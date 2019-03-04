«Спартак» много рисковал. «Краснодар» мог наказать Кононова за смелость

Обе команды много прессинговали. Мусаев отказался от риска по ходу матча, Кононов – наоборот

И «Спартак», и «Краснодар» очень агрессивно давили практически всю игру, но изначально смелее и безрассуднее был именно прессинг «быков». Команда Кононова прессинговала высоко, но оставляла одного игрока в своей опорной зоне.

Как вы можете видеть из эпизода, один нападающий «Спартака» играл по центральному защитнику, а второй в это время смещался к Газинскому. Ханни (и Ломовицкий на противоположном фланге) играет по крайнему защитнику, а один из опорников «Спартака» – по второму опорнику «Краснодара». Таким образом, у «Спартака» был хотя бы один свободный игрок в опорной зоне, который был готов страховать партнеров.

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«Спартак» чаще оставлял свободным именно Мартыновича, потому что он двигает мяч хуже, чем Фьолусон. Александр чаще всего пасовал либо недалеко стоящему Петрову, либо вратарю или второму центральному защитнику. Красно-белые не давали «Краснодару» спокойно начинать атаки: за весь матч хозяева спровоцировали гостей на 16 потерь мяча на своей половине поля, а до гола «Краснодара» на 25-й минуте по воротам «Спартака» был нанесен лишь один удар.

Когда «Краснодар» встречал «Спартак» во второй трети поля, «быки» действовали по такому же принципу, как и соперник. Но при высоком прессинге на трети хозяев Мусаев просил своих игроков разбирать соперников 1v1: нападающие против центральных защитников, вингеры против крайних защитников, полузащитники по полузащитникам. У такого типа прессинга есть два взаимосвязанных недостатка. Первый – сопернику легко увести твоих игроков и создать большие незащищенные зоны. Второй – если хотя бы один твой игрок отыгран, по эффекту домино валится вся команда.

«Краснодар» в первом тайме несколько раз проваливался, как на скриншоте выше. При этом пропущенный гол нельзя отнести к ошибке в прессинге: в том эпизоде «быки» потеряли мяч около штрафной «Спартака», и Айртон выдал ювелирную передачу на Зе Луиша – девятый номер обогнал соперника и вышел один на один с вратарем. В этом случае провалился скорее контрпрессинг, но ноги всё равно растут из желания Мусаева разбирать соперников 1v1.

Ещё по ходу первого тайма Мусаев отказался от настолько агрессивного прессинга: теперь в центре поля «Краснодара» всегда оставался хотя бы один опорник. Если появлялась необходимость прессинговать сразу двух центральных защитников «Спартака», то на свободного центрдефа выдвигался один из вингеров – Сулейманов или Вандерсон.

Кононов же не снижал агрессивность прессинга на протяжении всего матча, но его игроки оказались не готовы к такой интенсивности: «Спартак» просел как на последние 20 минут первого тайма, так и на последние 20 минут второго тайма. Занимательная статистика: суммарно в первых половинах двух таймов «Спартак» допустил 4 удара, во вторых половинах – 14.

Более того, Кононов дважды по ходу второго тайма решался усилить прессинг где-то на 5-10 минут: тогда «Спартак», как «Краснодар» в первом тайме, разбирал всех игроков соперника 1v1. Как и «Краснодар» в первом тайме, «Спартак» становился уязвимым в центре.

Если с 50-й по 55-ю минуту две попытки агрессивного прессинга провалились, то с выходом Мелкадзе и Глушакова «Спартак» получил свежие силы. Тем не менее, ситуации всё равно получались 50 на 50: либо хозяева получали возможность для опасной контратаки, либо гости убегали в опасную контратаку на оперативный простор – большую роль сыграла работоспособность Ари, особенно при борьбе за верховые мячи. От этого и такая активность у ворот «Спартака» во втором тайме.

«Спартак» атаковал массированно, но безрезультатно

Команда Кононова выдвигала много игроков в атаку: четыре игрока первой линии, оба крайних защитника (зачастую – одновременно) и один из пары Гулиев-Зобнин. При такой численности нападения «Спартаку» удалось нанести лишь три удара из штрафной, причем два из них случились в одной атаке – тогда удар Мелкадзе заблокировал Ханни, а Мельгарехо попытался пробить еще раз. В чем же дело?

«Спартак» в своих позиционных атаках по большей части перегружал фланги, создавая треугольники или даже четырехугольники. «Краснодар» с ними справлялся: вингеры исправно дорабатывали за Айртоном и Рассказовым, а опорные полузащитники были готовы помочь в полуфлангах – как в создании численного равенства/преимущества, так и в подстраховке крайних защитников.

У «Спартака» не срабатывали фланговые комбинации, а в опорной зоне соперника не хватало людей: Зе Луиш и Адриано чаще всего пытались создать стандартные 1v1 против защитников «Краснодара», а одинокий Ханни ничем не мог помочь. За весь матч можно с натяжкой вспомнить два эпизода, в которых хозяева бы взламывали центр гостей в позиционной атаке.

Появление Мелкадзе на поле вместо Адриано и перевод Ханни в центр освежили только прессинг «Спартака». В позиционной атаке всё равно было тяжело: фланговые комбинации разбились из-за того, что Ханни и Мельгарехо стали вдвоем оказываться в опорной, при этом доставка мяча в опасные зоны все равно не работала. Даже если мяч доходил до опорной «Краснодара», гости имели там преимущество 2v1 или 3v2 (Перейра и Ольссон опускались ниже), при этом против всей линии обороны «Краснодара», по факту, играл один Зе Луиш. Это вылилось в 3 дальних удара Мельгарехо и ещё по одному выстрелу от Ханни и Айртона, которые не таили в себе опасности. Ханни провёл плохие 18 минут как «ложная девятка»: всего 4 передачи в финальной трети за это время, все из полуфланга, лишь одна обостряющая.

В общем, свои качественные моменты хозяева создавали в контратаках.

«Краснодар» пользовался старыми проблемами красно-белых

Команда Мусаева, как и «Спартак», много контратаковала. В этом «Краснодару» помогала старая проблема москвичей – проваливающийся при контрпрессинге центр. Если учесть, что «Спартак» атаковал большими силами, то становится понятно, откуда у гостей 10 ударов из штрафной.

«Спартаку» повезло. По такому матчу он должен был проиграть В игре красно-белых было много эмоций, а «Краснодар» смотрелся умнее и интереснее.

Когда «Спартак» терял мяч в атаке, Гулиев и Зобнин очень часто выбрасывались из опорной одновременно – их отрезали одной передачей, и у «Краснодара» появлялись прекрасные возможности для контратак. Как на примере ниже, когда Классон имел сразу две опции для продолжения атаки, но решил пропустить мяч.

Похожие проблемы одновременно свойственны и для «Спартака», и для команд Кононова (вспомните «Арсенал»). Пропущенный гол – следствие одновременно провального прессинга и ленивого контрпрессинга, когда вся атакующая четверка «Спартака» очень долго перестраивалась в оборонительную форму. Иронично, что как раз в том эпизоде Гулиев и Зобнин делали всё правильно.

«Краснодар» мог разбивать опорную «Спартака» и в позиционных атаках благодаря движению Перейры, Классона или Газинского. Чтобы пара Зобнин-Гулиев вдвоем сместилась в одну зону, не обязательно было даже уводить кого-то из них.

При этом нельзя сказать, что Зобнин и Гулиев провалили матч – что в обороне, что в атаке. Аяз сделал 1 отбор, 3 перехвата, 2 ключевые передачи и 3 обводки; Роман показал монструозные 6 отборов и 4 перехвата, а также 2 обводки и 1 ключевую передачу. Проблема исключительно системная.

А вот левый фланг обороны «Спартака» проседал в основном из-за индивидуальных ошибок и недоработок. Оказывать давление именно на этот край красно-белых было вполне логичным решением. Дело в том, что Ханни не очень качественно отрабатывает сзади, а Айртон вообще раньше играл вингбека в 3-Х-Х – это намного более атакующая роль. Такое сочетание на одном фланге – большой риск. Бразилец часто выдвигался на соперника не совсем вовремя, либо располагался не в идеальной позиции, из-за чего легко проходили передачи между ним и Боккетти. Ситуация усугублялась тем, что Ханни часто оставлял Айртона 1v2 против Сулейманова и Петрова, а Классон часто делал крутые открывания в правом полуфланге, терроризируя зону бразильца.

На скриншоте выше Айртон выбросился на Сулейманова, но не смог отобрать мяч. Шапи отдал пас на Классона, который ворвался в полуфланг из центра; Петров делает забегание в штрафную и создает 2v1 против центрального защитника «Спартака». Ханни вообще не у дел.

***

Матч выдался интересным и полным опасных моментов, особенно для первой игры после зимней паузы. Правда, обе команды создавали самые опасные моменты в контратаках, виновниками которых по большей части был «Спартак»: подопечные Кононова отбирали мяч в прессинге и проваливались в контрпрессинге.

«Краснодар» Мусаева выглядел намного более сбалансированной командой: твердый центр (спасибо Газинскому и Каборе), неплохие позиционные атаки с четким планом, если удавалось перейти на чужую половину поля, и острые контратаки. Олегу Георгиевичу надо поломать голову над тем, как сделать свой центр таким же крепким, какой он был у «быков» в этом матче, и как замаскировать сверхатакующих Ханни и Айртона.

«Желания у «Спартака» было больше, чем разума. Эмоции захлёстывали» Олег Кононов и Мурад Мусаев подвели итоги результативной ничьей «Спартака» и «Краснодара».

В материале использованы данные Instat и Opta.