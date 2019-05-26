«После победы над «Реалом» все ждали от нас многого. Ребята закрепостились»

Пресс-конференция Виктора Гончаренко началась с поздравлений: у главного тренера ЦСКА на днях родилась дочь.

Затем он подвёл итоги сезона — получился трёхминутный монолог.



— Мы уже обсудили, наметили пути дальнейшего развития и улучшения игры в следующем сезоне. То, что я сейчас скажу, не какое-то оправдание, а анализ с целью исправления ошибок. Если сравнить те ощущения, что были в августе, когда мы ещё не понимали каркаса команды, какой она будет, и то, что было в декабре, — это совершенно разные вещи. Где на самом деле уровень команды? «Реал» — это лучший клуб в мире, но сейчас они не в лучшей форме. Мы их обыграли два раза, великолепная историческая победа была на «Сантьяго Бернабеу», но она взгромоздила на наши плечи определённый груз ответственности, потому что все начали от нас многого ждать. Мы внутри пообещали себе, что будем бороться только за первое место, и этим молодые ребята себя дополнительно закрепостили. Мои какие-то действия ещё усугубили эту ситуацию.

Весной мы отдавали все силы, но на выходе результат был не очень хороший. Мы очень много старались, но совершали много потерь. Четвёртое место, пожалуй, мы заслужили.



С нашей, тренерской стороны тоже были ошибки. Первый момент – неопределённость со схемой игры. Второй — стартовый состав должен быть более чётким и понятным, у нас этого не было. На это есть объективные причины: травмы Васина, Эрнандеса и Дзагоева. Мы сильно старались, но из-за нехватки опыта порой не понимали, что такое ритм игры: когда надо придержать мяч – мы атаковали, когда нужно идти вперёд — теряли мяч в простой ситуации. Также не стоит забывать, что у многих игроков, который провели хороший сезон, ещё год назад не было постоянной игровой практики. Бекао и Влашич сидели на скамейке, Ахметов — в бухгалтерии (у него до сих пор кличка бухгалтер), Обляков меньше играл в «Уфе», чем у нас. В результате мы получили команду, которая на эмоциях сделала большой шаг осенью. Следующие шаги — это долгая, кропотливая работа. Плюс нужно понять, что нам надо усиливаться.



Надеюсь, получилось достаточно развёрнуто, — добавил в конце Гончаренко.

ЦСКА в последнем туре обошёл «Спартак», а Чалов стал лучшим бомбардиром Провальным этот сезон для ЦСКА называть нельзя.

Первым из журналистов взял слово пожилой мужчина: он начал с того, что болеет за ЦСКА более 50 лет.

— Хотел бы задать вам несколько неудобных вопросов. Первый — останется ли Бийол на позиции нападающего?

— Объясню, почему он выполняет роль нападающего или оттянутого нападающего. Потому что у нас многие команды играют в очень закрытый футбол, а для того, что вскрыть защиту соперника, нужны такие игроки, как Бийол. Которые могут зацепиться за мяч, побороться, забить на стандартах и помочь у наших ворот. Понятно, что мы его брали как опорного полузащитника, но там нужна другая скорость работы с мячом. Ахметов и Обляков делают это быстрее. Сейчас Бийол полезнее на позиции нападающего. Может быть, в следующем сезоне всё обернётся иначе.

— Я в своём тексте как-то писал, что вы хотите сделать из Ахметова Канте, а из Облякова — Де Брёйне, — продолжил он. В зале раздался смех, но он не сдавался. — Это так?



— Это же вы писали! – вступил Сергей Аксёнов



— Это было в качестве предположения, — отбивался журналист.



— Моя главная задача – улучшать футболистов, их всесторонние навыки, — ответил Гончаренко.

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— Рассчитывали, что «Оренбург» отберёт очки у «Спартака»? – взял слово уже другой коллега.

— Мы уже настолько успокоились внутри, что главную задачу перед собой сегодня ставили – получить удовольствие от игры, выиграть и показать хороший футбол. Мы знали, что у нас будет прекрасный стадион, что нас любят болельщики – за что им, кстати, отдельное спасибо. Наша посещаемость за год возросла очень сильно. А победа «Оренбурга» — это уже прекрасный бонус. Спасибо им за это.



— Почему был заменён Бекао?

— Он попросил замену из-за травмы. Что касается Влашича и Бекао, у них есть желание остаться в ЦСКА. Надеюсь, что мы этот вопрос утрясём.



— У Чалова была установка забить?

— Нет. Но вы могли заметить, что Обляков и Ахметов старались играть на него, чтобы обострить его игровую ситуацию. Они все хорошие друзья, старались ему помочь стать лучшим бомбардиром. Федя своей работой и своим отношением заслужил. Хочу его поздравить.