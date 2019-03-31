Лидер «Оренбурга» нужен Семаку. Но сегодня он постарается «Зенит» обыграть

Ни «Зенит», ни сам Алексей Сутормин фактически не скрывают, что футболист интересен лидеру чемпионской гонки РПЛ — на этой неделе Сергей Семак честно сказал, что ему нравится игра Сутормина. Тянущиеся не первый месяц слухи при этом не мешают полузащитнику «Оренбурга» показывать качественный футбол. По его интервью понятно, что он достаточно твёрдо стоит на ногах и намерен сперва завершить сезон в нынешней команде — в Оренбурге сейчас собралась группа игроков, которые почти непривычно для нашего футбола пассионарно относятся к клубу, цвета которого защищают.

Работа с Суторминым лучшим образом характеризует тренерский штаб «Оренбурга». Из атакующего футболиста без ярких выраженных качеств Владимир Федотов и его помощники сделали универсального солдата, способного и создавать моменты, и помогать в разрушении атак соперника. Начав сезон на совершенно чужой позиции правого латераля, Сутормин моментально здорово показал себя. Резкость на мяче, умение вернуть игру пасом в центр поля, умение правильно сместиться со своей позиции, пробить и отдать средний пас — всё это сопровождалось стабильностью, Сутормин играл почти без сбоев, хоть и жаловался, что не имеет достаточно опыта игры в обороне.

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Перед матчем с «Зенитом» в первом круге Алексей вернулся в центр поля, туда, где ему гораздо привычнее. Большое количество свободных зон, которое соперники «Оренбурга» оставляют в глубоких позиционных атаках, стало для Сутормина лучшим пространством для самореализации. Лучше всего на поле он умеет чувствовать свободные зоны — сравнение, возможно, клишированное, но примерно так сделал себе имя Томас Мюллер. Ещё пять-семь лет назад такого серьёзного разделения на доминирующие и отдающие мяч команды не было, поэтому в цене были нападающие, умеющие искать свободные зоны. Теперь в цене полузащитники с таким навыком, и ищут их и те, кто стремится доминировать, и те, кто хочет ловить соперника на контратаках.



Если посмотреть на тепловую карту действий Сутормина в матче с «Локомотивом», можно увидеть, что почти всё поле будет в пятнах активности. Та игра должна была стать для Алексея лучшей в сезоне — он отдал породистый ассист в касание и был близок к тому, чтобы сделать счёт 2:0, но попал в штангу. Кроме того, ещё три фактора, определяющие его игру, лучшим образом были подсвечены в черкизовском матче. Его динамика. Его желание получить мяч. Его умение побороться после потери.

Обратите внимание на действия Сутормина. После того, как он отдаёт передачу, он не останавливается, а продолжает движение — даже если формально покидает позицию, на которой действует. Он готов отдать передачу на ход (навык, который ценится больше всего тренерским штабом «Оренбурга») и если большинство российских футболистов стремится поскорее расстаться с мячом, то Алексей напротив — желает поскорее мяч получить. Он не боится идти на скорости в дриблинг (Сутормин в 20-ке лучших в РПЛ по количеству обводок — при том, что часть сезона провёл на позиции латераля) и обладает важной для большого игрока уверенностью в том, что сможет исполнить даже сложный элемент.

Его цифры почти в каждом матче подчёркивают, насколько он разносторонний игрок: 5 ключевых передач — но 21 единоборство; шесть попыток пойти в дриблинг — но и шесть отборов. Когда выпадает один из элементов, это уже повод для лёгкой критики со стороны Федотова — как это было в Краснодаре, где Алексей впервые в сезоне не совершил ни одной попытки вступить в отбор.

Для сильной, доминирующей команды Сутормин может стать важным элементом прессинга и игры в первые секунды после перехвата на чужой половине. Для «Зенита» есть и ещё одна дополнительная опция: при нахождении на поле Дзюбы и/или Азмуна оборона соперника вынуждена садиться глубоко, создавая любимые Суторминым свободные зоны. Интерес к нему со стороны лидеров РПЛ понятен, но для начала ему нужно вернуть «Оренбургу» всё, что клуб дал ему.

В РПЛ есть одна оборонительная команда, которую нельзя называть автобусом Смотреть их футбол можно без спичек в глазах.

Игра первого круга с «Зенитом» у Сутормина не получилась. Сегодня у него есть возможность заявить о себе громче.