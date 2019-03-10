Эти фанаты «Спартака» не увидели гол Джикии. Что творилось при входе на дерби

1 марта стало известно, что 10 марта «Динамо» примет «Спартак» на «Арене Химки». В результате на дерби собралось лишь 14 674 зрителей, но не все увидели гол Джикии на 16-й минуте.

Фото: «Чемпионат»

Капитанское слово Джикии. «Спартак» выиграл в дерби, но потерял игроков На счету центрального защитника – победный гол и вынос мяча из пустых ворот.

Вот фотография, на которой сотни фанатов «Спартака» стоят в очереди при входе на стадион (это один из двух входов на трибуну В). Ещё хорошо, что температура поднялась до 2 градусов и мороз не был трескучим, но это мало кого успокаивало. Матерясь, люди пробовали перелезать через заграждения. Одному парню это даже удалось, но через пару секунд его вывела полиция. Другого болельщика забрал ОМОН. По его словам – за оскорбления. Когда его отпустили через 10 минут (судя по всему, после составления протокола), он выбросил билет в воздух, сказал несколько непечатных выражений и двинулся к выходу. Выглядело, словно кадр из фильма: билет кинул за спину и уходил со стадиона, ещё когда этот билет не упал на землю.

Фото: «Чемпионат»

Безусловно, фанаты не были пушистыми. Например, у трибуны В10 зачем-то выкинули за ограждение мусорный бак, из которого вывалилось содержимое. Чем им не угодил бак – непонятно. Видимо, просто надоело стоять в очереди.

Фото: «Чемпионат»

Но вопрос в другом: чья вина, что столько людей мёрзли в давке и пропустили существенную часть матча? Для фанатов было очевидно, что виновата полиция и стюарды. Австрийская система пропуска на «Арене Химки» тратит на одного человека четыре секунды. Но тут ключевой фактор – досмотр. Не секрет, что он у нас жёстче, чем в Европе. Соответственно и времени занимает больше. Винить стюардов просто не имеет смысла – они действуют согласно регламенту и закону.

На входе в сектор В11 7 стюардов постоянно вели досмотр болельщиков. Ещё несколько человек работали у турникетов, один – у калитки, плюс два руководителя стюардов. Стояли и полицейские, но они вмешивались, только если что-то шло не так. Например, размер флага был больше чем 1,5 на 2 метра.

Организаторы матча не под диктофон сказали, что в давке на входе в большей степени виноваты сами фанаты, которые не приехали заранее: «В аэропорт же все приезжают за полтора-два часа, почему тут нельзя?»

Один из болельщиков признался, что действительно приехал на стадион в последний момент. «Ехал из Калуги и попал в пробку. Никогда не знаешь, сколько в ней простоишь». Другой болельщик утверждал, что простоял в очереди час, но не смог увидеть победный гол.

Народ начал рассасываться только к середине тайма, после того как полицейский взял мегафон и предложил болельщикам перейти ко входу в сектор В10. Этим советом воспользовалась почти половина очереди.

После каждого тура РПЛ проводит брифинги. Было бы интересно услышать, что нужно делать для предотвращения таких ситуаций. Каждый, кто там был, не даст соврать: обстановка была крайне напряжённая. 14 тысяч зрителей – не так много, чтобы возникали подобные сложности.

Фото: «Чемпионат»

Пожалуй, болельщикам действительно стоит приходить пораньше, но только ли в этом дело? И если пораньше, то насколько? Если на полтора-два часа, то чем заниматься на стадионе? Можно было бы выпить пива, но… нельзя.