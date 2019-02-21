«Ювентус» разбит. Без шансов

Все говорили, что в этой паре не повезло со жребием обоим соперникам. «Ювентус» и «Атлетико» — настоящие тактические монстры, которые умеют играть матчи плей-офф, каждый из них достоин хоть финала, и действительно жаль, что мы увидели их сражение уже на первой стадии. Искры стали летать по полю с первой же минуты, количество фолов и стандартов зашкаливало, каждому было чрезвычайно сложно. Но «Ювентусу» всё же, как мы видим, не повезло больше. Такой «Атлетико» способен смять любого гранда.

А ещё многие прогнозировали «минимальный тотал». Болельщики, рискнувшие поставить на 0:0 (а таких наверняка было множество), лишились своих денежек. По характеру матч оказался вовсе не самым закрытым, «Атлетико» проиграл по владению, но всё равно показал агрессивный и достаточно смелый футбол, особенно во втором тайме. И дело могло закончиться даже более крупным счётом, чем 2:0.

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Диего Коста – зверь

При определении атакующей линии Диего Симеоне выбирал между Моратой и только-только вернувшимся в строй после повреждения Диего Костой. Ставка была сделана на испанского бразильца, оно и неудивительно: в таком матче, где хватало нервных эпизодов, споров и стыков, где требовались нездоровая наглость и зверские инстинкты, Коста бывает на редкость продуктивным.

В этот раз у форварда не получилось превратиться в героя, но он всё равно был королём. За отведенные 58 минут он постоянно оказывался в центре внимания. Сначала заработал жёлтую карточку за то, что вышел на полшага из стенки до стандарта «Ювентуса». Это предупреждение не позволит сыграть Косте в Турине.

Потом Диего почти обманул арбитра, упав после рывка в чужой штрафной. Немецкий арбитр Феликс Цвайер впопыхах указал на 11-метровую отметку, только спустя несколько секунд услышал подсказку от видеоассистентов. Пенальти превратился в штрафной. Кому-то вообще могло показаться, что имела место симуляция от нападающего, которая должна была наказываться второй жёлтой, однако крупные планы показали: удар по пятке всё же был. Хотя один шаг он потом сделал и лишь потом упал.

В начале второго тайма Коста не реализовал убойный момент – выскочил один на один после изумительного паса от Гризманна и пробил мимо ворот. Не справился, не оправдал надежд? Да ни в коем случае! В том числе его агрессия, кажется, во многом и помогла «Атлетико» подавить «Ювентус» во втором тайме. Просто с выходом Мораты мадридцы продолжили гнуть свою линию.

Роналду забил, но не в те

План «Ювентуса» на игру не сработал. Самый опасный момент туринцы имели в эпизоде с тем самым штрафным, где Коста выскочил из стенки, — Криштиану классно пробил под перекладину и заставил потрудиться Облака. А более моментов команда Аллегри не имела. Не имел их и Роналду. Его с Дибалой «Атлетико» с удовольствием окучивал по ногам, совершил несколько жёстких фолов (очень старались Хименес и Парти), не давал пространства – и те в итоге потерялись.



Криштиану нервничал, бесился, в порыве эмоций даже показал оттопыренную ладонь фанатам хозяев: «Посмотрите, ребята, сколько у меня побед в Лиге чемпионов! И «Золотых мячей» столько же». Но смеётся тот, кто смеётся последним. А в этот день Роналду не смог огорчить команду, которой ранее забил 22 гола в 31 матче во всех турнирах.

Второй гол в ворота «Ювентуса», кстати, влетел рикошетом от бедра португальца. Его отличный пас со штрафного на Бернандески к голу не привёл, как и удар головой в компенсированное время. Это был не его день.

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45 минут туринского кошмара

После перерыва туринцам пришлось слишком тяжело. «Атлетико», выйдя из раздевалки, почти сразу же обрушил на ворота гостей всю атакующую мощь. После упомянутого выхода один на один Косты был удар Гризманна (француз снова провёл феноменальный матч!) в перекладину, затем – справедливо отменённый после просмотра ВАР гол Мораты, и лишь потом мячи стали влетать в ворота итальянцев после стандартов. Два центральных защитника – Хименес и Годин – сделали своё дело.

Давайте называть вещи своими именами: 0:2 в противостоянии с «Атлетико» — это почти катастрофа для любого клуба. Пусть у команды Диего Симеоне в ответной игре не будет Косты и Парти из-за дисквалификации, но в перспективы «Ювентуса» теперь верится с трудом.