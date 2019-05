Скандал из ПФЛ! В Краснодаре обвиняют Новороссийск в сдаче матча конкуренту

Что происходит?

В зоне «Юг» ПФЛ разразился большой скандал. Генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко и футбольный агент Джамал Акаев обвинили игроков «Чайки» и «Черноморца» в участии в договорном матче. В этой игре гости из Новороссийска забили быстрый гол и удерживали ничью до 72-й минуты, однако в концовке дважды пропустили. Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

«13.05.19. «Чайка» — «Черноморец». Гости, которые не пропустили в последних четырёх матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», — написал Градиленко в своём «инстаграме».



«Очевидно, что матч не носит спортивного характера, – поддержал руководителя «Урожая» Акаев. – Неестественные движения и странные расположения игроков на поле дают большую пищу для размышления. Может, парни в синем вдруг решили проецировать шекспировское «All the world's a stage, And all the men and women merely players» на футбольное поле и решили, что они не футболисты, а актёры, тем самым объединив в себе худшие качества, свойственные двум профессиям. Поздравляю всех. ФНЛ получает ещё одну команду, которая готова на всех фронтах тягаться на равных с мастодонтами, в худших традициях этой лиги. А игру бы не мешало рассмотреть компетентным структурам».

Между тем, в «инстаграме» 2liga_ было опубликовано видео победного гола нападающего «Чайки» Александра Подбельцева, которое сопроводили таким комментарием:



«Из параллельной вселенной матч. Смотрим матч фаворита, счёт 1:1, 20 минут до конца игры. Почему же букмекер даёт 1.18 на победу хозяев? Арбитр сработал красиво, пенальти поставил, но вот незадача – промах. 1.09 на победу хозяев после промаха с точки. Что же должно было случиться? Смотрим видео».

Зачем «странный» матч «Чайке» и какова реакция ПФЛ?

Соль истории в том, что «Урожай» и «Чайка» прямые конкуренты в борьбе за выход в ФНЛ. За три тура до финиша краснодарцы отстают от лидера на одно очко, при этом им гарантированы три очка за победу над снявшейся с турнира «Академией имени Понедельника». Кроме того, «Урожай» примет дома «Спартак-Владикавказ» (9-е место) и сыграет в гостях с «Легионом Динамо» (7-е место). В календаре «Чайки» остались матчи на выезде с «Ангуштом» (14-е место) и ростовским СКА (13-е место), а также дома с «Биологом-Новокубанск» (8-е место). Эти команды явно слабее, чем замыкающий четвёрку «Черноморец». Градиленко, конечно же, понимает, что теперь «Чайка» вряд ли потеряет очки.

Скандал вокруг матча в селе Песчанокопское прокомментировал для «Чемпионата» президент ПФЛ Андрей Соколов.



«По поводу матча «Чайки» и «Черноморца» комментарии будут даваться обстоятельные, а не поверхностные. Мы в рабочем порядке всё изучим. Лига всегда активно участвует в рассмотрении возникающих ситуаций. Мы не упускаем вещей, связанных с несоблюдением принципов честной игры», – сказал Соколов.

Откуда взялись «Урожай» и «Чайка»?

Интересно, что ещё три года назад в российском профессиональном футболе не было ни «Урожая», ни «Чайки». Краснодарский клуб вообще появился на свет летом 2018-го как замена обанкротившейся «Кубани». С декабря его возглавляет бывший главный тренер молодёжной сборной России Николай Писарев, а в составе команды есть группа футболистов, поигравших на более высоком уровне – Сергей Бендзь, Илья Зуев, Игорь Ламбарский, Артём Воронкин, Георгий Нуров, Артур Малоян, Амур Калмыков.

Клуб из села Песчанокопское создал в 1997 году бизнесмен Андрей Чайка, выступавший в начале 1990-х за дубль ЦСКА и юношескую сборную. В одном интервью он признался, что из бывших партнёров часто созванивается с Владимиром Бутом, бывшим игроком дортмундской «Боруссии», а сейчас спортивным директором «Черноморца». До 2016-го «Чайка» выступала в чемпионате Ростовской области, после чего владелец решил вывести команду на новый уровень – заявил во второй дивизион. Сперва было четвёртое место в зоне «Юг», на следующий сезон третье, а теперь всё идёт к победе в турнире. Тренирует «Чайку» экс-игрок «Ростсельмаша» и СКА Виталий Семакин, а в заявке находятся арендованные соответственно у «Урала» и «Ахмата» голкипер Дмитрий Арапов и полузащитник Аюб Бацуев. Сообщалось, что в случае выхода в ФНЛ клуб увеличит бюджет с 70 млн рублей до 200 млн. В нынешнем сезоне «Чайка» пробилась в 1/16 финала Кубка России, где уступила «Анжи» – 1:2.