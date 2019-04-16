«Околофутбол» в России кончится. Его сравняют с гей-браками и марихуаной

Беспорядки на матче «Аякса» и «Ювентуса» как доказательство, что в Европе — свобода, а наши фанаты — «под колпаком».

В предыдущем посте из Голландии я сравнивал отношение к футбольным легендам у них и у нас.



Счёт был не в пользу России. Ведь если в честь Йохана Круиффа переименовывают «Амстердам-Арену», рисуют граффити по периметру стадиона и помогают открыть уникальный магазин в центре города, то о Льве Яшине, Эдуарде Стрельцове, Валерии Воронине и Фёдоре Черенкове мы чаще вспоминаем в формате их пороков, болезней и до сих пор не снятых, но уже скандальных фильмов. Так стирается добрая память и формируется ложная, агрессивная культура, вполне допускающая такие дикие случаи, как с Кокориным, Мамаевым или Гулиевым.

После истории с Гулиевым Кокорина и Мамаева уже не жалко. Надоели Ещё одно избиение на улице средь бела дня.

Следующая же тема будет связана не с игроками, а с фанатами. Обычный гражданин России уверен, что наши активные болельщики всё ещё самые грозные, агрессивные и опасные в мире. Эта информация, назойливо капающая из официальной прессы, у одних вызывает гордость, у других – страх и раздражение. Только ведь на сегодня демонизация отечественных хулиганов несправедлива, потому что их самих уже почти не осталось.



В подтверждение гипотезы вспомним, как нас пытались отучить от походов на футбол, прикрываясь фанатами, которые якобы…

Фото: Carl Court/Getty Images

1. Буянят в общественном транспорте: занимаются вандализмом, раскачивают поезда метро, пристают к людям.



Ну хорошо, примерно 10-15 лет назад в электричках могли избить и за шарф, и за билет, и за смуглый цвет кожи. Карательные отряды зачищали составы и чаще безнаказанно ломали как граждан, так и государственное имущество. В те же годы болельщики дрались на платформах метро, атаковали поезда и могли зажечь файер в вагоне (всё это прочувствовал лично).

Но сегодня, в век камер и полицейского подавления околофутбольного движения, былые приключения невозможны. Забавно замечать, что из практики ушло даже безобидное сбрасывание монет с верхушки эскалатора.

2. Напиваются у стадиона и ведут себя неадекватно.



Пиво у стадиона – культура потребления успешных футбольных наций, но мы-то знаем, что в России алкоголь не продаётся в радиусе пары ближайших станций метро. Тех же, кто сильно перебрал заранее, задерживают, а гуляющих с бутылками штрафуют.



Набраться до неадекватного состояния в наши дни легче не на фанатской трибуне, а в театре.



3. Жгут и не дают дышать.

В середине 2000-х за выездной матч «Спартака» в каком-нибудь Ярославле сгорало больше тысячи файеров, а центральные игры в Москве приходилось останавливать из-за настоящих противопехотных шашек.



Но, например, на дерби «Спартака» и ЦСКА неделю назад появилось лишь несколько куцых и печальных огоньков. Травиться на трибунах больше нечем.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Матерятся на трибунах.



Матерятся герои любимых каналов детсадовцев на YouTube, но на футболе заряды становятся травояднее, а перформансы заверяются клубами и проходят жесточайшее согласование с безопасниками. Недовольные такой политикой болельщики беззащитны и безмолвны перед Fan ID — времени до введения спорной и способной разрушить фан-движение системы осталось не так много, но организованных протестов до сих пор нет и, скорее всего, не будет.

5. Дерутся друг с другом и с полицией у стадиона.

Это всё ещё возможно на периферии, когда фанаты «Торпедо» приезжают на матч своей команды в какой-нибудь Обнинск и попадают под организованную атаку специально приехавших из близлежащих городков местных фанатов ЦСКА.

Решатся ли они повторить такое в Москве, а затем уехать в сторону СИЗО с обвинением в организации массовых беспорядков? Впрочем, вероятность таких событий на сегодня крайне мала.

А теперь о якобы безопасной Европе. Там всё ещё свободно и весело. Как доказательство — матч высочайшего статуса «Аякс» — «Ювентус», где полиция и фанаты устроили шоу, от которого были в восторге даже обычные зеваки.



Предлагаю ещё раз (мы показывали это в день самой игры) посмотреть видео, а затем остановиться на деталях.

1. «Амстердам-Арена» адаптирована под городской ландшафт таким образом, что фанаты попадают на трибуну с улицы, не проходя кордоны и металлоискатели. Для России такая ситуация невероятна.



2. Фанаты «Аякса» закупают сотни ящиков пива в ближайших магазинах и приносят их прямо к сектору, украшенному огромным плакатом с изображением Йохана Круиффа. В нашем медийном пространстве подобный опыт был бы встречен примерно так: «Да как они смеют осквернять память легенды»?!

Фото: «Чемпионат»

3. При себе у голландских хулиганов файеры, салюты и дымовые шашки. И чем важнее матч, тем круче шоу, которое они устраивают. Так, перед «Юве» фанаты решили забросать полицию пивом и пиротехникой.



4. Полиция врывается в толпу на лошадях и бронированных машинах, что делает задержания практически невозможными. Амстердаму явно не хватает ОМОНа.



5. Простая публика располагается в 50 метрах от конфликта и празднует каждое точное попадание файером в лобовое стекло полицейских машин так, будто это гол «Аякса». Но зачистка не происходит, а беспорядки догорают сами по себе. После чего все дружно идут материться на трибуны и смотреть шоу, уровень которого для России тоже пока недоступен.



Если исходить из фактов, то тенденции просты.



Во-первых, на футболе в Европе уже опаснее, чем в России. Полиция Амстердама вынуждала фанатов «Юве» прятать шарфы, а самые смелые из итальянцев были биты в метро и у стадиона.

Во-вторых, если наши фанаты в ближайшее время не найдут заступников во властных структурах, то на футболе в России скоро будет так же, как на матчах АПЛ в Англии. Тихо, с аплодисментами после удачных эпизодов и случайной рассадкой при покупке билетов и абонементов, чтобы бывшие хулиганы и даже ультрас не могли собираться в группы.



В-третьих, свободный околофутбол в стране закручивающихся гаек тихонько отправляется туда же, где находятся гей-браки и лёгкие наркотики – в самую запретную зону.

Фото: «Чемпионат»

P.S. В этой теме не будет рассуждений о правильности или ошибочности пути. Закончим другим. Если вам до сих пор страшно ходить на футбол в России из-за фанатов, то вы либо человек, подверженный любым видам пропаганды, либо очень ленивы.



P.P.S. В Европейских тюрьмах после Евро-2016 до сих пор сидят российские фанаты, обвинения против которых не выдерживают критики, однако страна будто специально забывает об определённой категории своих граждан.

Мы скоро напишем об этом, чем в очередной раз подтвердим названные ранее тенденции.