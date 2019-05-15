Карпин с «Ростовом» ни разу не выигрывал у Сёмина. Похоже, серия продолжится

Сегодня, 15 мая, в Ростове-на-Дону команда Валерия Карпина схлестнётся с «Локомотивом» в ответном матче полуфинала Кубка России. Для «Ростова» эта игра наверняка станет самой важной в сезоне – уступив трофей, клуб второй год подряд останется без еврокубков, огорчив своих болельщиков, которые только начали привыкать к гимнам Лиги чемпионов и Лиги Европы на ростовском стадионе. Для «Локомотива», наоборот, поражение в Кубке будет не столь фатальным. «Железнодорожники» удачно провели сезон и практически завоевали прямую путёвку в Лигу чемпионов. Однако такая разница в мотивации не должна никого смущать.

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Катастрофа в атаке «Ростова»

Главное преимущество «Локомотива» в будущем матче, как ни странно, заключается в слабостях соперника. Команда Валерия Карпина под конец сезона расклеилась и начала проседать. Последняя игра в чемпионате с «Динамо» стала своеобразным апогеем беззубости ростовчан в созидательных действиях. Красноречивая цифра – 4 удара по воротам за 90 минут игры — отличное тому подтверждение, как и лишь три гола «Ростова» в последних пяти матчах. Несмотря на то что команда пропустила меньше всех в России (22 мяча), по забитым голам (24) она опережает лишь «Динамо», «Анжи» и «Енисей». Как-то удручающе для претендента на еврокубки.



Сводить ужасную результативность «Ростова» к плохой реализации нельзя. Команда, согласно статистике XG, забила лишь на один мяч меньше, чем ожидалось. Беда ростовчан в построении игры — они очень слабы в позиционном нападении против команд, обороняющихся компактно и низко. Этим наверняка «Локомотив» попытается воспользоваться в среду.

«Локомотив» Сёмина – непреодолимый барьер для «Ростова» Карпина

Годы, когда Валерий Карпин со «Спартаком» уничтожал «Локомотив» Юрия Сёмина, остались далеко позади. В этой тренерской дуэли инициативу перехватил более опытный специалист. За пять очных матчей «Ростов» во главе с Карпиным ни разу не смог обыграть «железнодорожников» и уступил четыре раза, пропустив 8 мячей. Поэтому рассчитывать на то, что Сергей Песьяков сможет сохранить ворота сухими, вряд ли приходится. Уж кто, как не Сёмин, знает, как нужно вскрывать нынешнюю оборону ростовчан.

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Игра на ничью – плохой вариант для хозяев

Ростовчанам ни в коем случае нельзя рассчитывать на ничейный результат – 0:0 или 1:1. Как минимум закладываться на определенный счёт в матче, имея преимущество, психологически неправильно – «Барселона» и «Аякс» не дадут соврать. Кроме того, с нынешней формой «Ростова» это было бы очень наивно и рискованно. На финише сезона вынужденная терпеть различные перестановки оборона (в защите у Карпина появлялся даже Александр Гацкан) уже не выглядит оплотом неприступности. Против «Динамо» сохранить ворота в неприкосновенными «Ростов» смог только благодаря блестящей игре Сергея Песьякова.

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Без Фарфана «Локомотив» потеряет в атакующем потенциале

Единственным утешением для хозяев будет отсутствие у «Локомотива» Джефферсона Фарфана. В матче с «Арсеналом» полузащитник получил повреждение задней поверхности бедра и выбыл до конца сезона.

Сейчас сложно переоценить роль перуанца в команде Сёмина. Нынешний сезон получился для хавбека таким же ударным, как и предыдущий. В «Локомотиве» он занимает первое место по системе «гол+пас» (8 мячей и 4 передачи) и, несомненно, является лидером клуба. К слову, именно дубль Фарфана помог «железнодорожникам» переиграть ростовчан в последнем матче. Поэтому неизвестно, сможет ли Сёмин как-то компенсировать отсутствие перуанца.



Предположить, как будет складываться матч в Ростове, невероятно сложно. Возможно, все преимущества гостей нивелируются сумасшедшей самоотдачей хозяев, а может, «Локомотив» задавит ростовчан своей прагматичностью. Ясно лишь, что наверняка после игры можно будет приблизиться к ответам на пару вопросов: «Какие задачи Карпин пришёл выполнять в «Ростове»? Справляется ли он с ними?». Перед Сёминым и его «Локомотивом» подобные вопросы уже давно не стоят.