сравнял счёт. Но этого было мало.

Кубок Испании. 1/4 финала. 2-й матч
29 января 2019, вторник. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
3:1
Хетафе
Хетафе
0:1 – Молина – 1, 1:1 – Родриго – 61, 2:1 – Родриго – 90+2, 3:1 – Родриго – 90+3
Удаления: Дьякаби, 90+10 – Дьене, 74

Болельщики «Валенсии» уже начали покидать стадион, как на 2-й добавленной минуте забил Родриго! Шикарная комбинация!

А спустя минуту он оформил хет-трик! Невероятная развязка матча.

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