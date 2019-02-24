Рабьо ради «Барселоны» уволил агента. Которым была его мать

Один из главных талантов Франции Адриен Рабьо не играет в футбол с 11 декабря 2018 года. У него нет травмы. Всё дело в разногласиях между ним и его клубом «ПСЖ». У полузащитника через три месяца заканчивается контракт, и он не хочет его продлевать. По информации L'Équipe, «ПСЖ» предлагал четырёхкратное увеличение зарплаты – 12 млн евро в год до вычета налогов. Солидное предложение для 23-летнего хавбека обусловлено тем, что он является воспитанником клуба.

Однако Рабьо отказался от переговоров с «ПСЖ». Спортивный директор Энрике Энтеро заявил, что игрок просидит остаток сезона на скамейке. Мать футболиста (по совместительству его агент) Вероник утверждает, что договориться им уже не удастся:



«Решение окончательное. Я ещё летом рассказала мистеру Энрике о желании Рабьо покинуть клуб. В то трансферное окно было предложение от «Барселоны», но «ПСЖ» его отверг. Имел полное право не соглашаться на тот трансфер. У игрока не было никаких договорённостей: до 1 января никаких переговоров с другими клубами со стороны футболиста. Я не знаю, кто распространяет слухи. Мы всегда уважали протокол и клуб, но если меня атакует мистер Энрике, то я имею право отвечать», – сказала Вероник в интервью RTL.

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Нужно понимать, что Вероник имеет большое влияние на сына. Именно она его воспитывала и водила на тренировки. Ещё до того, как Рабьо подписал первый профессиональный контракт в семье случилось несчастье. Отец хавбека Мишель Провост оказался полностью обездвижен из-за паралича. Только глаза сохраняли подвижность. Отец Рабьо скончался в январе этого года, как и бабушка футболиста.

Вероник демонстрировала своё влияние на дела сына, ещё когда он подписывал предыдущий контракт с «ПСЖ». Тогда она высказывалась в прессе о нежелании клуба сохранить воспитанника. Тренер Лоран Блан отвечал, что окружение футболиста мешает переговорам.

Уже в этом году Вероник не лучшим образом вела переговоры с «Барселоной». По данным испанской газеты SPORT, каталонцы посчитали её запросы нестабильными и дали понять, что не собираются предлагать что-то большее, чем уже названо. Тем более что каталонцы в зимнее трансферное окно выкупили за 75 млн евро у «Аякса» Френки де Йонга (футболист переедет в Испанию этим летом).

Испанское издание утверждает, что отказ Рабьо от услуг матери в качестве агента и сотрудничество с другим человеком (он не называется) направлено на урегулирование отношений с «Барселоной». По информации французской газеты Le Parisien, у полузащитника есть договорённость с каталонцами, и футболист в ней не сомневается, но пока никакие документы не подписаны. В Испании всё чаще говорится о Рабьо как о человеке, который заменит 30-летнего Ракитича. Недавно «Барселона» отказалась продлевать с ним контракт на улучшенных условиях.



В любом случае у Рабьо ещё достаточно времени на размышления. Клуб, который совершил самый дорогой трансфер в истории футбола, не пожалеет денег и пойдёт на принцип, лишая хавбека футбола. На ситуацию отреагировал всемирный профсоюз болельщиков FIFpro:



Любой футболист имеет право не продлевать контракт. Футбол – это про победы в матчах или выгодные сделки?