Анюков посвятил золото отцу, Дзюба исполнил мечту. Как праздновал «Зенит»

Чемпионская раздевалка «Зенита» стояла на ушах. Счастливые игроки поздравляли друг друга, обливали всех подряд шампанским, а затем поставили полученный после игры с ЦСКА кубок РПЛ на стол и принялись скандировать: «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!».

Сергей Семак объявил о дополнительных выходных – команда встретила новость бурными аплодисментами. Но главный тренер тут же добавил с серьёзным видом: «Пожалуйста, не забывайте давать интервью. Проходите через микст-зону. Кто откажется, тому на один выходной меньше». Конечно, последняя фраза Семака – шутка. Хотя в каждой шутке, как известно, есть доля правды.

Футболистов тепло поздравил президент «Зенита» Александр Медведев. Помимо тренера и руководителя клуба добрые слова сказал и капитан Александр Анюков. Он выиграл все пять чемпионских титулов с «Зенитом», но чувствуется, что и этому золоту 36-летний защитник рад не меньше, чем предыдущим. По ходу сезона Анюков, как правило, не общается с журналистами, однако сегодня сдержал обещание дать интервью по окончании сезона. Точнее, решения главной задачи на чемпионат.

— Для меня каждая игра, как последняя, – признался Анюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата». – Даже каждый выход на тренировку, как последний. Спасибо главному тренеру за то, что поверил в меня. Спасибо нашим болельщикам, парням с виража за поддержку на протяжении долгого времени. Для меня это замечательный сезон. Всех с победой! Поздравляю семьи игроков, их детей. Жаль только, что отец нашего чемпионства не увидел. Два месяца не дожил. Но, думаю, он смотрит сверху и радуется вместе с нами.

— Вы много играете. Как чувствуете себя физически?

— Да я бы не сказал, что много играю. Когда я в последний раз по-настоящему много играл? Три года назад, наверное. Но ещё раз хочу сказать: я счастлив и благодарю главного тренера за доверие. Спасибо и партнёрам по команде за поддержку.

— Вы готовы продолжать карьеру дальше?

— Да, готов.

— Когда от вас отказался Роберто Манчини, какие были мысли? Хотели завершить карьеру или перейти в другой клуб?

— На самом деле я могу сказать Манчини только «спасибо» за совместную работу. Как и каждый тренер, он мне что-то дал. Но у меня никогда не было желания остановиться. Просто работал дальше. Особенно меня поддерживал отец. Всегда находился рядом.

— Вы играли за самый сильный «Зенит» в истории клуба. Можете сравнить ту команду с нынешней? Готов сегодняшний «Зенит» к Лиге чемпионов?

— Я не люблю таких сравнений, но считаю, что сейчас у нас хорошая команда. Особенно с зимними приобретениями мы попали в точку. Думаю, летом ещё будут покупки новичков, так что усилимся перед Лигой чемпионов.

Александр попросил написать, что посвящает это чемпионству отцу. Что мы с удовольствием и делаем.

«Зенит» сыграл по-чемпионски. Семак оставляет ЦСКА без Лиги чемпионов Пасы Дзюбы – украшение матча!

Светился от радости и герой матча с ЦСКА Артём Дзюба. Центрфорвард обнимал ребёнка, пока беседовал с журналистами. За спиной Дзюбы пристраивались Эмануэль Маммана и Сердар Азмун. Подкалывали главного балагура сине-бело-голубых, строили смешные рожи. В «Зените» действительно дружеская атмосфера внутри команды, нет деления на «своих» и «чужих». Это не менее важная заслуга Семака, чем первое место.

— Лучший год в моей жизни, – признался Дзюба. – Чемпионат мира, теперь чемпионство с «Зенитом». Это была мечта детства, я шёл к ней всю жизнь. Кто первым поздравил, когда мы выиграл золотые медали? Мирослав Юрьевич Ромащенко. Я ехал в «Сапсане», а он вёл меня в онлайне: «Три, два, один… поздравляю!». Мы с ним поболтали. Он меня знает с детства, тренировал ещё когда я был в команде «Спартака» 1988 года. Конечно, сразу же стали поздравлять папа, друзья, жена и все-все-все. Началось сумасшествие. Я целую неделю не мог с телефоном разобраться. Это было мощно. Очень счастлив! Горжусь ребятами. Все – красавцы.

Петербург ждал золота четыре года, а для Дзюбы это чемпионство вообще первое в карьере.