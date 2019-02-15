Сколько времени может пройти между триумфом и провалом? Иногда — одна неделя

Ещё неделю назад дортмундская «Боруссия» была в полном порядке. Первое место в Бундеслиге, уверенная игра лидеров, отличная атмосфера, созданная Люсьеном Фавром. Толпа яркой молодёжи. Качество футбола, которое неуклонно росло всю осеннюю часть сезона. Концепт игры, дающий результат и забирающий сердца болельщиков.

Новый Дортмунд — самая лютая команда Европы на старте сезона Не останавливайте эту машину.

За эту неделю Дортмунду нужно было провести три матча в трёх разных турнирах: с «Вердером» в Кубке Германии, с «Хоффенхаймом» — в Бундеслиге, с «Тоттенхэмом» — в Лиге чемпионов. Сложное расписание, но не смертельное для тех, кто привык к еврокубкам.

Проблемы начались сразу. Вечнозелёный Клаудио Писарро помог «Вердеру» добраться до серии пенальти, где третий вратарь «Боруссии» не выручил, а полевые били отвратительно. Хуже вылета был тот факт, что Дортмунд 120 минут серьёзно напрягал свой основной, за исключением вратаря, состав. Хуже этого — только повреждение Марко Ройса. Капитан «шварцгельбе», играющий очень убедительный сезон, вычеркнул себя из числа тех, кто сможет сыграть с «Тоттенхэмом».

Ройс снова в числе лучших игроков мира. Всё благодаря работе Люсьена Фавра «Боруссия» благодаря этому расцветает.

Матч с «Хоффенхаймом» легче не был. Одна из главных авторских команд Германии имела 0:3 к середине второго тайма, но третировала «Боруссию» до конца, не давая спокойно разбегаться чёрно-жёлтым тинейджерам. Победа над «Хоффе» была (справедливо) упущена, но ещё хуже оказался тот факт, что команда потеряла ещё и правого защитника Лукаша Пищека, который тоже переживает при Фавре ренессанс.

Итак, перед важнейшим матчем в Лондоне диспозиция «Боруссии» была такова: минус капитан и важнейший в построении контратакующих действий футболист, минус мощный и ментально устойчивый правый фланг обороны, минус вариативность в защите (Ашраф Хакими был обречён выйти на правый фланг) и минус серьёзнейшие физические и психологические потери последних трёх неудачных часов игры в футбол. Уже в аэропорту неприятности усугубляются: Санчо и Диалло забыли паспорта, Топрак потерял билет.

Главный талант «Боруссии» чуть не пропустил матч Лиги чемпионов. Забыл паспорт Единственный англичанин в составе Дортмунда мог не попасть к себе на родину.

Так за неделю общее состояние «Боруссии» из божественного превратилось в угли.



После отличного первого получаса в Лондоне Дортмунд получил настоящую катастрофу после перерыва. Что именно было плохо? Отсутствие Ройса заставило Фавра играть без «десятки» — в центр поля отправился Махмуд Дауд. У Дауда отлично выраженные качества игры с мячом — он очень хорошо принимает решения и видит поле из глубины. Но при этом: а) он теряется при прессинге, поэтому использовать его «десяткой» нельзя; б) без мяча он часто просто вырубается из игры, теряя связь с защитниками и помогая сопернику в поиске свободных зон. В итоге «Тоттенхэм» уже к концу первого тайма замечает это: Эриксен стал чаще смещаться влево, где должен защищаться Дауд. Должен, но не защищается.

В итоге «Боруссия» не только потеряла в своём наступательном потенциале без Ройса (это было неизбежно), но и испытала сложности с балансом игры.

Что ещё было плохо? Хакими провёл худший тайм за всё время в Дортмунде. Три потери за пять минут второго тайма, частичная вина в двух пропущенных мячах и конвульсивная игра с постоянной потерей позиции после того, как счёт стал 0:1. Молодой крайний деф позволил Яну Вертонгену стать первой звездой матча.

Самое же отвратительное заключалось в том, что две проблемные позиции были связаны. Учитывая, что на фланге Хакими играет Джейсон Санчо, помогать защитнику должен был правый центральный полузащитник, а им был как раз Дауд. Круг замкнулся. «Тоттенхэм» бил в эту точку.

Теперь попытайтесь поставить себя на место Люсьена Фавра. Вы теряете двух ключевых для построения игры и ментальной устойчивости команды футболистов. Вам приходится на ходу перекраивать схему, которая работала весь сезон до этого. Вы проигрываете. Но можно ли обвинить вас?



Основные претензии от болельщиков к Фавру после лондонской игры формулируются так: а) он слишком поздно сделал замены; б) он не попытался перестроить игру, хотя было понятно, что соперник приспособился к слабости «Боруссии»; в) он зря поставил основной состав на кубковый матч, который затянулся до пенальти.



Как только вы произносите эти претензии вслух и сразу все, их субъективность становится очевидной. Припоминать замены тренеру, который осенью в каждом матче делал результативные изменения, глупо. Требовать перестройки по ходу матча именно от Фавра тоже нельзя — он много раз подчёркивал, что всегда верит в свой план «А»: «Тренер должен в любом случае демонстрировать уверенность в выбранном варианте». Да, в конкретном случае это не принесло результат, но с другой стороны — Фавр не стал бы тренером большого уровня и не получил бы работу в Дортмунде, если бы не имел своих принципов. То же самое касается кубковой игры: он принципиально не делит соревнования на важные и второстепенные.

Неделя «Боруссии» показывает сложность, трагичность и иногда даже бессмысленность тренерской профессии в футболе. Нужны принципы и воля, чтобы добиться результатов в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной обстоятельства могут убить тебя. Какова была вероятность того, что почти одновременно вылетят два ментальных лидера команды? Какова была вероятность того, что вратарь в домашнем овертайме допустит ошибку и почти выигранная кубковая встреча перейдёт к лотерее? Какова была вероятность того, что имеющая в домашних матчах разницу мячей 34:12 и всего два потерянных очка упустит победу с 3:0 за 25 минут до конца?



Каждое из этих событий было маловероятным, даже с поправкой на травматичность Ройса и Пищека, а также имя третьего вратаря Дортмунда, которое никто до этого никогда не слышал. Но с «Боруссией» случилось сразу всё. За неделю.



Вернитесь на место Фавра. Уже по ходу второго тайма в Лондоне вы видите, как игра валится и у вас только один выбор: или следовать своим принципам, или сменить модель игры, уйти от плана «А». Фавр решил, что солдатская верность принципам будет честнее. И проиграл.



Всего неделя от триумфального шествия по сезону до провала. Футбол безжалостен даже к тем, кто верит в идеалы.