Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Кардифф» отказывается платить за Салу из-за ошибки в контракте

«Кардифф» отказывается платить за трансфер Салы
«Чемпионат»
Фото: Gustavo Garello/Getty Images
«Кардифф» отказывается платить за трансфер Салы из-за ошибки в контракте
Всё очень некрасиво.
Футбол / Англия

Трагическая история со смертью футболиста над Ла-Маншем обрастает всё большим количеством подробностей. Ранее стало известно, что контракт с клубом был заполнен с ошибками, в связи с чем документы вернулись из АПЛ в «Кардифф» на доработку. Тогда же сообщалось, что из-за этого семья Эмилиано Салы не получит положенного ей пенсионного отчисления. Но у этой ошибки в контракте могут быть более важные последствия.

20 марта в ФИФА обязали «Кардифф» ответить на запрос «Нанта»: французский клуб официально подал жалобу в связи с невыплатой первого транша за игрока. Так вот, по информации The Telegraph, сегодня валлийский клуб обнародовал свою позицию.

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков
Грустный итог поисков.

Контракт «Кардиффа» с Салой был заключён с некоторыми ошибками. Сумма выкупа не была правильным образом распределена по траншам на весь срок действия контракта. Это ошибка клуба, в АПЛ трансфер не зарегистрировали и отправили контракт обратно на доработку. Другую ошибку совершили в Федерациях футбола Уэльса и Франции: не успели подписать бумаги о смене игроком лиги в предписанные сроки. Сам Сала, который уже подписал контракт, должен был подписать новый пакет документов заново. Именно в этом позиция клуба: контракт, подписанный игроком, недействителен, а значит, платить за него не надо.

Представители «Нанта» уверены, что эти обстоятельства не имеют значения, так как трансфер был зарегистрирован в ФИФА. Ранее мать игрока также обратилась к руководству «Кардиффа» и призвала клуб рассчитаться с «Нантом» за трансфер. Теперь разбираться в ситуации будет ФИФА, хотя Джанни Инфантино несколько дней назад выразил надежду, что клубы сумеют договориться.

На «Эмирейтс» устроили акцию памяти Эмилиано Салы. Это было очень трогательно
Салу внесли в заявку на матч с «Арсеналом», а игроки вышли на поле с букетами нарциссов.
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент