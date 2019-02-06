С приходом Солари «Реал» выигрывает чаще, чем «Барса». Как он это делает

Ровно 100 дней прошло с тех пор, как «Реал» получил пять голов от «Барселоны», после чего срочно расстался с Хуленом Лопетеги. В качестве замены Флорентино Перес рассчитывал подписать контракт с Антонио Конте, но итальянец отказался. Он не скрывает причин: «Тогда «Реал» был как горячая картошка, так что я предпочёл отказаться». Что делать, когда ситуация в команде настолько сложная, что безработный топ-тренер отказывается её возглавить? Работу предложили тому, кто точно не откажется.

Сантьяго Солари руководил резервной командой «Реала» и делал это максимально неудачно. Первый сезон в «Кастилье» он закончил в пяти очках от зоны вылета из Сегунды, причём у команды была отрицательная разница голов. Второй сезон прошёл чуть лучше: итоговое восьмое место. Предложение возглавить «Реал» Солари получил на следующий день после домашнего поражения от «Фуэнлабрады».

Вот что случилось в следующие три месяца: «Реал» принял участие в 23 матчах, одержал 18 побед, потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. Поднялся с девятого на третье место в чемпионате Испании и выиграл клубный чемпионат мира. С тех пор как Солари возглавил команду, «Реал» выигрывает чаще, чем «Барселона»: 78% побед у мадридцев и 66% у каталонцев (14 выигранных матчей из 21). Как тренер, у которого в Сегунде была средняя репутация при плохих результатах, смог этого добиться?

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Недостаток – это достоинство

Звучит странно, но в «Реале» Солари помогает то, что мешало в «Кастилье». Отсутствие большой идеи. Он не похож на концептуалиста. Это не тот тренер, который выстраивает крепкую систему командной игры, единую структуру, от которой в любой ситуации будет отталкиваться. И в этом его преимущество. Потому что это лучший способ справиться с наследием, которое Солари получил в Мадриде.

Солари готов подстраиваться. Все его решения – тактические, а не стратегические, он действует не в соответствии с глобальной идеей, а по обстоятельствам.

Поиск ситуативного баланса. Это звучит не так круто, как саррибол или гегенпрессинг, но не менее эффективно. При Зинедине Зидане «Реал» играл без постоянной схемы и постоянного стартового состава. 4-3-3 с ВВС в атаке, 4-4-2 с Асенсио и Васкесом на флангах, 4-3-1-2 с Иско под нападающими: два с половиной года тренер находился в постоянном поиске лучшего сочетания на конкретный матч. То же самое было с использованием обоймы: на протяжении сезона Зидан задействовал всех игроков. В сезоне-2016/17 21 футболист провёл в чемпионате Испании более 1000 минут. Именно способность всё время приспосабливаться к обстоятельствам сделал «Реал» непобедимым.

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То, что сейчас делает Солари, тоже поиск ситуативного баланса. Он начал с 4-3-3 с Бэйлом, Бензема и Асенсио, но в течение первого месяца постоянно что-то менял. Менял фланг Бэйла, убирал в запас Крооса, пробовал Себальоса перед парой форвардов. Обойма тех, кто в деле, увеличилась.Только четыре игрока стартового состава против «Алавеса» играли с первых минут в кубковом матче с «Жироной».

Один из первых результатов поиска – Каземиро — снова стал ключевой частью команды. Без тотального контроля мяча его умение играть без мяча и страховать партнёров по всей ширине поля снова вышло на первый план. Маркос Льоренте пока не гарантирует такой объём работы, а попытка сыграть с тремя разыгрывающими центральными полузащитниками в стиле Лопетеги закончилась разгромом от «Эйбара» (правда, соперник был самый неподходящий для такого эксперимента). Солари не может натренировать качество контроля мяча на уровне Лопетеги, но он быстро это понял и не стал держаться за то, что не работает.

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В этом тоже преимущество Солари над Лопетеги. У прежнего тренера был план – и даже хороший план, который маскировал уход Криштиану Роналду. Но когда Марсело, Карвахаль и Бэйл одновременно оказались травмированы и варианты продвижения мяча в атаку свелись к растренированному Модричу, наверное, план стоило бы поменять. Поиграть попроще. Использовать сильные стороны тех, кто остался.

При Лопетеги сильные качества Каземиро, одного из лучших опорников мира, были не нужны. И ему приходилось выполнять несвойственный объём работы с мячом, либо оставаться в запасе. Не подошёл прежнему тренеру и Винисиус Жуниор. Действительно, 18-летний бразилец не отличается тактической дисциплиной, особенно в работе с пространством: он любит стягиваться к мячу, вместо того чтобы создавать ширину атаки, как требовалось при Лопетеги. Солари адаптировался к этому качеству. С бразильцем в составе «Реал» становится ассиметричным: Винисиус получает свободу, а на противоположном фланге Лукас Васкес (иногда Гарет Бэйл) создаёт ширину атаки.

Качества Винисиуса и Бензема позволили превратить то, что раньше было недостатком, в достоинство: француз любит смещаться на фланг, а бразилец – в центр, и оба постоянно оттягиваются в глубину для розыгрыша мяча. Удобно обоим.

Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

«Реал» снова стал непредсказуемым

Высокая адаптивность делает «Реал» устойчивым к непредвиденным ситуациям. Одновременные травмы Марсело и Карвахаля сломали футбол Лопетеги, но для Солари это не настолько критичная проблема. В последнем матче в Мадриде был разгромлен качественно закрывающийся «Алавес» (идёт в зоне еврокубков) с флангами защиты Регилон/Одриосола. «Реал» провёл 40% атак через левый фланг: Регилон был полезен в подыгрыше, а остроту создавали Бензема, Винисиус и Себальос, которые нагружали фланг втроём. Все три гола забиты после прострелов с флангов. Без обоих основных фланговых защитников. Кстати, владение мячом в этом матче – больше 70%, Лопетеги был бы доволен.

Может показаться, что эти 70% владения – цель команды, но это ошибка. С «автобусной» командой «Реал» владел мячом 71% времени, а с «Бетисом», который по владению уступает в Примере только «Барселоне», Солари сам не постеснялся поставить «автобус». 25% владения мячом, всего 257 пасов за 90 минут, из них 25 кроссов и 44 лонгболла. Цифры, достойные «Ньюкасла» Рафы Бенитеса. Зато «Реал» допустил всего два удара по собственным воротам из пределов штрафной, победил и показал, что может адаптироваться к любому стилю соперника. Как готовиться к настолько гибкой команде?

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Солари грамотно использует разные игровые характеристики своих вингеров. Васкес и Бэйл делят игровое время на правом фланге с совершенно разными задачами: один открывается на бровке, либо смещается в центр, чтобы отыграться и вернуться на бровку, другой ждёт разрезающего паса, чтобы резать угол и врываться в штрафную.

Ещё более радикальный пример использования двух вингеров был с «Эспаньолом». Бэйл вышел на заключительные 20 минут, «Реал» вдесятером перестроился на номинальные 4-4-1, но Бэйл забил в позиционной атаке, где он даже не собирался идти на фланг, а искал пространство и ждал пас в центре штрафной. При Лопетеги команда не могла так меняться.

Что может быть лучше

«Реал» производит впечатление команды, которую трудно победить – но можно переиграть. Некоторые победы (например над «Вальядолидом») добыты не благодаря качественной игре, а скорее вопреки слабой игре. «Валенсия» потерпела поражение убедительное по счёту, но не по игре. Проблемы с концентрацией были ещё при Зидане, и к тому, что «Реал» отрезками просто выключается, все уже привыкли: это не изменилось.

Далее, для действительно гибкой команды «Реал» слишком медленно откатывается в защиту после потерь. Любовь к контрпрессингу досталась от Лопетеги, и нельзя сказать, что команда хорошо справляется с этим сложным приёмом. Помимо разгрома от «Эйбара», который любит и умеет разбирать команды прессингом, был и кубковый матч с «Жироной», который «Реал» выиграл, но не контролировал. Игра с обоюдными моментами и пустотами в центре поля – следствие неслаженной работы после потерь и медленного отхода в оборону. Вообще-то, топовые команды за такое наказывают.

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Но эти заметные недостатки точно не должны доминировать в оценке работы Солари. Упрёки в качестве игры обоснованны, так же как они были обоснованны все последние три года. И все последние три года результат заставлял об этом не думать. Качество игры и вообще тактика вторичны – это не моё мнение, а капитана «Реала», если что.

«Контакт с раздевалкой важнее знаний по тактике», — сказал Серхио Рамос вместо прощания, когда Лопетеги был уволен. А вот что вспоминает Солари о времени, когда он сам играл в «Реале» с Бекхэмом, Фигу, Зиданом и остальными под руководством Висенте Дель Боске: «Дель Боске – сильный тренер, но я считаю, что лучшее его качество – умение выстраивать отношения с игроками. В этом он был сильнее всего». Пока у Солари это получается, остальное не так важно.

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