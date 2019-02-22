Первые слова нового президента РФС. Деньги, Кокорин и крымский футбол

– Каковы будут ваши первые решения, ждать ли кадровых изменений?

– Первые шаги были уже сделаны: только что состоялось заседание исполкома. Был рассмотрен ряд вопросов, были приняты решения. Что дальше? Вопросы по организационной структуре, функционалу и его распределению. Это и кадровые вопросы, и вопросы по составу комитетов при исполкоме РФС. Важный вопрос – вопрос бюджета на этот год. И его доходная часть, которая предполагает работу со спонсорами. И необходимо приступать к принятию и реализации решений по развитию отечественного футбола. Безусловно, у меня есть ясное понимание тех шагов, которые я должен делать.

– Ваша новая должность как-то отразится на работе в «Газпром нефть»?

– Вы переживаете за компанию? Вы ее акционер? Нет? Было бы приятно. Рекомендую обратить внимание на ее акции, она развивается, капитализация растет. Повлияет ли моя работа на это? Нет. Есть РФС, есть ФК «Зенит», которому я уделял время довольно долго, находясь в совете директоров, сегодня я этот пост покину. И это время будут уделять на РФС. На первом этапе, безусловно, придется уделять РФС больше времени, чем я уделял футбольному клубу «Зенит».

Дюков вместо Мутко? Кто возглавит российский футбол Сегодня состоится исполком РФС. Похоже, это будет ключевое собрание футбольных боссов за последние годы.

– Могли бы вы подробнее рассказать о том, обновится ли команда РФС, останется ли Алаев, придут ли Геркус и Митрофанов?

– Все кадровые назначения – один из вопросов, которые хотим рассмотреть в ближайшее время. Как только это произойдет, вы тут же узнаете. Концептуально если: сегодня я говорил о развитии. Если говорить об РФС, то есть организационный ресурс в 130 человек, которые не бездельничают. Но в основном они занимаются вопросами проведения соревнований, текущей работой, обеспечения и поддержки наших национальных сборных. Нужно сделать анализ, но вполне очевидно: чтобы преуспеть в реализации тех инициатив, которые выведут РФС и наш футбол на иной уровень, понадобится дополнительный управленческий и организационный ресурс. Люди, которые обладают управленческими навыками и любят футбол, они есть. Но их определенный дефицит.



Алаев прекрасно зарекомендовал себя, исполняя обязанности президента РФС, хочется таких людей в футболе больше. У нас сотни задач. Каждому место в строю найдется. Возможно, кто-то придет в РФС, но не для замены кого-то. Уйдут только те, кто не будет справляться. Новые люди придут под новые задачи и проекты.



– Попечительский совет при РФС будет создан?

– Если говорить о международных организациях, все они делали шаги к открытости и прозрачности. Безусловно, если говорить о попечительском совете, это один из инструментов и институтов, который позволит сделать деятельность РФС более понятной и прозрачной для всех. Я за максимальную открытость и понятность того, что мы делаем. Так что буду всячески приветствовать создание такого совета. Но когда он будет создан, пока не могу сказать. Чем раньше, тем лучше для отечественного футбола.



– Во многих странах мира активно развивается футбол инвалидов. Как вы видите эту ситуацию в России?

– Мы, к сожалению, пока в этом отстаем. Но ряд клубов и организаций делают соответствующие шаги. На Исполкоме мы обсуждали вопрос развития футбола для людей с ограниченными возможностями здоровья. Леонид Федун сказал, что его клуб уже помогает трем командам и планирует помогать еще двум. Процесс пошел, надо уделять ему внимание и создавать условия, чтобы люди с ограниченными возможностями занимались футболом. Это не должно быть факультативом, это должна быть постоянная ответственность. Что касается финансирования этого направления, уверен, мы решим этот вопрос.

– За 2017-й год клубы РПЛ показали убыток 1,7 миллиарда рублей. Как сделать футбольный бизнес прибыльным?

– Относительно финансового состояния РФС скажу позже, пока я только анализирую бюджет. Но мне известно, что это состояние стабильно. Есть определенные проблемы с бюджетом на 2019-й год, потому что пока не сформирован пул спонсоров. Они ждали, как я понимаю, кто придет к руководству РФС. Сейчас определенность есть, надеюсь, получится провести переговоры. Хотим сохранить всех текущих и привлечь новых.



Нет одной меры, которая бы сделала нашу профессиональную лигу в коммерчески успешное предприятие. Это комплексная работа по многим направлениям, которая начинается с клубов. Сейчас есть много улучшений в лучшую сторону. В том числе благодаря новой инфраструктуре. Если правильно использовать новые арены, обеспечивать заполняемость, они принесут доход. Стадионы должны быть центрами притяжения. Люди должны приходить на стадион за несколько часов и покидали не сразу после свистка. Так что нужно решить вопрос пива и разрешения на его продажу на стадионах. Это не основная причина, но… если это субботний день и есть желание выпить слабоалкогольный напиток, то человек выберет не стадион, а другое место. И на стадион придет только к свистку в лучшем случае.



Картинка, развлечения на стадионе, удобство для болельщиков с детьми – эти и другие моменты влияют на людей. А трансляция с пустыми трибунами никого не интересует. Будет заполняемость и просмотры, будут креативная работа со спонсорами – и контракты тоже вырастут.



– Что будет со всеми объектами, которые достались после ЧМ-2018?

– Сейчас принято решение передачи данных арен в ведение регионов. А дальше все зависит от того, как аренами будут распоряжаться региональные власти. На мой взгляд оптимальным решением было бы передать арены в управления футбольным клубам. Можно проводить концерты и другие мероприятия, но без футбола обеспечить загрузку и самоокупаемость арен будет почти невозможно. Если процесс передачи пойдет, РФС сделает максимум, чтобы помочь клубам обеспечить посещаемость и доходы. Есть рабочие практики: Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Этим опытом можно пользоваться и принимать его. Чтобы выйти на самоокупаемость и зарабатывать деньги на этих аренах.



– Что делать с «Лужниками»?

– Безусловно, это задача, которую нам предстоит решать. Мы могли бы проводить там все матчи сборных, но не уверен, что матч с Андоррой способен собрать полный стадион. Хотя если в нем будет решаться все, то и на эту игру придут. Стадионы в регионах тоже нужно загружать, но проблема «Лужников». Точнее, задача. Ее надо решать. Совместно с мэрией Москвы.



– Есть ли модель работы иностранной федерацией, которая вас привлекает как пример?

– Надо знакомиться с мировой практикой, но у каждой страны свои условия: климат, традиции, уровень футбола. Простое копирование не кажется мне правильным и эффективным. В РФС все очень неплохо, другие виды спорта могут позавидовать. Надо выводить футбол на новый уровень, нужны определенные изменения. Но никакого копирования. Но лучшие практики использовать мы готовы. Немцы когда-то звали испанцев развивать детский футбол, но поняли, что лишаются идентичности. И отказались от их услуг.



– «Газпром нефть» может стать спонсором РФС?

– Ну смотрите. «Газпром нефть» является спонсором нескольких спортивных клубов, развивает региональный детский спорт, массовый спорт. С профессиональным клубами подход прагматичный. То же сотрудничество с «Зенитом» используется для продвижения наших брендов. И мы видим реальную отдачу от такого сотрудничества. Сотрудничество с РФС возможно, все будет зависеть от того, что предложит РФС, на каких условиях. Этот вопрос требует изучения. Например, «Газпром нефть» может стать топливным партнером. Но даже тогда это будет тендер с участием других компаний, если им это будет нужно. Но, безусловно, тут возможен конфликт интересов, и тогда подобное решение примут без моего участия в обеих организациях.



– Белорусские футболисты перестанут считаться легионерами?

– Исполком сегодня принял решение о том, что граждане Республики Беларусь не считаются легионерами. Мое личное мнение – я это решение поддерживаю. Идут интеграционные процессы между двумя государствами. Хорошо, что это затрагивает и профессиональный спорт. Краткосрочно, я считаю, это может пойти на пользу российскому футболу. У нас много школ, много игроков из них выпускается. Часто им негде играть на профессиональном уровне. Возможно, новые шаги помогут им реализовывать себя в клубах Белоруссии.

Памятка для будущего президента РФС: лимит на легионеров всё же важен После чемпионата мира этот вопрос даже важнее, чем раньше.

– Какие планируются инициативы для адаптации молодежи во взрослом футболе?

– Если говорить о командах U-17, U-19, то правильно было бы реформировать первенство, которое проводится сейчас. У всех свои ожидания от этого турнира. Кто-то выпускает 17-летних игроков, кто-то использует команду для реабилитации опытных игроков. Кто-то содержит команду, потому что обязали. А расходовать средства без задач и души – выкинутые деньги. Нужно проводить первенство России по круговой системе, как РПЛ. Это не решит всех проблем, но даст возможность ребятам подольше быть в футболе и, возможно, раскрываться. Вообще же мы планируем продлить футбольное образование до 21 года включительно.

Далер Кузяев закончил академию в Санкт-Петербурге, но не был готов для первой команды. Мог закончить с футболом, но ему повезло. Папа верил в сына, а тот раскрылся спустя годы. И в итоге стал игроком сборной. Далеру повезло, но сколько таких парней, которые просто заканчивают после 10 лет подготовки. У нас сокращается количество профессиональных клубов, это проблема.



– Видите ли вы решение проблемы крымских клубов и их участие в соревнованиях под эгидой РФС?

– Вы знаете, что крымский футбольный союз не входит в РФС. Мы знаем на этот счет позицию ФИФА и УЕФА. Ситуацию надо менять, но нужен диалог.



– На конференции говорили о возврате к системе «весна-осень», вы что думаете об этом?

– Надо создавать рабочую группу по этому вопросу. Уже не раз высказывался про этот вопрос. Не считаю, что принятое в 2010 году решение не помогло повысить существенно уровень футбола. Но и проблем не создало, серьезного урона не нанесло. Хорошо, что мы синхронизировали календари с Европой, это важно для РПЛ. Но мы теряем 1-1,5 месяца теплого времени года. Хотя в том же 2010 году летом игроки сознание теряли от жары во время матчей. Вернуться обратно можно, но я не буду принимать такие решения без обсуждений. Знаю позицию клубов РПЛ, играющих в еврокубках – они будут категорически против. Клубы ФНЛ, насколько знаю, не видят особых проблем с «осень-весна».



ПФЛ правильно было бы перевести на формат «весна-осень», но как это сделать? Ладно клубы, которые получили повышение, будут 8 месяцев праздновать выход. Но как быть с теми, кто покидает ФНЛ? 10 месяцев придется занимать себя, а отмечать точно нечего. Как они этот этап пройдут, я не знаю, мы просто терять их будем, боюсь. 10 месяцев ничего не делать – от клубов ничего не останется. Но я готов обсуждать все вопросы. Нужно все обсуждать, конфликты нам не нужны.



– Ваше мнение по Кокорину и Мамаеву?

– Уже отвечал на этот вопрос. Безусловно, я сожалею о том, что произошло. Что избрана такая мера пресечения. Но это в том числе вина Александра и Павла. Правовую оценку я давать не могу. Даже мнения специалистов, с которыми я общался, разделились. Кто-то говорит, что перебор. Кто-то настаивает, что следствие имеет все основания делать то, что делает. Хотелось бы, чтобы суд как можно быстрее перешел к рассмотрению дела по существу.

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Как человек, лично знающий Александра, я сожалею. Произошедшее его не красит, в чем-то шокирует. Но я верю, что это хороший парень, а не уголовник. И хотел бы, чтобы эта история для него быстрее завершилась. Такой талантливый игрок нужен отечественному футболу.



Уже как руководителю РФС мне происходящее тоже не нравится. Это вопрос репутации и имиджа отечественного футбола. К сожалению, из-за этой ситуации мы регулярно говорим не о детском футболе и развитии футбола, а об этой истории. Я считаю, что это наносит нашему футболу серьезный урон. Думаю, Александр свою ошибку давно осознал и выводы сделал.

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– Насколько глубокой будет ревизия «Программы-2030» и программы, которую запускали совместно с немецким футбольным союзом для развития детского футбола?

– «Программа-2030» не свалилась с небес, мы разрабатывали ее, я в том числе. Но эта стратегия – не догма. Все вокруг меняется, в футболе тоже. Когда стратегию утверждали, была одна ситуация, не было ЧМ. Сейчас провели турнир, открылись возможности делать больше. Абсолютно нормально возвращаться к этой стратегии и актуализировать ее каждый год