«Одну голевуху ещё, пожалуйста!». «Артём Зидан» в ударе

Артём Дзюба – один из ярчайших персонажей в российском футболе. Кто-то любит нападающего «Зенита», кто-то ненавидит, но никто не остаётся к нему равнодушен. И дело не только в футбольных качествах Артёма, но и остром языке. После победы над ЦСКА и получения трофея новоиспечённый чемпион России порадовал прессу новой порцией откровений.

— Принципиальный соперник, очень хорошая игра. Порадовало, что мы заслуженно победили, доминировали. Говорили, что нас не собрать, но мы собрались. Молодцы парни, мы молодцы! Это лучшие годы моей жизни: чемпионат мира, сейчас мы чемпионы. Это мечта детства, я шёл к этому всю жизнь и счастлив, что это произошло.

— Кто первым поздравил с чемпионством?

— Я ехал в «Сапсане», и Ромащенко прямо в онлайне меня вёл: «Три, два, один, поздравляю!». Он знает меня с детства, тренировал меня, ещё когда я был в «Спартаке» 1988 года рождения. Сразу после него поздравили папа и друзья, жена… Дальше началось сумасшествие. Я неделю не мог с телефоном разобраться и всем ответить. Это было мощно.

Горжусь ребятами. Мы к этому шли долго, были тяжёлые моменты, но мы справились. Когда мы выиграли у «Краснодара», появилась уверенность, что теперь не отпустим. До этого всё плавало очень опасно.

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— Ощущение, что осталось ещё две игры, есть?

— Нет. Также, пока на эмоциях не забыл, огромное спасибо медицинскому штабу, потому что ещё вчера решалось, буду ли я играть. Весь матч хотел сыграть пяткой и ни разу толком не сыграл, очень боялся. Медицинский штаб поднял меня, даже я не верил, что смогу. Был большой дискомфорт, я должен был сыграть максимум 50 минут, но что-то заигрался.

Приятно, что впервые в карьере сделал хет-трик из голевых передач. Первый раз ощутил такой кайф не от голов, а от пасов. Дриусси – всё равно MVP, он заслужил это своей работой. Многие не замечали его, а это один из ключевых игроков у нас. Он умница, работал на команду иногда даже не на своей позиции. Себа полностью заслужил сегодняшние два гола.

— Приятно быть лучшим ассистентом лиги?

— Приятно! Артём Зидан. Мне было обидно, когда я не набирал очки по системе «гол + пас». Старался максимально команде помочь, и было обидно, что не все это замечали, но люди внутри поддерживали. Я знал, что нужно гнуть свою линию и работать на команду, поэтому сфокусировался не на голах.

Мой путь таков, что, чтобы стать чемпионом, мне нужно засунуть свой эгоизм, своё «я» в одно место и работать по всему полю. Старался и слева, и справа, и везде. Поначалу было очень тяжело, а под конец я начал получать от этого удовольствие. Это другая роль, другая специфика. Мне было очень интересно, это новинка. Я был свободным художником, и, думаю, получилось неплохо.

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— У вас уже девять голевых…

— Одну голевуху ещё, пожалуйста! Её отобрали в матче с «Рубином», не засчитав. Я простреливал, там был небольшой рикошет, но направление мяча никак не поменялось. И у меня забирают голевую! Я вообще поражаюсь. У нас фантастические правила: Игнатьев простреливает и залетает гол – это голевая передача, а у меня полупрострел, полуудар – это автогол. Двойные стандарты.

— Появление Азмуна помогло раскрыться вам по-новому?

— Отчасти да, потому что пришлось с острия уйти вглубь и какое-то время перестраиваться. Мы стали разнообразнее. Мы не всегда стараемся играть длинными передачами, но действовать в два нападающих очень удобно. Я всегда был приверженцем такого количества форвардов. И нам проще, и защитникам тяжелее: двое будут фокусироваться на ком-то из нас – у другого свободные действия. Буду счастлив, если Сердар выиграет гонку бомбардиров, а я – гонку ассистентов.

— Физически тяжелее в новой роли?

— Конечно. Но у меня сейчас лучшее состояние за всю карьеру. Я, как вино, с возрастом становлюсь всё лучше. Я по-другому зашёл в футбол, и мне интересна эта история. Очень счастлив, что этот путь был пройден не напрасно, ведь мы стали чемпионами. Значит, и я, и вся команда делали всё правильно. Без командного духа, единения, братства у нас бы ничего не получилось. Сейчас в команде потрясающая атмосфера. И русские, и иностранцы – все «зенитовцы», все играем за клуб, за город. Это на всю жизнь. Этот год я буду вспоминать и в 90 лет. Сяду с внуками и расскажу им, как дед творил в 2018 и 2019 годах.

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— Нынешний «Зенит» способен выйти в плей-офф Лиги чемпионов по составу, или нужно усилиться?

— Я футболист, не хочу об этом думать сейчас. Любому клубу нужны усиления, хотя «Тоттенхэм» показал обратное. Мне нравится их позиция, что, если футболист не усилит команду, нет смысла его брать. Теперь они в финале Лиги чемпионов. Нет предела совершенству, но у нас хороший костяк. Хочется, чтобы как можно больше игроков осталось. Всё должно быть постепенно.

— Вы подбирали для игроков «Зенита» прозвища. Для Азмуна нашли?

— Вампир, граф Дракула. Он проявляется не на всех фотографиях, такой бледненький. Я всё время его подкалываю любя. Практические у всех есть кликухи. Это нормально, мы общаемся в своём кругу. Команде помогает, когда хорошая атмосфера, нет ни одного засранца.

— А вас как-то прозвали?

— Не знаю, они мне не говорят. Я милашка.