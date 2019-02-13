Про Головина сделали комикс. Его уже переводят на китайский язык

Поколение комиксов уже забыло о том, что оно когда-то им было. И это не сопли: новая жизнь тоже прекрасна, и смартфоны тоже огонь. Но временами, натыкаясь на старые выпуски «Симпсонов», искренне не понимаешь, почему этот жанр давно мёртв.

Или не стоит так резко?

Недавно в Сети засветился комикс по мотивам карьеры футболиста «Монако» Александра Головина. Он называется «Монегасик Алекс» (монегаски — прозвище футболистов местного клуба). Мы связались с его авторами, чтобы узнать подробности о проекте.

Создатели комикса — не анимэшники, им вообще побоку комиксы. Главный идеолог «Алекса» Дмитрий увлёкся футболом лет 17 назад, он тогда ещё жил в Бурятии. Потом, как и все, застал отъезд Аршавина за рубеж и ночами смотрел игры «канониров». Теперь он живёт с Андреем в одном городе и следит за карьерой другого российского футболиста — Головина. И пишет о нём комикс.

Серия 1:

В его создании участвуют три человека: сам Дмитрий, школьница из Екатеринбурга Алиса, которая помогает с сюжетом, а также Виктория — она отвечает за визуальное воплощение. Изначально цель была в том, чтобы увеличить число подписчиков в любительской группе «Монако». Теперь на «монегасика» регистрируют патент.



Дмитрий: Я общался с личным юристом, процесс регистрации может затянуться на шесть месяцев. Но даже если в течение этого срока кто-то посягнет на «монегасика», в суде у них шансов не будет.



— Доход пока не приносит?

— Скорее наоборот. Но если начнёт приносить, заниматься им станет ещё интереснее.

— Вы хотели раскручивать свою группу, но у «Монако» же есть официальная страница на «ВКонтакте».

— Посыл создать официальный паблик тоже шёл от нас. Я лично вёл переписку с «Монако».



— Есть мысли, почему она не особо активная?

— Мне кажется, что клуб в целом проводит слабую маркетинговую политику в России. В нашей стране нельзя даже приобрести реплику игровой формы в магазине Nike. Только заказывать через офсайт, либо брать подделку. С контентом тоже не очень здорово: в группе никакого креатива, вся информация подкачивается с официальных источников.



— Может, сами возьмётесь?

— Я на связи с маркетинговым агентством которое отвечает за все соцсети «Монако», администратор официального паблика Иван Рутар — мой товарищ. Он, кстати, помогает мне вести нашу страничку. Но администраторы лишь подчиняются клубу, они не могут вести её сами, как захотят.

— И вы решили сделать своё сообщество?

— Верно. Если у прочих есть только одни и те же новости о клубе, то у нас есть уникальный продукт. Теоретически вы можете не любить «Монако», но вам чертовски нравится история Алекса, и поэтому вы с нами.



— Ощущаете, что комикс «заходит»?

— Нас тепло принимают. Недавно мне скинули ссылку из самой популярной социальной сети в Китае — комикс уже переводят на китайский язык.

— Сколько времени уходит на прорисовку?

— Примерно неделя. Поскольку у Виктории есть основное место работы, она уделяет рисованию вечернее время, но сюжет уже написан на несколько серий вперёд.

— Пишете долго?

— Порой идея рождается спонтанно. У меня есть дочка Лия, ей 10 месяцев. Часто придумываю сюжет новых серий ночью, когда её укачиваю. Но бывает, приходится потратить неделю. Порой всё уже нарисовано, но понимаешь, что эпизод не вызовет у читателя никакой эмоции, приходится перекраивать сюжет.



— Например?

— Как в случае с эпизодом между Субашичем и Алексом. В первоначальном варианте был просто незамысловатый диалог про то, что Алекс нецензурно выругался после промаха. В итоге добавили туда пасхалку про Смолова.

— Сколько серий планируете?

— Сезонов будет как минимум 2-3. В первом — порядка 10 серий. Мы видим, что проект принимают тепло. Если так оно и продолжится, смысл его прекращать? Всё зависит от вдохновения.



— Почему у комикса такой пессимистичный сценарий? Потому что российский футбол?

— Для кого-то сценарий пессимистичный, но не для меня. Поймите, это жизнь, и она не всегда состоит из белых полос. Начало может быть любым, но главное — итог. То же самое можно сказать о каждом из нас. Я хочу донести, что трудности это не страшно. Нужно их преодолевать и становиться сильнее и умнее.

— При этом комикс появился в тот момент, когда у Головина и впрямь возникли проблемы.

— Повторюсь, проблемы — нормальное явление. Во-первых, травма, во-вторых, первый сезон может быть скомкан просто потому что всё в новинку. В-третьих, я считаю, что «Монако» провалил летнее трансферное окно. Желаю Александру здоровья. Если с этим всё будет в порядке, на мой взгляд, он имеет все шансы стать лидером.



— Сам Головин комикс читал?

— Скорее всего, нет. Но думаю, до него дойдёт эта информация.



— Дадите мощный спойлер для потенциальных читателей?

— Скажу лишь одно: будет много отсылок к реальному футболу. Пример? Мы упомянем эпизод с победой ЦСКА над мадридским «Реалом» в ЛЧ.



— «Федян Конь» из последней серии — это Чалов? Планируете его рисовать?

— А почему именно Чалов? Может, Фёдор Емельяненко? Ведь он здоровый, как, простите, конь! Или путешественник Фёдор Конюхов?

— Из футбольных людей кто-то ещё появится в комиксе?

— Совершенно точно вы увидите игроков «Монако, а также футболистов из стана соперников. Например, Мбаппе или Неймара. Также планируем рисовать игроков сборной России, главного тренера Станислава Черчесова.



— Таинственный человек из телефона — кто он? Гинер? Мутко? Может, как раз Черчесов?

— Говорить, кто «он», я, конечно же, не буду, но отвечу так: развязка порвёт все шаблоны написания комиксов.

Серия 2:

P.S. Александр Головин может оценить новую серию комикса уже завтра — по ссылке. И вы вместе с ним.