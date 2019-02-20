«Ювентус» должен брать ЛЧ. Иначе зачем он вообще нужен в этом мире?

«Ювентус» – самый странный топ-клуб. Для чего он существует? Семь лет мы видим в Серии А одно и тоже: команда выносит всех и досрочно становится чемпионом. Может даже несколько сезонов подряд привозить +17 очков второму месту. Тотальное доминирование, никакой интриги.

При этом «Ювентус» не выигрывал ничего на международном уровне в 21-м веке. Последним трофеем был Кубок Интертото в 1999-м. У того турнира было вообще три победителя. Хотя сейчас до этого уже никому нет дела.

Найнгголан: ненавижу «Ювентус», и так было всегда

Говорят, что во Франции и Германии такая же скучная ситуация, но это не так. Хотя бы потому что у них нет семи титулов подряд на сегодня. «ПСЖ» в 2017 упустил чемпионство, «Бавария» в этом году близка к потере титула. Но дело даже не в этом.



Слышали, что недавно сказал Юрген Клопп? Вот цитата: «Все болельщики «Ливерпуля» предпочитают победу в АПЛ выигрышу Лиги чемпионов». И это сказал тренер накануне матча с «Баварией»! Да-да, ЛЧ – замечательно, но АПЛ – важнее. Для «Ювентуса», «ПСЖ» и «Баварии» ситуация противоположная. В этом плане и парижане, и мюнхенцы уже показали результат выше ожидаемого в первом матче 1/8 финала. «ПСЖ» и «Бавария» вопреки прогнозам не пропустили в Англии.

В «Ювентусе» ждут Зидана. Что это значит? Самый желанный тренер на сегодня.

Отдельно – про Роналду. Самый мощный трансфер прошедшего лета. Португалец остается хорош и в 34 года (даже учитывая, как он тянет игру на себя). Но важно понимать, что из-за возраста «Ювентус» уже не продаст Криштиану за 100 миллионов, которые заплатил «Реалу». Покупка Роналду означает, что итальянцы должны брать Лигу чемпионов здесь и сейчас. Только вот шансы явно меньше 50%. И даже в отдельно взятом сегодняшнем матче непонятно кто фаворит. Одни букмекерские конторы дают микроскопический перевес в сторону хозяев, другие – в сторону гостей.

«Ювентус» может обрадовать только тот факт, что «Атлетико» – одна из любимых команд Роналду (22 гола). Больше за всю карьеру он забивал только «Хетафе» (23) и «Севилье» (27). С другой стороны, мало какой тренер в мире имеет опыт как у Диего Симеоне по выстраиванию игры против Роналду. Аргентинец этим занимается ежегодно с 2011 года. И для него матч против «Ювентуса» – важный момент в его биографии. Симеоне многое связывает с Италией, в которой он и играл, и тренировал.



Забавно, что хоть «Ювентус» и «Атлетико» примерно равные по силам команды, но при этом у одних есть фанаты по всему миру, а за других болеют единицы за пределами Испании. И так было примерно всегда – еще с тех пор, когда на черно-белых фотографиях нельзя было отличить одних полосатых от других. Это фото было сделано в 1964-м. В том году они впервые встретились.

«Атлетико» — «Ювентус», 1964 год Фото: juventus.com

Глядя на такие кадры, задумываешься: а что войдет в историю после этого сезона? Если «Ювентус» вылетит в 1/8 ЛЧ и будет еще 14 туров, зевая, обыгрывать СПАЛы, «Болоньи» и «Эмполи», то клуб можно закрывать. Даже судей не нужно подкупать. Когда у тебя +11 очков, то можно хоть не выходить на матчи с «Наполи», «Интером» и «Миланом». Да и Роналду уже в общем-то тоже не нужен. Можно вместо него и Дибалы поставить Кокорина с Мамаевым и в истории «Ювентуса» особо ничего не поменяется.