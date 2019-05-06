Символическая сборная 27-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 27-м туре «Зенит» потерял очки в матче с отлично подготовленным «Ахматом», но всё равно оформил титул благодаря победе «Арсенала» над «Локомотивом». «Краснодар» снова не победил на выезде, а «Рубин», «Динамо» и «Ростов» отняли важнейшие очки у фаворитов.

Шунин пропустил два мяча, но долю его вины можно усмотреть лишь во втором – так или иначе главные ошибки допускали ошибавшиеся на стандартах партнёры. Зато Антон дважды вытащил мяч после тяжёлых ударов Магнуссона всё с тех же стандартов. Хорошие моменты имел и Чалов, но Шунин помешал забить «армейскому» нападающему – прыжок, который позволил Антону вытащить мяч из самого угла, был очень эффектным.

Правый защитник команды Хохлова очень неплохо действовал в атаке: много пасовал вперёд (более половины передач), комбинировал с Жоаозиньо и несколько раз тащил мяч самостоятельно. Козлов – автор голевого паса: да, очень неудачно сыграл Набабкин после длинной передачи Алексея в сторону Кардозу, но всё же. В обороне у Козлова также прекрасные цифры: 12 перехватов (причём 5 – на чужой половине) и 6 удачных отборов.

Один из лучших игроков матча «Рубин» – «Оренбург» позволил своей команде проводить осмысленные позиционные атаки и одновременно здорово противостоял нападению соперника. Камболов начинал атаки «Рубина» точными пасами, причём он не боялся подниматься выше и отдавать рискованные передачи. В обороне Руслан противостоял флангу соперника с Суторминым и Тереховым, но ошибок не допускал, сделав 9 перехватов, 6 подборов и один отбор.

Не в первый раз украинский защитник стал лучшим игроком «Зенита» в атаке. Матч с «Ахматом» получился не очень удачным для команды Семака (отчасти из-за экспериментов с тактикой), но Ракицкий был хорош. Ярослав сделал 24 передачи на чужую половину поля, четыре передачи в штрафную, несколько раз выводил партнёров практически один на один. В обороне Ракицкого не сильно нагружали, но он успел сделать один отбор, два перехвата и выиграть 9 оборонительных единоборств из 9.

Йон Гудни Фьолусон, «Краснодар»

Роль исландца в матче с «Ростовом» оказалась довольно интересной: при розыгрыше мяча «Краснодаром» Фьолусон играл левого центрального защитника в тройке (чаще он находился в левом полуфланге или даже фланге), без мяча Йон Гудни перемещался на позицию опорного полузащитника. Фьолусон справился и с атакующей задачей, и с оборонительной: он выполнил много хороших передач вперёд и во фланг, несколько шикарных диагоналей, даже одну передачу в штрафную, три обводки, а также сделал 11 перехватов, 2 отбора и 8 подборов. Защитник справился со сложной ролью, которую ему подготовил Мусаев.

Георги Костадинов, «Арсенал»

Перед опорным полузащитником туляков стояла очень непростая задача: между линий у «Локомотива» всегда действуют и Фарфан, и Миранчуки, но при этом полузащитники «Арсенала» зачастую были связаны персональными ориентировками по опорникам «Локомотива». Да, Хагуш и Альварес постоянно смещались за своими оппонентами, но Костадинов отлично контролировал опорную зону самостоятельно, вовремя переключаясь на любого соперника. У Георги – 12 перехватов, 5 отборов и 10 подборов; «Зенит» должен благодарить за досрочное чемпионство не только Бакаева, Джорджевича и Заболотного, а ещё и Костадинова.

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Сценарий матча «Ростов» – «Краснодар» глазами Романа очень напоминал некоторые другие весенние игры команды Карпина. Гости преимущественно нагружали фланг Ерёменко, перегружали зоны, в которых действовал Роман, но полузащитник «Ростова» практически не ошибался и часто читал ситуацию (5 перехватов, 6 подборов). При этом Ерёменко взял игру в свои руки, когда стало понятно, что у «Ростова» не остаётся времени ждать, и выдал несколько отличных передач в штрафную (всего за матч – восемь точных). Один из мячей прилетел прямо в голову Шомуродову, а от неё – в ворота.

Иван Обляков, ЦСКА

Полузащитник «армейцев» в очередной раз стал лучшим игроком команды при неудачной игре. Две голевые передачи со стандартов – очередное очевидное подтверждение тому, что у Облякова всё отлично с обостряющими передачами. Помимо 11 точных пасов в штрафную Иван сделал ещё 43 точные передачи, многие из которых поддерживали темп атаки и обостряли ситуацию.

Исмаэл, «Ахмат»

Команда Рахимова доминировала над лидером сезона (а теперь уже и чемпионом) целый тайм – в этом ей сильно помогали действия полузащитников: Раванелли, Швеца, Иванова и Исмаэла. Последний выделился на фоне отлично отыгравших партнеров не только голом после отличного дальнего удара, но и пятью перехватами, двумя отборами и неплохой игрой в пас (80% точности).

Автор чемпионского гола «Зенита» (если не видели, посмотрите – дальний удар у вингера туляков вышел отменным) провёл шикарный матч против «Локомотива». Помимо уже упомянутого гола Бакаев сделал 6 удачных обводок, 2 передачи в штрафную и заработал три фола на себе. В обороне Зелимхан тоже отрабатывал, причём усердно: 5 отборов и 3 перехвата – отличные показатели для игрока нападения.

Кирилл вновь забил важнейший мяч – на этот раз не дальним ударом с рикошета, а лёгким движением головы после отличного открывания под заброс в штрафную. Панченко лишь один раз нанёс необоснованный дальний удар, который компенсировал голом, плюс отдал один ключевой пас и участвовал в командных комбинациях, а также не отлынивал от оборонительной работе в прессинге.

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Главный тренер – Игорь Черевченко, «Арсенал»

Тренер туляков продолжает творить чудеса. На этот раз идущий вторым «Локомотив» нанёс 0 ударов с игры из штрафной «Арсенала»: так теперь уже бывших чемпионов не сдерживал никто. В атаке «Арсенал» тоже смотрелся здорово, и, хоть явных моментов создать не удалось (если не считать голевой удар Джорджевича из-за пределов штрафной после привоза от «Локо»), на победу хозяева точно наиграли.