Новый «Ростов»: семь новичков в старте, но те же вопросы по игре

В Сочи был сыгран типичный матч чемпионата России — из разряда тех, которые заставляют называть наш футбол скучным. Почти полный отказ от дриблинга, много обратных передач под давлением и отсутствие акцентированного прессинга — и «Ростов», и «Енисей» старательно присаживались к своим воротам сразу после потерь. Более того, оба гола случились после неудачных попыток прессинговать.

«Енисей» не сумел перекрыть главный вариант «Ростова» в начале атак, и Матиас Норманн запустил беспрепятственную ракету в сторону Бьорна Сигурдарсона — очень лёгкий гол номинальных гостей открыл счёт. А в концовке уже команда Валерия Карпина не сумела отловить «Енисей» после потери, и Олег Данченко мог подавать из комфортной точки, не имея сопротивления. Сам Карпин, объясняя, почему в РПЛ отказываются от прессинга, обращал внимание на медлительность обороняющихся игроков — здесь это наблюдение сработало дважды.



«Ростов», проведший в целом солидную первую часть сезона, весной должен был стать ещё более крепким. Потери Скопинцева и Гулиева были серьёзными, но и список новичков внушителен, а возглавляющие его Роман Ерёменко и Ивелин Попов давали шанс на то, что команда станет чуть более разнообразно в построении атак. Против «Енисея» за южан вышли семь формальных новичков, но футбол остался тем же — с чётко определёнными плюсами и очевидными, в том числе и из-за этой чёткой определённости плюсов, минусами.

Расстановка

Карпин определил на игру схему 3-5-2/5-3-2, где центральным в тройке защитников был Деннис Хаджикадунич, над ним располагался Норман, левее в центре полузащиты — Даниил Глебов, правее — Роман Ерёменко. Попов снова отправился в атакующую пару к Эльдору Шомуродову. Хаджикадунич в роли центрального в тройке появился во второй раз в чемпионате, и на этот раз у него было много работы в штрафной. Вопросы к молодому шведу есть (в первую очередь, с принятием решений и пасом), но других вариантов, в связи с дисквалификацией Рагнара, у Карпина не было.

Начало атак

В первые 15 минут стало ясно, зачем в Россию приехал норвежец Норманн: футболистов с таким крутым длинным пасом в РПЛ по-прежнему обожают. «Ростов» беспощадно использовал это качество Норманна до тех пор, пока «Енисей» не придумал пробовать перекрывать его хотя бы индивидуальным прессингом — что характерно, произошло это лишь к 20-й минуте; решения по ходу игры в нашем чемпионате принимаются очень медленно. После того, как Норманна стали отлавливать (и это даже не был командный прессинг!), оказалось, что у «Ростова» не очень много вариантов для плана Б.

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Право начинать атаки перешло к центральным защитникам, и здесь «Ростов» действовал тоже очень стандартно: в полуфланг под Мевлю или Новосельцева открывался Попов (его тепловая карта в итоге — сплошь полуфланги), который в касание пытался продолжить движение мяча на Шомуродова. Если же не проходило и это, «Ростов» швырял верховой лонгболл в сторону Шомуродова, который пытался как можно глубже утянуть линию обороны, чтобы в зоне второго мяча было больше пространства. На этом всё.

Действия на последней трети поля

Такие стандартные действия в начале атак не могли привести к опасным моментам. Единственный действительно креативный эпизод за первый тайм случился, когда в быстрой атаке Ерёменко сместился на правый фланг, Попов дёрнулся на ближнюю штангу, а левый латераль Чернов подключился в штрафную. Попов здорово оставил Чернову мяч, но тот не сумел как следует по нему попасть, и момент был упущен.

Чтобы объяснить, насколько неэффективен «Ростов» в созидании, достаточно сравнить его с недавним соперником по Кубку России (и это будет дерзкое сравнение, учитывая, что «Ростов» прошёл дальше). Владея мячом против «Краснодара» и «Енисея» даже чуть больше, чем «Краснодар» в двухматчевом противостоянии с «Байером», команда Валерия Карпина отдала намного больше передач в штрафную, чем «быки» — 65 против 29. Но здесь важен паттерн этих передач: почти всё это пасы в борьбу или намеренное создание борьбы для возникновения момента из зоны подбора. Гораздо показательнее другая статистика: «Ростов» проиграл «Краснодару» по обостряющим передачам втрое — 10 против 31. Это означает, что «Ростову» сложно создать ситуацию для открытого удара (особенно в матче с закрывающимся соперником), кроме тех случаев, когда оппоненты допускают ошибку. Матч с аутсайдером РПЛ показывает, что этого мало — нужно создавать больше моментов, чтобы увереннее чувствовать себя хотя бы в верхней половине турнирной таблицы.

Зависимость от стартового плана и неумение сохранять спокойствие

Показательно и то, что в изменяющихся условиях — то есть, после того, как «Енисей» сравнял счёт, — «Ростов» не выглядит устойчивым. Это команда, которая пока не готова действовать, придерживаясь исходной стратегии, весь матч. Для того, чтобы добывать результат в изменчивых условиях нужно спокойствие, а его не может быть, когда команда видит, что создаёт очень мало для того, чтобы забить гол на заказ за 15 минут.



У Карпина сейчас есть только вариант А — хорошо отработанный, но только он. Это стоило «Ростову» двух очков в Сочи: после травмы Мевли у команды не было третьего центрального защитника, и в эту зону пришлось перестроиться Логашову. Умений играть в этой зоне Логашову в эпизоде с голом Сарра не хватило, а как перестроиться на игру в два центральных защитника, тренерский штаб ростовчан не придумал.