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Магомед-Шапи Сулейманов переписанный? Какого он года – 96-го или 99-го

Магомед-Шапи Сулейманов
Полина Куимова Максим Пахомов
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Фото: fckrasnodar.ru
Так сколько же лет Шапи Сулейманову? Наше расследование
Мы поговорили со всеми – от детских тренеров и мамы, до одноклассников и ДФЛ.
Футбол / РПЛ

Последнюю неделю не утихают разговоры о том, что самый молодой игрок, забивавший в еврокубках, на самом деле намного старше.

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Все началось с того, что юмористический паблик #ВГИК опубликовал скриншот, на котором указано, что Магомед-Шапи Сулейманов стал «самым техничным игроком» турнира за команду 1996 года рождения (сам он 1999). Речь идёт о соревнованиях «Легенды Спартака», которые прошли в Анапе в 2008 году, информация указана на сайте ДФЛ.

Несколько дней спустя у них же вышел текст, в котором админ паблика подробно разобрал детско-юношескую карьеру нападающего «Краснодара».

Коротко об аргументах:

— на момент турнира в Анапе ему было 8 лет, а играл он с ребятами 11-12 лет – такое практически невозможно, тем более что тренер Рустам Избулатов говорил, что Шапи был щуплым;

— в июле 2012 года нападающий принимал участие в турнире СКФО и ЮФО – снова за команду 1996 года рождения;

— Сулейманов проходил отбор в академию «Анжи» с ребятами 1999 года рождения, но туда так и не попал по одной из двух причин: 1) заниженный возраст; 2) недостаточно перспективен;

— после этого он продолжил играть за свою футбольную школу в Махачкале, только уже за 1999 год;

— с помощью какого-то сервиса паблик пробил скрытый «Вконтакте» возраст и установил, что в действительности на странице Шапи указан 1995 год рождения.

***

Учитывая, что это довольно резонансная история, мы не смогли остаться в стороне и начали копать сами.

Начали со школы РСДЮШОР-2, в которой Сулейманов начинал заниматься футболом и откуда после перебрался в «Краснодар», — позвонили директору. Александр Маркаров, услышав, по какой причине мы звоним, всполошился и тут же начал объяснять, что разговоры о переписанном возрасте – глупая болтовня и зависть.

— Эти фейки давно уже распускаются. Он самый маленький был из всех и наиболее одарённый. А как иногда бывает в футболе? К наиболее одарённым проявляется зависть, то ли от других родителей, то ли ещё от кого. Он нормальный парень, родился в том году, какой сейчас у него и значится. Это всё болтовня, — продолжал убеждать Маркаров. — Это поднималось ещё лет 10 назад, муссировалось. Даже кто-то ездил сюда это проверять. У него и медицинская карта есть, и всё остальное. Вспомните историю Месси. Он в своё время тоже играл в команде на три года старше, потому что был одарённый. Шапи не весь матч играл, а по 15-20 минут, но было интересно, что из него в итоге получится. Получился неплохой футболист, зачем ерунду снова обсуждать? Всё давно проверено-перепроверено уже, он по всем делам – своего года. Шапи был в экспериментальной группе, которую я набирал. Это было, по-моему, в 2004 году. Там были ребята 1997, 1999 года, даже 2000 года рождения был мальчик – сын Агаларова. Никто его не переписывал, поверьте мне. Глупый пиар какой-то.

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К разговору подключился тренер Мурза Мурзаев, который возил Сулейманова на тот самый турнир в Анапе.

— Это просто враги, которые от ревности пишут такие вещи, — начал он.

Мы попросили его рассказать, почему на турнире в 2008 году Шапи играл за команду 1996 года.

— Я его взял за команду старше, потому что из-за возраста его могли не пустить, да и он был очень маленький и щупленький. У нас в школе он играл со старшими, у него отличная левая нога. Подтягивали его к возрастам выше, чтобы он прогрессировал. Только из-за этого. Шустрый был мальчишка. Иногда я вписывал 98 или 97 год, а тогда написал 96 год, потому что основная группа играла по этому году.

— А как вы могли так написать? Там же наверняка нужно свидетельство о рождении.
— Я просто отправил мальчика 99 года, как 96-го. Свидетельство дал такое и всё.

— Та-а-ак, а сам он 99-го года?
— По крайней мере ко мне он пришёл 99-го года, а дальше не знаю, что и как. Документы он с собой приносил 99-го года.

— Чтобы отпали все сомнения нужна хоть какая-нибудь выписка из школы, что он действительно 99 года.
— Всему миру невозможно объяснить, что он родился в 99-м году. К нам из «Краснодара» приезжали люди несколько раз и проверяли его возраст, пока что проблем не было. Ходили смотрели журналы, архивы, сверки. А из документов у нас только журнал, в котором фиксируется, что мальчик пришёл. А в него я могу записать кого угодно. Например, если мне для количества нужны ребята на турнир. На многие соревнования я Сулейманова брал, записывая как старше своего возраста. Я и сам хотел его поднатаскать, и отец просил. А так — меньше слушайте других.

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Мы попросили и Мурзаева, и Маркарова прислать документальное подтверждение их слов.

— У нас не бывает договоров с мальчиками. Это в академиях такие документы подписывают, а у нас пришёл-ушёл, — объяснил Мурзаев. — У нас идёт набор, а в академиях отбор. Я же не могу следить за свидетельствами рождения тысячи детей, которые к нам приходят. Сегодня он пришёл, а завтра ушёл. Также было и с Шапи, он сам ушёл от нас, сам поехал в Краснодар вместе со свидетельством.

Александр Ашотович сказал, что всё есть в журналах. Мы, естественно, попросили прислать фотографию, раз есть какие-то записи.

— Это надо архивы поднимать, всё давно там лежит, — ответил он на нашу просьбу. — Мне не трудно его поднять, сейчас дам команду, постараемся поднять. Но, уверяю вас, это лишняя трата сил.

Этот разговор был в понедельник. В среду, когда мы позвонили и напомнили о своей просьбе, нас пытались убедить, что все это глупости и не надо в этом копаться. И пообещали всё же скинуть – в четверг.

Так что, вот здесь должна быть выписка из журнала школы РСДЮШОР-2. Но её нет.

После мы позвонили самому достоверному источнику – маме Шапи. Услышав вопрос про возраст её сына, она ухмыльнулась и сказала:

— От зависти всё что хочешь можно написать. Все документы у него – паспорт он получал уже в Краснодаре. При поступлении в академию «Краснодара» ездила с ним на переговоры, все документы привозила. Когда он в Махачкале занимался, его забирали на турниры за более старшие возраста. Такое бывало. Может быть, из-за этого такие слухи и пошли.

Следующий звонок был в «Краснодар», но там отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Но зато у нас есть фотография, которая была сделана в первый год Шапи в академии. Тогда ему было 12-13 лет (здесь и далее мы называем официальный возраст Сулейманова).

Давайте вернёмся к академии «Анжи», в которую Сулейманов по какой-то причине не поступил, хотя прошёл предварительный отбор. В 2012 году она только открылась, работать с молодёжью позвали голландца Йелле Гуса, который до этого на подобной должности был в ЦСКА и «ПСВ», и турка Фаута Уста.

Мы позвонили Гусу, и он вспомнил, что такой парень, как Магомед-Шапи Сулейманов приходил на отбор. И даже вспомнил, по какой причине ему отказали.

— У скаута молодёжного департамента были какие-то сомнения в его возрасте, а тогда у нас было очень строго с переписанными игроками — мы таких не брали. Доказательств никаких не было, просто интуиция, но рисковать мы всё же не стали. Но я рад, что он в итоге попал в «Краснодар», парень талантливый.

Его помощник Уста сказал примерно то же самое:

— Мы выбирали игроков не только по футбольным качествам, но и внимательно изучали их документы, чтобы отсеять переписанных. Необходимо было приносить свидетельство о рождении и школьные карты, в том числе, медицинские. Не приносишь хоть что-то – тебя точно не зачислят. У тех, кто просматривал документы Сулейманова возникли сомнения, поэтому его не взяли.

Где ещё могут быть хоть какие-то данные о возрасте футболиста? Правильно – в ДФЛ.

Туда подаются различные справки и все данные о юных игроках, чтобы зарегистрировать на турниры или закрепить за какой-то командой.

«Протоколов тех лет не сохранилось, — сказал нам президент ДФЛ Виктор Горлов, — но могу сказать, что проблема существует. В чемпионате ДФЛ мы пытались с этим бороться, введя заявку на турниры по загранпаспортам. Это помогло на какое-то время. Но затем, это было в 90-е, случилась такая история. Приехала на турнир команда с Кавказа, видно, что ребята старше, физически мощнее. И нам предоставляют новенькие загранпаспорта, причём все выданы в одном месте и в одно время. Звоним. И нам говорят, что да, всё нормально и официально. И нет у нас оснований их снять, всё законно. Доходят они до финала, а там их ждёт «Олимпия» из Волгограда. Их тренер играть не хочет, боится за здоровье своих ребят. Что делать? Скандал. Набираю директору академии, он общается с тренером, тот говорит с командой – и «Олимпия», ко всеобщему изумлению, этих ребят выносит.

И таких историй великое множество. Проблема есть и с ней нужно бороться. А конкретно про Сулейманова сказать не могу, не помню его».

Не получив никаких выписок и документальных подтверждений, мы решили поискать другие доказательства – детские фотографии, истории одноклассников и ребят, которые учились с ним в одной школе. Алгоритм здесь достаточно простой – мы начали искать их среди друзей Шапи «Вконтакте» по родному городу и примерному возрасту. Так мы выяснили, что Шапи учился в махачкалинской школе №46.

Ответ первой девушки, которой мы написали – Джамы – сразу нас поразил. После нашего вопроса, не училась ли она в одной школе с Шапи, она заявила, что они не просто учились в одном месте, но и были одноклассниками. История обычная, если бы не одно но – в социальной сети у неё указан 1996 год рождения.

Джама даже сказала, что у неё есть фотографии с Шапи, но поделиться ими она может, только если футболист даст на это согласие. После этого девушка перестала отвечать на сообщения.

Есть и ещё один знакомый Шапи – Даниял. Вместе с ним они не только учились в школе, но и играли в футбол в одном дворе. Он рассказал, что Шапи скромный парень с «хорошими мужскими качествами», который выделялся с ранних лет: «мяч всегда прилипал к его ноге».

Когда мы спросили Данияла, не называли ли Шапи во дворе Месси (который дебютировал за «Барсу» в 2004 году), он ответил, что Месси тогда ещё был не на подъёме, а вот Марадоной его звали часто. Это странно, в 2006, например, Месси уже был в порядке.

Есть и ещё один друг Шапи – Мухаммад. Они не были одноклассниками сказал Мухаммад, онучился на один класс старше. Мухаммад закончил школу в 2013 году, когда ему было 18 лет. В его «инстаграме» (он, кстати, открыт, можете сами проверить) есть фотография с последнего звонка. Правда, Шапи на ней нет. На ленте выпускников виден год, а у фотографии – лайк от Сулейманова.

Получается, что Мухаммад пошёл в школу в 2001 или 2002 году (в 6 или 7 лет – бывает по-разному). Шапи был на класс младше, значит, поступал в 2002-м или 2003-м. Но, если верить официальным данным, ему было… четыре или пять лет. Кстати, Мухаммад, хотя и сомневается, что информация о том, что Шапи родился в 1996 году — правда, но всё-таки соглашается с нашим предположением, что Сулейманов учился в девятом классе в 2011 году (когда ему было 11 или 12 лет).

Есть и ещё один любопытный персонаж – Абукерим Такаев. Вместе они занимались в спортивной школе Александра Маркарова. На сайте «Анжи» он числится воспитанником команды 2000 года рождения. При этом в социальной сети у него указан другой возраст – там стоит 1998 год. Он спокойно сказал нам, что Шапи старше его на год, и тут возникла странная ситуация. Мы спросили у него, родился ли Сулейманов в 1997 году (потому что на сайте Абукерима стоит 1998 год рождения), но в ответ на это он рассмеялся. Когда ему сказали про возраст, который сам же футболист указал на своей странице, он сказал, что забыл про это. И тут же попросил проверить всё на сайте клуба.

Далеко не все выпускники школы готовы были что-то рассказать о Шапи, а те, кто всё же согласился, не стали делиться фотографиями без согласия самого Сулейманова. На момент публикации материала, Шапи, видимо, своего согласия не дал, потому что фотографий мы так и не получили. Зато нашли сами. Вы тоже можете их найти – при помощи того же «Вконтакте» легко отыскать группу той самой 46-й школы Махачкалы, где эти фотографии лежат в открытом доступе.

Мы не станем утверждать, что человек на фото в чёрной майке с буквами GF – это Сулейманов, но схожесть этих двух людей можете оценить сами. Фотография сделана в 2007 году, когда Шапи, согласно официальным данным, было восемь лет. Для сравнения – рядом фотография Сулейманова из его «инстаграма», выложенная им летом 2014 года.

Сам Шапи, пусть и не сразу, но всё-таки отреагировал на ситуацию. В «инстаграм» он выложил детскую фотографию на футбольном поле, где видно, какой он был маленький и щуплый.

***

Мы не берёмся ничего утверждать, а лишь предоставляем ту информацию, которую нам удалось получить. Есть, например, такое мнение. И ссылка на видео.

Выводы делайте сами.

Ну а нам бы хотелось, чтобы эта история поскорее бы закончилась, поэтому было бы здорово, если бы сам Шапи предоставил доказательства, подтверждающие его возраст.

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