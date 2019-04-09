«Вся Исландия сейчас за ЦСКА!» Он отправил в нокаут «Спартак»

За победу в дерби Виктор Гончаренко премировал футболистов ЦСКА двумя выходными. Беспокоить главного героя тура сразу, по горячим следам мы не стали – надо же человеку отдохнуть, осмыслить случившееся. Каково это – сделать дубль на переполненном стадионе самого принципиального противника, – Арнор Сигурдссон рассказал нам по окончании первого рабочего дня команды на неделе. То есть сегодня.



— Как провели вечер после дерби?

— Вышли с девушкой в город, поужинали в ресторане. Потом просто отдыхали дома.



— Долго разбирали поздравительные сообщения?

— Их было очень много! Лично ответить всем не смог, но каждому отписавшемуся – на телефон, в соцсетях – я признателен. Ощущения после игры были непередаваемые. Я чувствовал себя счастливым и наслаждался моментом.

— Смешные, забавные месседжи были?

— Один человек прислал коллаж – ликующий викинг с моим лицом. Получилось прикольно.



— Что сказали папа, мама – в прошлом тоже футболисты?

— Они были очень рады и горды мной. Родители, брат, сестра вместе смотрели игру, а после позвонили мне и по очереди поздравляли. Папа с мамой не только хвалят, но и подсказывают, что нужно улучшить в игре, где стоило раньше отдать передачу, а где – взять инициативу на себя, обыграть один в один. Вроде бы мелочи, но профи на такие вещи обращают внимание.

«У нас все – футболисты, даже мама!» Удивительная история исландца из ЦСКА Гол «Роме», гол «Зениту», вызов в сборную – вон сколько поводов для знакомства с младшим «армейским» исландцем набралось.

— В родном Акранесе уже все 7 тысяч жителей за ЦСКА?

— Мне кажется, вся Исландия сейчас за ЦСКА (улыбается). Постоянно ощущаю поддержку с родины. Иногда создаётся впечатление, что все газеты и журналы пишут про нас с Магнуссоном.



— Сколько футболок ЦСКА уже отвезли домой?

— Много, сбился со счёта. Каждый знакомый просит какой-нибудь сувенир с клубной символикой. Мне не жалко – наоборот, приятно доставлять близким радость.



— Видел в «Инстаграме» детско-юношескую команду ФК «Сигурдссон».

— Ха, это мои братья-сёстры, родные, двоюродные – всех на фото собрали, когда я в Акранесе был зимой.

— За ЦСКА вы забиваете только большим клубам – «Роме», «Зениту», «Реалу». Теперь – «Спартаку». Совпадение?

— Игры с сильными соперниками на больших стадионах – это огромная мотивация. Приятно выступать перед бурлящими трибунами, даже если они чужие. Сама атмосфера подразумевает максимальный настрой.



— Что приятнее, «гол+пас» на «Бернабеу» или дубль в главном дерби России?

— Оба момента великолепны. Победа в Мадриде над «Реалом» – это сон, который стал явью, сбывшаяся мечта. Но в дерби эмоции были даже сильнее. Я знал, насколько важна победа над «Спартаком» для наших фанов. Глядя на то, как они ликовали после забитых голов, а потом после матча, понимал, что мы сделали этих людей счастливыми. Два гола «Спартаку» для меня важнее одного мяча «Реалу».



— Какой гол «Спартаку» больше понравился?

— Первый. Этим голом мы их сломали. А какой пас Влашич отдал: пяточкой, между ног – красота!



— Наладилась игровая коммуникация с коллегами по линии атаки – Влашичем, Чаловым?

— Мне доставляет удовольствие взаимодействие с ребятами, и чем чаще будем играть вместе, тем лучше будем понимать друг друга. Мы все молоды, нам есть к чему стремиться и куда расти. Всем вместе и каждому в отдельности. Но относительно начала сезона прогресс налицо.



— Какие волшебные слова в перерыве произнёс Гончаренко, чтобы ЦСКА резко перевернул ход дерби?

— Тренер указал на вещи, которые мы могли бы делать лучше. Он призвал нас вернуться на свой уровень и активнее использовать сильные стороны, присущие ЦСКА, – включить скорость, больше нагружать фланги. По-моему, мы хорошо отреагировали на тренерский призыв.



— После игры у Виктора Михайловича было совсем другое настроение?

— После матча все пребывали в состоянии эйфории, поскольку победа была очень важна для нас, для наших болельщиков. По такому случаю главный выписал нам сразу два выходных дня.



— Гончаренко часто проводит с вами индивидуальные беседы. Темы — сугубо футбольные?

— Он не только со мной, со всеми ребятами много разговаривает – и о футбольных вещах, и о житейских. Я убедился, что работа с молодыми футболистами является сильной стороной нашего тренера. По себе чувствую, что прибавляю в ЦСКА, развиваюсь как футболист, и не сомневаюсь, что продолжу движение вперёд.



— Магнуссону понравилось на фанатском секторе?

— Очень. Тем более Хёрдур не один туда ходил, а вместе со своей и моей девушкой. С поля разглядеть их на трибуне было нереально – он потом фотографии показал, как они болели. После такой победы находиться среди болельщиков вдвойне приятно.

Селихов поплыл – «Спартак» развалился. ЦСКА выиграл дерби Место в Лиге чемпионов всё дальше от Кононова.

— ЦСКА вернулся в золотую гонку чемпионата?

— Однозначно. Победе над «Спартаком» порадовались – теперь нужно думать о следующих играх. Ближайшая – с «Оренбургом», фокусируемся на ней. В субботу обязательно нужно брать три очка – так же, как и во всех остальных матчах. Будем шаг за шагом, игру за игрой идти к своей цели.

— Есть уверенность, что больше таких казусов, как с «Уфой», не повторится?

— Мы все молодые ребята и только набираемся опыта. Будем учиться на своих ошибках и постараемся впредь не допускать их.



— У вас самый большой пробег в дерби – 12 774 метра. Вышли на пик формы?

— Сто процентов! Не только я – вся команда набрала ход. После того километража, который мы намотали под присмотром Паулино Гранеро по гольф-полям Кампоамора, по-другому и быть не могло.