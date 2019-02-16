5 звёзд РПЛ, для которых этот сезон в России может стать последним

Возраст: 37 лет

Причина возможного ухода: завершение карьеры.

«Много факторов указывает на то, что пора заканчивать. Я близок к этому решению. Но в душе пока не могу с этим смириться». В мае ему исполнится 38. Тимофей — железный тип, но на его позиции в таком возрасте играют единицы. В последнее время он перестал попадать в стартовый состав, а в ноябре получил тяжёлую травму. После неё он и дал то грустное интервью. На днях в Минспорта объявили, что белорусы больше не будут считаться легионерами в РПЛ. Может, «Ростов» уболтает его побегать ещё сезон?

Тимофей Калачёв Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Юрий Жирков, «Зенит»

Возраст: 35 лет

Причина возможного ухода: завершение карьеры

Недавно Жиркова спросили: «Кто в «Зените» бегает быстрее него?». Юра ответил: «Все». Понятно, что ответ был шуточным, но вряд ли он так уж далёк от правды. Причины всё те же, что с Калачёвым: попробуйте постоянно носиться по флангу до 40. Но главное — у Юрия тоже была тяжёлая травма, после которой есть вероятность рецидива. Из-за неё Жирков до сих пор не уверен в том, что продолжит карьеру. «Зенит» со всеми проблемами на левом фланге не стал включать его в заявку на Лигу Европы. А уж если в ближайшее время перейдёт Скопинцев… Всё пока выглядит так, что развязка близка.

Юрий Жирков (в центре) Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Возраст: 33 года

Причина возможного ухода: окончание контракта

Самая тошнотворная сага последнего времени, в которой были бесконечные торги, регулярные вбросы в прессу и что самое неприятное — неспортивное поведение самого футболиста. То «не увидит руку Сёмина», то вдруг как по кнопочке перестаёт приносить команде пользу в былых объёмах. На товарищеском турнире в Катаре португалец отыграл всего 45 минут в трёх играх и ничем не отметился. Новые боссы «Локомотива» сделали Ману финальное предложение, которое ему на первых порах не особо понравилось. Фернандеш — потрясающий футболист, но жаль, что «Локо» не расстался с ним зимой. Так бы хоть вышло заработать.

Мануэл Фернандеш Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Возраст: 30 лет

Причина возможного ухода: «Спортинг»

Уход Нету из «Зенита» этим летом уже никакой не секрет: на Transfermarkt он уже числится игроком «Спортинга», начиная с ближайшего лета. Была информация, что он ездил на медобследование в конце января, после чего и подписал договор с португальцами. Сразу после этого дал интервью «Чемпионату», в котором недвусмысленно намекнул, что отъезд близок. «5 лет – в «Зените». Конечно, мне хотелось бы дать больше стабильности моей семье». В том интервью он уже успел выделить главные моменты своей жизни в Санкт-Петербурге.

Луиш Нету в матче с ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нету: не брился более 10 лет, но если выиграем РПЛ – сбрею бороду Нету – про заканчивающийся контракт, революцию в «Фенербахче» и о значении ЦСКАПАА.

Никола Влашич, ЦСКА

Возраст: 21 год

Причина возможного ухода: завершение аренды

Наверное, главное открытие этого сезона. Влашич умудрился стать суперзвездой нашей лиги за полгода: обыграл пару раз «Реал» и регулярно стал вызываться в сборную финалистов ЧМ-2018. Особенно приятно, что Никола искренне хочет остаться в России, о чём регулярно говорит в интервью. Загвоздка в трансферной стоимости: когда аренда закончится, «армейцы» вряд ли осилят этот трансфер. Философия клуба не предполагает подобных сумм даже в случае с лидерами. Другие клубы России хорват тоже вряд ли рассмотрит: с таком уровнем интереса, скорее всего, он просто уедет в Европу.