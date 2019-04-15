Фанат «Спартака» закрыл букву «Д» на стене Цоя. Страсти вокруг надписи на Арбате

На следующий день после истории со стеной Цоя в телеграмм-канале «Мутко против» появилась информация о том, что власти города решили смыть новую надпись.

Корреспондент «Чемпионата» отправился на место событий, чтобы понять, что происходит на Арбате.

Будут ли смывать надпись?

Пока корреспондент был в пути, мы дозвонились до Елены Сединой, пресс-секретаря префектуры ЦАО. Она опровергла слух, что надпись будут смывать.

«Кто вам такое сказал? Это недостоверная информация. Там стоит абсолютно пустая поливальная машина. Никаких людей и никакой краски там нет. Мы не имеем права трогать эту надпись, там ведь не реклама или какое-то бранное слово. Поэтому демонтаж этой надписи пока не планируется», — рассказала она «Чемпионату».

Инициировать демонтаж записи могут либо правоохранительные органы (факт вандализма в центре города), либо собственники здания. Вероятен и вариант, при котором на этом будет настаивать третья сторона. Например, депутат.

Что там сейчас происходит?

Первая информация с места событий была горячей.

«Мужчина в шарфе «Спартака» завешивает букву «Д» постером Цоя», — передаёт Серафима Свердлова.

Вот его комментарий.

«Я заклеил динамовскую Д, потому что это затронуло мои личные струны. Несколько струн, как на гитаре. Цой, футбол, «Спартак» — это мои струны души. Динамовцы забрали слоган Цоя и якобы присвоили себе, на святом месте осквернили наш памятник своим желанием показать неизвестно что. Своим плакатом я хотел отразить, что Цой – голос улиц, рожденный здесь и поддерживаемый улицами, ворвался на стадионы, где все в едином порыве кричали его песни.

Если фанаты хотят выражать своё мнение, есть много других стен в городе, много стадионов. Зачем они идут в наше место и его оскверняют. Цой будет жить здесь вечно, за него люди готовы лечь костьми, кровью, потом и духом – и останутся живы. А «Динамо» порочит свою честь и память о себе».

Вместе с болельщиком протест поддержал ещё один человек.



«Мы написали на плакате, что это дух стадиона. Я сам болею за «Спартак», знаю все традиции. Я начал играть в футбол ещё в клубе «Меч». Там начинал Николай Рассказов, кстати. Мы не дадим отмыть стену. Это память для людей, которые хотят почтить память Виктора Цоя. На кладбище не всегда пускают, а тут каждый может».

Чуть позже носителя духа и традиций забрали в полицию. Сотрудники застали его протест, когда он стоял с подозрительной бутылкой. Теперь рядом со стеной дежурит патруль.