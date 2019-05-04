«Локомотив» проиграл в Туле. И сделал «Зенит» чемпионом

– Это худший первый тайм для «Локомотива» за всю весну. Дело не в голах, а в травмах. Повреждение Дмитрия Тарасова плохо в первую очередь тем, что пришлось делать раннюю замену и выпускать не до конца готового Чорлуку. Но травма Джефферсона Фарфана сломала не только план на игру, но и вообще влияет на всю концовку. Перуанец дернул мышцу на ровном месте, скорее всего, в этом чемпионате он больше не сыграет. А этой весной Джеф – ключевой игрок «Локо» в вопросах забивания голов.

– Травма Тарасова в какой-то степени помогла «Локомотиву», потому что позволила вернуть в опорную зону Крыховяка. Поляк в центре поля полезнее как минимум из-за умения протащить мяч вперед.



– «Локомотив» вышел на матч с желанием убивать соперника. Иначе невозможно объяснить поведение Эдера, который уже на 5-й минуте в жестком стыке заработал желтую карточку. А к перерыву мог удалиться после другого грубого фола. Кроме этого за первый тайм португалец отметился только неплохим ударом после подачи углового. У Юрия Сёмина есть два равнозначных форварда. Равны они в первую очередь тем, что ни один из них не гарантирует своим присутствием на поле гол.

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– «Арсенал» в очередной раз добил соперника настырностью. До своего гола туляки бесконечно накрывали «Локомотив» у его штрафной и собирали все подборы. В итоге гол был забит после идеального удара, но мяч под удар Бакаеву выкатился после ошибки Рыбуся. В целом «Арсенал» успешно использовал одну из основных проблем «Локо» в последние сезоны: команда действует очень нерасторопно у своей же штрафной. После гола давление на ворота Гилерме снизилось, но при этом соперник опасный момент создал лишь однажды, после подачи штрафного.



– Перед матчем Юрий Семин говорил, что не в курсе хода матча «Ахмат» – «Зенит», но невозможно представить, что к началу игры все в «Локо» не знали о ничьей в Грозном. Откровенно говоря, никакой чемпионской гонки в РПЛ уже нет, чтобы параллельный матч мог повлиять на настрой. Но «Локомотив» в первом тайме выглядел слишком растерянным.

– Второй гол «Арсенала» – момент, за который будет уничтожать себя Соломон Кверквелия. Грузинский защитник невероятно мощно переживает свои личные ошибки, а тут он фактически подарил мяч Джорджевичу. Хотя безумный вылет Гилерме из ворот тоже объяснить тяжело.



– Подобных глупостей в игре «Локомотива» не было с осенних матчей Лиги чемпионов. Вот там москвичи выглядели примерно так же: пропускали нелепо, свое реализовать не могли. Удивительно, что после идеального весеннего отрезка флешбэк настиг «Локо» в Туле.

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– Промежуток между началом второго тайма и вторым голом гости провели почти идеально. Нагнетали, давили, создавали. Вопрос только в реализации, с которой у команды Семина проблемы весь сезон. Даже слабейший «Енисей» чуть не увез из Черкизово шальную ничью. Вопрос превращения моментов в голы – главный и на все ближайшие туры, и на все лето.



– Это поражение ничего не испортило для «Локомотива» в вопросе турнирной таблицы. Московский клуб объективно борется сейчас только за вторую строчку. В этой гонке у «Локо» была возможность один раз оступиться. Больше таких шансов нет – по крайней мере до ближайших матчей ЦСКА и «Краснодара».



– Второй гол «Локомотиву» забил Лука Джорджевич, играющий в Туле на правах аренды из «Зенита». Вряд ли он думал о судьбе клуба, которому принадлежит, но в итоге оказал на нее непосредственное влияние.



– Ах, да. «Зенит» – чемпион.