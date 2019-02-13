«Зенит» играл вдевятером. И Семак в этом тоже виноват

Поражение «Зенита» в Турции при желании можно оправдать несколькими банальными факторами.



Во-первых, серьёзными кадровыми проблемами. Два ведущих полузащитника, Кузяев и Ерохин, всегда дававшие большой объём работы и обеспечивавшие тактическую вариативность, продолжают пребывать в лазарете.

Во-вторых, разницей команд в игровом тонусе. Глупо спорить с тем, что вкатываться в сезон после паузы российским клубам всегда сложно. Разница была особенно заметна в стартовые 25-30 минут, когда «Зенит» проигрывал большинство эпизодов в движении и скорости мысли.

В-третьих, невезением. Не реализован пенальти в конце первого тайма – и кто знает, как бы повернулась игра, если бы Мак пробил удачнее, а голкипер Текин не продемонстрировал чудеса реакции.

В-четвёртых, приемлемым итоговым счётом. В 0:1 нет ничего кошмарного, и в Санкт-Петербурге у «Зенита» обязательно будут шансы.

«Зенит» проиграл в Стамбуле. Дзюба не в форме Роберт Мак смазал пенальти.

Однако даже при всех этих, казалось бы, бесспорных факторах сложно избавиться от тревожного предчувствия. Сине-бело-голубые снова показали блёклый и малопонятный с точки зрения системы футбол в атаке, в первом тайме почти не доходили до ворот соперника, лишь на 38-й минуте (!!!) впервые коснулись мяча в чужой штрафной.



И ни в коем случае нельзя всё списывать на мощь «Фенербахче». Напротив, турки предстали абсолютно заурядной командой, пусть и с неплохими игроками. Но по игре скорее они заслуживали более крупной победы, чем «Зенит» — ничьей, несмотря на тот самый пенальти.



Поэтому не нужно сейчас защищать Семака. Да, кадровых проблем хватает, но и он должен взять на себя ответственность за неудачу и неубедительный футбол. Помимо традиционного общего вопроса (где игра?!), к нему есть и две частные претензии.

Почему так поздно был заменён Набиуллин?

Предполагалось, что левый фланг обороны – одна из самых проблемных позиций в команде. Зимой «Зениту» так и не удалось подписать сюда сильного игрока, а Жиркова, восстановившегося от травмы ахилла, тренерский штаб на Лигу Европы не дозаявил, предпочтя ему трёх новичков (Ракицкого, Барриоса и Азмуна) и исчерпав лимит. Это было действительно трудное решение, а сейчас Семак, вероятно, жалеет.

Матч был проигран именно в первом тайме, когда «Фенербахче» много и эмоционально атаковал, а «Зенит» совсем ничего не мог поделать. Главная брешь в кадровой обойме моментально дала о себе знать: почти все опасные атаки турок проходили через фланг Набиуллина. Эльмир не справлялся с давлением Мозеcа, Ислы и Вальбуэна, проигрывал почти всем из них один в один, не обеспечивал плотность, отвратительно держал позицию, пропускал передачи за спину и терял мячи. А страховку никто не обеспечивал: Эрнани и Краневиттер помогали плохо, Ракицкий всё время находился далеко.

В первом тайме это привело к трём опасным навесам с фланга Набиуллина и двум входам в штрафную. После одного из них как раз и был назначен угловой, ставший результативным. Рассказывать про атакующие действия Эльмира нет надобности – их было примерно ноль. Замена напрашивалась в перерыве (если не в конце первого тайма), но Семак не стал торопиться и убрал с поля откровенно плывущего защитника с испуганными глазами и высунутым от усталости языком лишь на 61-й минуте. После того как в начале второй половины через его бровку прошли ещё две очень опасные атаки с прострелами.



Вышел Смольников, на левый фланг переместился Анюков — опасные атаки турок через эту зону сразу исчезли. Напрашивается вопрос: почему реакция не последовала раньше? И почему, зная о сильном правом крае «Фенербахче», тренерский штаб не обеспечил соответствующую подстраховку?

Какие задачи ставились перед Краневиттером?

Выход с первых минут аргентинского полузащитника, проведшего лишь 389 суммарных минут в первой части сезона во всех турнирах, — это не что иное, как проявление осторожности. Семак выбрал под «Фенербахче» оборонительную модель и сразу двух опорников. В итоге, пока верхняя четвёрка (Дзюба, Дриусси, Эрнани и Мак) пыталась прессинговать в высоких позициях, Краневиттер и Барриос располагались глубоко, и тем самым образовывались неприятные разрывы в средней линии.

Аргентинец провалился в оборонительной работе. Он плохо читал эпизоды, засматривался на мяч и терял концентрацию, слабо помогал в полуфланге Набиуллину. Его роль в созидательной игре также вызывает вопросы. Формально «Зенит» выстроился по 4-2-3-1, однако на деле вышло что-то вроде 4-2-2-1-1, где между Краневиттером и Барриосом, синхронно опускающимися при розыгрыше мяча к центральным защитникам, и Дриусси, фактически игравшим оттянутым нападающим, образовывалось слишком большое расстояние.



Поэтому и мяч у «Зенита» снова ходил плохо – во многих эпизодах приходилось упрощать игру и просто выносить вперёд. К тому же при наличии Ракицкого с его отличным первым пасом нахождение в глубоких позициях сразу двух полузащитников не всегда логично.

Краневиттер – ещё один футболист, чьё пребывание на поле не помогло команде в первом тайме.

В игре «Зенита» есть хоть что-то хорошее?

Структурно футбол сине-бело-голубых заслуживает самой жёсткой критики. Даже стиль «Бей на Дзюбу», худо-бедно приносивший результат осенью, сейчас не наблюдается. Артём выглядел тяжеловато, визуально совершил вчера мало спринтов, проиграл много борьбы, а в первом тайме был напрочь оторван от командных действий.



Если же попытаться найти хотя бы что-то позитивное, на ум приходят две персоналии: Барриос и Дриусси. Колумбиец действительно осваивается в команде, уже проделывает много полезной черновой работы, успевает на перехваты и в отборы и, главное, всегда старается дорабатывать эпизоды. А Дриусси – самый опасный для «Фенербахче» футболист в этом матче. За счёт резкости и индивидуальных действий он заработал четыре опасных стандарта для команды, включая пенальти.



На этом из хорошего всё. И самое грустное кроется в непонимании, за счёт чего «Зенит» способен за одну неделю резко прибавить.