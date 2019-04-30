Его дебют в сборной стоил тренеру работы. Сегодня он сыграет в 1/2 ЛЧ

После того, как «Барселона» забронировала на лето Френки де Йонга, в «Аяксе» остался ещё один игрок сопоставимого таланта. Это 19-летний капитан команды Матейс де Лигт, который с подросткового возраста привык быть в центре внимания всей страны.

Дебютировал в сборной в 17 лет – и провалился

В марте 2017 года тренер сборной Данни Блинд рискнул поставить 17-летнего подростка, который в том сезоне ещё чередовал матчи за взрослую команду «Аякса» с молодёжной, в старт на официальную игру. Это был отборочный матч на ЧМ-2018 с Болгарией. Дебют получился ужасным. На пятой минуте де Лигт привёз гол: не попал по мячу в собственной штрафной, потом проиграл борьбу форварду и налетел на собственного вратаря. В конце первого тайма он отпустил того же Спаса Делева и позволил нанести удар с линии штрафной, который тоже закончился голом. В перерыве де Лигта заменили. То поражение стоило Блинду работы: после матча его уволили.

Зато сейчас он является членом совета директором «Аякса» и может строить работу с молодыми игроками так, как считает нужным. Директоры клуба, Эдвин ван дер Сар и Марк Овермарс разделяют его идеи.

Больше в официальных матчах де Лигт не играл до конца отборочного цикла (хотя сборной это не помогло). Но снова вышел в старте через неделю в товарищеском матче с Марокко – и на 70-й минуте заработал удаление.

Живёт с родителями

Де Лигты – очень крепкая семья. У Вивиан и Франка трое детей, Матейс – старший. Вскоре после рождения Матейса семья переехала из Лейдердорпа в Южной Голландии в пригород Амстердама. Отец получил там лучшее предложение о работе, а побочным эффектом стала любовь к «Аяксу». Когда команда забивала гол Матейс и его младший брат Воутер одновременно поднимали руки, как будто это они забили, и через комнату бежали праздновать к телевизору.



На фото Матейс с Воутером.

Скауты «Аякса» заметили его в девять лет

Ребёнка, который играл в местной детской команде, вели несколько месяцев. Матейс явно выделялся на поле, но при этом имел лишний вес. В итоге, скаутов «Аякса» убедил тот факт, что у его отца с весом проблем нет. Ребёнка приняли в академию, но с тех пор он постоянно живёт на диете.

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Его позиция на поле стала предметом споров в клубе. Бывший тренер академии «Аякса» Рубен Йонгкинд сказал, что дошло до конфликта. «Мне говорили, что он должен играть в центре защиты. Я сказал нет. У него были проблемы со скоростью работы с мячом и скоростью принятия решений. Поэтому ему нужно было играть в центре полузащиты, чтобы улучшить эти навыки. А уже потом можно переходить в центр защиты». В итоге, тренер академии продавил своё видение: несколько лет Матейс играл в полузащите. Теперь выбор позиции, техника и чтение игры помогают ему компенсировать невысокую скорость.

Сильные качества: пас и менталитет

Годы в полузащите в академии «Аякса» помогли Матейсу выработать технику паса и устойчивость к прессингу, несвойственные для центрального защитника. Нечасто увидишь, как игрок этого амплуа обводит Тони Крооса финтом Зидана.

И он действительно научился компенсировать нехватку скорости. Достаточно одного короткого видео, чтобы убедиться: проигранный рывок – это ещё не проигранный эпизод (аккаунт в «Твиттере» фальшивый, но де Лигт на видео – настоящий).

При качественном первом и дальнем пасе, у де Лигта есть и более типичные для центрбека качества. Он отлично играет головой. Вступает в верховые единоборства в среднем 6,2 раза за 90 минут, выигрывает 4,1 из них. Это с отрывом лучший показатель в «Аяксе» и в пятёрке лучших среди центральных защитников Эредивизии.



Но главное, что выделяет 19-летнего капитана «Аякса» среди сверстников – характер. «Он играл против нас в финале в 17 лет. О его возрасте можно догадаться, только заглянув ему в паспорт. На поле он был опытным игроком, как будто на 10 лет старше самого себя. Он защищает самую важную позицию на поле, и делает это с уверенностью». Такую характеристику де Лигту недавно дал Жозе Моуринью, а этот человек знает толк в хороших центральных защитниках.

Рафаэль ван Дер Варт отметил, что де Лигт сейчас находится в центре внимания, и в таком возрасте игроки часто теряются под давлением. «Он очень разумен. Под таким давлением сохраняет хладнокровие и не делает глупостей, как будто это опытный игрок». Пьер ван Хойдонк также подчеркивает его хладнокровие, но уже на поле: «Он отлично читает игру. С такими данными он может стал лучше, чем ван Дейк. Эредивизия слишком проста для него».

Главная черта этого «Аякса» — он не поддаётся эмоциям. Но дарит эмоции зрителям Это самая искренняя команда Европы за последние годы.

Пример с провальным дебютом в сборной хорошо характеризует его менталитет. Фактически, два первых матча стали катастрофой, но Матейс не поплыл, не допустил регресса в матчах за клуб, не провалился в финале Лиги Европы, который случился через полтора месяца. И через полтора года уже был важным игроком сборной. В 2018 году в Лиге Наций и квалификации на Евро-2020 он занял постоянное место в основе в паре с ван Дейком.



Реакция де Лигта на выход в полуфинал тоже говорит о том, что он абсолютно уверен в себе. Сразу после игры он не сдержал эмоций: «Это невероятно, я не могу поверить, что мы прошли «Ювентус»! Я ещё не родился, когда «Аякс» в последний раз играл в полуфинале». «Мы выбили в плей-офф двух фаворитов. Конечно, нам будет трудно, но и предыдущие матчи были трудными.



Жаль, что не реализовали свои моменты, могли пройти «Ювентус» спокойнее. Но главное, что мы провели отличный матч», — такие слова логично услышать от защитника, который сыграл в десятках больших матчей, но не от парня, для которого эта стадия плей-офф Лиги чемпионов – первая в жизни. Не от того, который несколько лет назад стеснялся фотографироваться с Луисом Суаресом.

У него уже куча рекордов

Де Лигт – самый молодой игрок в старте голландского клуба в матче еврокубков. Самый молодой игрок, выходивший в старте в финале еврокубка (в финале ЛЕ-2017 против «МЮ»). Самый молодой капитан в плей-офф Лиги чемпионов (в матче против «Реала» в этом сезоне). Самый молодой капитан в истории «Аякса». Учитывая, что ему 19 лет, стоит ожидать пополнения списка.

Уйдёт из «Аякса» летом

Тренер «Аякса» Эрик тен Хаг сказал, что «вероятность того, что Матейс останется, равна нулю». В течение последнего месяца голландские СМИ успели отправить его в «Барселону», «Ливерпуль» и «Ювентус». В то же время президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сказал, что ему уже известно, где де Лигт начнёт следующий сезон, «но сейчас не время для заявлений». А сам футболист не исключил перехода ни в одну из этих команд и сказал, что хотел бы поиграть с Джорджо Кьеллини и Вирджилом ван Дейком. Тренер «Аякса» Эрик тен Хаг вообще назвал претендентом на игрока «Баварию».

Насыщенная и полная взаимоисключающих параграфов трансферная жизнь посреди сезона – это нормально для агентов Мино Райолы.

«Мы встретились в январе 2017 года (де Лигту тогда было 17 лет – прим. Чемпионата). Он сказал, что хочет работать со мной. Мне известна его репутация, так что я согласился. Уверен, что это было правильное решение. Я думаю об «Аяксе», а Райола позаботится о моём будущем», — Матейс рассказал о начале сотрудничества с Мино в интервью Tuttosport в конце марта. В том же интервью он назвал Кьеллини своим кумиром. Кстати, его отец Франк тоже упомянул «Ювентус» как один из возможных вариантов. Интересно, а Бартомеу в курсе?



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