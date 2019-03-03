Легионеры бегут из России. Импортозамещение в действии

Зима-2018/19 подтвердила новый тренд в российском футболе, на который пока мало кто, наверное, обратил внимание. Суммарное количество иностранцев в РПЛ снизилось – как относительно старта сезона, так и в сравнении с предыдущими розыгрышами.

Количество легионеров в РПЛ по сезонам



2009 – 219

2010 – 237

2011/12 – 306

2012/13 – 244

2013/14 – 252

2014/15 – 201

2015/16 – 198

2016/17 – 209

2017/18 – 194

2018/19 – 165

Патриотически настроенные болельщики, сторонники импортозамещения во всех сферах, включая спортивную, могут быть довольны: число легионеров в чемпионате России достигло минимальных значений за два десятилетия – 142 человека во второй части сезона и всего 165 с учётом убывших. Простое сравнение с прошлыми годами позволяет констатировать тенденцию. Вот только лимит на легионеров к этому процессу если и имеет отношение, то крайне опосредованное. В большей степени на ситуацию влияют экономические факторы. На примере последнего трансферного окна в этом легко убедиться.

В общей сложности 22 иностранцев наняли российские клубы на работу прошедшей зимой, и только 16 из них (не считая арендников) к нам прибыли из других стран. Покинули чемпионат 23 легионера (ещё 8 сменили прописку внутри лиги). При этом только два клуба – «Зенит» да «Ростов» – активно привлекали иностранную рабочую силу. Лидер сезона инвестировал выручку с продажи Паредеса в трансферы Барриоса, Ракицкого и Азмуна, тогда как «Ростов» просто поменял одних иностранцев на других (4 на выход, 5 на вход).



Показательно, что все более или менее заметные приобретения за рубежом совершили «Зенит», «Краснодар» (Ольссон) и «Спартак» (Айртон), наиболее благополучные с финансовой точки зрения клубы страны. «Локомотив» ограничился грузинским тинейджером Кварацхелией, ЦСКА заявил ещё в прошлом году купленного за «копейки» Ндиайе, а «Динамо» вообще не стало выходить на международный рынок, довольствовавшись арендой Юсупова.

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Интенсивнее всех избавлялись от «легов» бедняки РПЛ, как бы кощунственно это ни прозвучало в контексте двукратного чемпиона страны. Чтобы понять, как «Рубин» докатился до такого плачевного положения, достаточно оглянуться в совсем ещё недалёкое прошлое. Первое национальное золото, в добыче которого поучаствовали 25 (!) «старателей» из ближнего и не очень забугорья, видимо, убедило казанский менеджмент в верности выбранного кадрового вектора. С 2010 по 2013 год включительно «Рубин» был самой «разношерстной» командой лиги и только в сезоне-2013/14 уступил это звание внезапно разбогатевшему «Анжи». Впрочем, ненадолго. Как только в казанском клубе снова завелись деньжата, он с новой силой бросился их тратить на иностранцев. За один чемпионат-2017/18 через клуб прошло 17 легионеров. Очевидно, последняя оптовая закупка «Рубин» и подкосила. Ведь за каждым – о’кей, почти за каждым – переходом кроются комиссионные посредникам, подъёмные футболистам, не говоря уже о компенсации прежнему клубу.

Естественно, что, столкнувшись с угрозой банкротства, «Рубин» начал лихорадочно избавляться от самых высокооплачиваемых сотрудников. У Кудряшова зарплата была настолько большой, что в Казани и бесплатному уходу Фёдора оказались рады. Наваса тихо проводили – или спровадили – на пенсию. Обратно в Испанию отправили Чико Флореса. И лишь на Азмуне заработали – спасибо «Зениту». Был «Рубин» самым интернациональным участником РПЛ, а стал самым «национальным» (всего два иностранца – молодые Уремович и Шакири). И лимит на легионеров тут совершенно не при чём.

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По аналогичным причинам прощался с иностранцами «Анжи». Четверых рассчитал, остался с тремя – уже меньшая нагрузка на и без того дырявый бюджет. И только «Спартак» с «Краснодаром» при увольнении иностранцев руководствовались иными мотивами. В то время как красно-белые полным ходом «очищались» от наследия Карреры/Трабукки, чёрно-зелёные приводили заявку в соответствие с лимитом. И те, и другие убрали по четыре легионера.

В результате зимней перезагрузки доля иностранцев в РПЛ снизилась до рекордных для нового века 35%. Чтобы вы понимали, последний раз количественное преимущество местных футболистов над приезжими носило столь явный характер в 1998-99 годах, в разгар одного из самых тяжёлых экономических кризисов в истории РФ.

Возможно, нынешнее «очищение» пойдёт на пользу «национальному производителю». По крайней мере, очень хотелось бы в это верить. Но в том, что уровень чемпионата России капитально просядет – уже просел – в результате «импортозамещения поневоле», сомневаться не приходится. Если из оставшихся иностранцев отсеять игроков средней руки, картина получится совсем грустная.

Кстати



В истории чемпионата России только три команды проводили сезон без иностранцев в составе – ЦСКА (1992), «Ростсельмаш» (1992, 1993) и ставропольское «Динамо» (1993, 1994).