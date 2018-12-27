10 главных открытий РПЛ 2018 года

Ставкой на Баринова Юрий Сёмин решил проблемы «сахарного» центра поля. Баринов отлично проявил себя в матче с «Зенитом» и с тех пор стал восприниматься как полноценный игрок основного состава. Во-первых, Баринов разгрузил Крыховяка, выполняя его же функции. Теперь Баринов подключается в один из полуфлангов, Гжегож – в другой. Во-вторых, Баринов намного ответственнее своих партнёров по центру полузащиты подходит к обороне своих ворот, страхуя медлительного Денисова и заигрывающегося Крыховяка. Наконец, Баринов развивается не только на своей позиции, но и пробуется на новых. При необходимости Дмитрий может сыграть защитником или даже «девяткой», как это было в первой половине чемпионата. В чемпионском сезоне полузащитник отметился скорее своим поведением вне поля, чем игрой. В этом он с каждым матчем становится всё более важным игроком «Локомотива».

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

10 самых подорожавших футболистов РПЛ 2018 года Половина из них представляет один клуб.

ЦСКА рисковал, арендуя никому не известного молодого защитника. Как позже рассказал Гончаренко, Бекао приглашали практически вслепую и просматривали игрока прямо на сборе. Родриго не подвёл «армейцев». Изначально бразильский защитник планировался на место правого центрального защитника, но надёжность Бекао заставила Гончаренко изменить своё решение и выбрать Родриго в качестве страхующего защитника, самой ответственной роли. Бразилец отлично освоил новый функционал и освободил тренера ЦСКА от главной головной боли межсезонья, вызванной уходом Березуцких и Игнашевича. Бекао уникален ещё и тем, что его любят не только болельщики ЦСКА. Не верите – пересмотрите матч «армейцев» в Ростове.

Родриго Бекао Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Ключевую роль в прогрессе Ахметова после перехода в ЦСКА сыграл перевод Ильзата в опорную зону. На позиции атакующего полузащитника Ахметов был активен, искал пространство между линиями, но, принимая мяч, не знал, что с ним делать дальше. В глубине поля через молодого полузащитника стала строиться игра «армейцев», сам Ильзат стал больше брать на себя и разгонять атаки ЦСКА диагоналями и вертикальными забросами на Чалова. С Гончаренко Ахметов научился правильно располагаться в позиционной обороне и персонально опекать игроков – именно Ильзат выключил Маркизио в одном из самых важных для ЦСКА матчей первого круга. В декабре Ахметов был признан лучшим молодым игроком России, чуть раньше вызван в национальную сборную. Отличный год Ильзату подпортила травма плеча, полученная в матче с «Зенитом». В той игре Ахметов был лучшим на поле. Ждём Ильзата в такой же форме весной.

Ильзат Ахметов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Первая пятёрка» — ещё одно подтверждение гегемонии ЦСКА в XXI веке 2016 — Головин, 2017 — Чалов, 2018 — Ахметов. «Пятёрка» «армейцам» за работу с молодёжью!

У «Краснодара» в атаке растут два монстра. «Быки» закончили первую половину чемпионата с наибольшим количеством забитых голов в РПЛ, и почти треть из них на счету 19-летних Игнатьева и Сулейманова. Стилистически это разноплановые игроки, и они дополняют друг друга. Сулейманов больше работает с мячом и полезнее в позиционных атаках. Уже сейчас Игнатьев и Сулейманов готовы тащить на себе одного из лидеров РПЛ. Шапи вообще ломает статистику. В первом для себя сезоне во взрослом футболе Сулейманов примерно каждые полчаса поражает чужие ворота.

Два воспитанника академии «Краснодара» уже разрывают РПЛ. Как они играют? Большой доклад по игре дерзких краснодарских юношей.

Бьорн Сигурдарсон Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

За исландского нападающего в самом начале этого года ростовчане заплатили более миллиона евро. Отдачи пришлось ждать до следующего сезона. Сигурдарсон не стал исправно забивать, но всё равно стал главной фигурой атаки «Ростова». Команда Валерия Карпина предпочитает темповые атаки после быстрых переходов со своей трети. В них Сигурдарсон выступает в роли столба, вступающего в борьбу после вертикальных забросов. В РПЛ Бьорн цепляется за мячи на уровне, близком к Дзюбе, — выигрывает в среднем более 40 процентов единоборств и снимает почти половину «второго этажа». Изначально купленный в летнее межсезонье Кьяртанссон рассматривался как более качественная замена Сигурдарсону. Сейчас место Бьорна в стартовом составе «Ростова» не вызывает никаких сомнений.

Кадири Мохаммед («Арсенал»)

Раскрыться по-новому Кадири Мохаммеду помогли кадровые проблемы «Арсенала». В «Аустрии» Кадири играл центрального защитника, но Олег Кононов решил передвинуть его выше и сделал из Мохаммеда опорного полузащитника – после ухода из «Арсенала» Чаушича в середине поля просто некому было играть. Бывший тренер туляков решил сразу две проблемы. Ганец стал полезен в начальной стадии атак своей команды, помогая центральным защитникам в билд-апе. А с парой чистых опорников Кадири — Костадинов в структуре позиционной обороны «Арсенала» стало больше порядка и жёсткости – туляки допустили меньше всех в лиге проникающих передач из зоны перед своей штрафной.

Кадири Мохаммед Фото: arsenal-tula.ru

«У нас все – футболисты, даже мама!» Удивительная история исландца из ЦСКА Гол «Роме», гол «Зениту», вызов в сборную – вон сколько поводов для знакомства с младшим «армейским» исландцем набралось.

Сигурдссон не так быстро адаптировался к чемпионату России, как другие новички ЦСКА, но было понятно, что с таким отношением к делу проблемы исландца очень скоро пройдут. Сигурдссон – помешанный на футболе парень, жертвующий всем ради собственного развития. Гончаренко очень внимательно, почти по-отечески относится к молодому исландцу и регулярно проводит с ним личные беседы. Результат не заставил себя ждать. К ноябрю Арнор привык к требованиям белорусского специалиста: освоил прессинг-модель ЦСКА, грамотно оборонялся против топ-соперников «армейцев» и стал смелее предлагать себя в финальной трети. За развитием Сигурдссона последовала отдача — Арнор организовал два гола в ворота «Зенита» и забил по голу прошлогодним полуфиналистам Лиги чемпионов.

Самый недооценённый игрок ЦСКА снова в сборной, и это – справедливо Может, хоть там Набабкин сыграет на своей исконной позиции.

Одни из главных качеств Набабкина – трудолюбие и адекватная оценка своих возможностей. Именно они сделали его самым универсальным игроком ЦСКА, способным помочь тренеру потушить кадровый пожар. В начале сезона защитник ЦСКА нередко подвергался критике за слабую работу с мячом и недостаточно качественную игру в опорной зоне.

Набабкина это не смутило. За первую половину чемпионата футболист поиграл на четырех разных позициях и не провел ни одного матча на своем родном правом фланге. Лучше всего Кириллу далась игра в тройке центральных защитников. Набабкин редко делает на поле то, чего не умеет, но при этом не стоит на месте. Вызов в сборную – лучшее доказательство прогресса ветерана ЦСКА.

Кирилл Набабкин (ЦСКА) Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

В прошлом сезоне Бакаев не пригодился «Спартаку» и был отправлен в Тулу. Хорошо, что только в аренду. Зелимхан идеально вписался в модель игры Олега Кононова. Резкий вингер, любящий смещаться в середину, стал одним из лучших дриблеров чемпионата (в среднем 60% обводок Зелимхана заканчиваются успехом) и забил пять мячей за «Арсенал», больше всех в команде. Уже без Кононова Бакаева нагрузили дополнительными функциями в обороне, и в матче с «Зенитом» полузащитник показал, свою тактическую обученность и способность перестраиваться прямо по ходу матча. С таким темпом роста в «Арсенале» совсем скоро Бакаев вновь встретится с Кононовым, только уже в другой команде.

Одно из главных открытий осени. «Спартаку» он не пригодился Игорь Коновалов — об интересе топ-клубов, провале «молодёжки» и сходствах с Кокориным.

Ещё один игрок, в своё время не заинтересовавший «Спартак». Коновалов начал стремительно расти ещё во второй половине прошлого сезона, когда стал играть опорным полузащитником в паре с Нобоа. Игорь находился в тени эквадорца, занимался подготовительными передачами на партнера и страховал его в прессинге. В этом сезоне роль Коновалова изменилась. Полузащитник прибавил в видении поля и научился избавляться от персонального прессинга. Теперь Игорь — главный плеймейкер «Рубина», лидер команды по xA и один из главных кандидатов на вызов в сборную.