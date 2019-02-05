«Позиция Мамаева и Кокорина – ущербна, поэтому будет показательная порка»

Уже завтра состоится новое слушание по главному уголовному делу российского футбола 21-го века. Следствие в очередной раз попросило продлить срок содержания под стражей футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева. С момента первого ареста игроков, а также брата Кокорина – Кирилла и друга содержащихся под стражей – Александра Протасовицкого прошло уже почти четыре месяца, но до суда дело так и не дошло.
За последние два месяца, которые Александр и Павел провели в «Бутырке», их адвокаты – Андрей Ромашов, Татьяна Стукалова и Игорь Бушманов несколько раз говорили о том, что следствие намеренно затягивает процесс уголовного дела – следователи не давали стороне обвиняемых ознакомиться с материалами дела, а факт волокиты признавал даже прокурор. Свою теорию происходящего в интервью «Чемпионату» высказывал адвокат Мамаева, заявив, что подобными действиями следователи, возможно, пытаются снизить футболистам финальный приговор, так как в СИЗО один день считается за полтора. Говорил он и о том, что следователи не являются независимыми в своих решениях, а ждут указаний от начальства.
При этом футбольные разговоры всё равно ходили вокруг игроков последние пару месяце. Как обычно говорят, есть две новости – хорошая и плохая. Так и здесь было две темы для обсуждений: хорошая – про возможный благотворительный матч в СИЗО с участием Мамаева, и плохая – про прооперированное колено Кокорина, которое стало снова болеть.
Что касается матча, то он пока так и не состоялся. Против игры сначала выступил общественный деятель Павел Пятницкий, а потом в дело вмешались морозы. Но если арест игрокам завтра продлят, то возможность сыграть в футбол в самом необычном для этого месте у Мамаева всё-таки появится.
Были за эти два месяца и достаточно спорные истории, связанные лишь со словами, которые попадали в интернет. Так многие игроки в России поддержали заключённых, например, Артём Дзюба, Александр Головин, Юрий Жирков и Дмитрий Тарасов. Но были и примеры со знаком минус – не так давно было опубликовано письмо Кокорина из СИЗО болельщику, в котором он называл народ «стадом баранов». Его адвокат после заявила, что это была провокация, но, нужно признать, что сработала эта провокация идеально. Теперь общественное мнение вокруг игроков (да, многие приписывают к истории с письмом болельщику и Мамаева, хотя он к нему не имеет никакого отношения), которое и так было не идеальным, стало ещё хуже. И даже сбор подписей в его поддержку и акции в «инстаграме» здесь не помогают.
Теперь главный вопрос – что будет завтра. Продлят ли игрокам арест в очередной раз или отпустят в зале суда под домашний арест. «Чемпионат» перед завтрашним судом попросил поделиться ожиданиями от процесса у адвокатов.
Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева:
— Следствие уже второй раз обращается в суд за продлением срока по простому делу и просит продлить содержание под стражей на максимально возможный период. Его доводы остаются абсолютно надуманными и голословными, а волокита с этим делом была признана прокуратурой. Если бы следствие вовремя предоставило нам материалы дела, то производство по нему было бы завершено.
На данные факты суд должен реагировать и учитывать при решении вопроса о целесообразности дальнейшего срока содержания под стражей. В противном случае это нарушало бы и конституционные и процессуальные права подследственных, если бы по вине бездействия следствия можно было бы сидеть под стражей и ждать, когда следователи соизволят провести те или иные действия и завершить расследование.
Изначально мы заявляли свою позицию о том, что к хулиганству, которое является единственным основанием для избрания нынешней меры пресечения, Мамаев непричастен. В отношении одних фигурантов дела следствие неправильно квалифицирует действия, а других, в частности – Павла, необоснованно привлекает.
Рассчитываем, что суд более тщательно проверит все доводы, даст более обоснованную оценку доводам всех сторон. Любая иная меры пресечения, кроме содержания в СИЗО, будет встречена нами положительно, чтобы у Павла была возможность находиться с семьёй. Алана завтра вряд ли приедет на суд. Она находится в Краснодаре с детьми, которым нужна её забота.
Вопрос в том, насколько суд применит меры контрольного реагирования. Кредит доверия, который суд давал следствию, уже исчерпан, поэтому нужно реагировать на нарушения, в том числе прав на длительное ограничение свободы. Надеюсь, что завтра что-то изменится, но, учитывая современные реалии и специфику этого дела, верится в это мало. Но всё бывает, надеюсь, что весы Фемиды перевесят в сторону обвиняемых.
Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина:
— Не жду ничего позитивного от завтрашнего заседания, поскольку опыт предыдущих заседаний показал, что суд не воспринимает никакие разумные аргументы, кроме предоставляемых в бездоказательной форме следствием. Есть два сценария завтра: либо продлят заключение под стражей на два месяца, либо изменят её на домашний арест или на залог.
Я прочёл три тома материалов дела за три дня. Приходится читать тщательно, потому что очень много нарушений закона, которые требуют внимательности. Если рассматривать в чётком соответствии с законом, это уголовное дело не должно пройти прокурора и дойти до суда. Александр чувствует поддержку «Зенита» и других футболистов. Не думаю, что это повлияет процессуально, но моральной поддержкой он очень дорожит. Она ему помогает.
За прошедшие два месяца произошли события, которые должны повлиять на решение. Во-первых, у Кокорина обострилось заболевание колена, которое было прооперировано в марте 2018 года. Оно не получается курса реабилитации и полноценной нагрузки, поэтому идёт регресс, возврат к исходной точке. Это очень плохо. Как констатируют врачи из трёх ведомств, возможна инвалидность и замена коленного сустава на искусственный. Я говорю о несоразмерности содеянного и наказания.
Адвокат Андрей Князев, директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры»:
— Если нет никаких новых обстоятельств, вроде изменения в состоянии здоровья или признания вины, то, скорее всего, арест будет продлён. Самое оптимистичное, что мы завтра можем ожидать, – суд предложит залог или подписку о невыезде, но это маловероятно.
Пессимистичный сценарий будет, если их привезут на суд в автозаке. В судебной практике есть такое поверье: «Своими ногами пришёл, своими ушёл – как приехал, так и уехал». А так они уже в тюрьме, хуже не будет. Как говорится, «дальше Сибири не пошлют».
Вполне возможно, это будет показательная порка. Их позиция – «я не я», «они сами виноваты», «меня обозвали петухом, я за это дал в рыло» – ущербна. Если бы они признали вину, дать срок было бы гораздо сложнее, чем в этой ситуации. Не знаю, почему они идут по такому сценарию.
Если появившееся накануне в сети письмо Кокорина будет приобщено к материалам дела и будет подтверждаться показаниями, оно может повлиять. Зачем держать под стражей людей, если они признали свою вину и не будут давить на свидетелей? Если же они займут активную защитную позицию, всё зависит от того, как решит суд. Надо понимать, что они заложники своей славы и своей позиции.