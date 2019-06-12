Конте – 100-процентный наёмник. Он именно тот, кто нужен «Интеру»

Чемпионат Италии, некогда считавшийся самым сильным в Европе, уже достаточно давно превратился в детективный сериал с очень предсказуемой концовкой: обладатель скудетто, как убийца в «Лейтенанте Коломбо», всем известен заранее. «Ювентус» господствует на внутренней арене, при этом достаточно успешно выступая в Лиге чемпионов. На его фоне остальные ведущие итальянские клубы, если и называют грандами, то скорее по инерции или из уважения к их славному прошлому. Однако уже в следующем сезоне, по крайней мере, для одного из них, многое может существенно измениться. Речь идёт о миланском «Интере», контракт с которым недавно подписал Антонио Конте.

В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/10. В том же году команда под руководством Моуринью выиграла Лигу чемпионов и Кубок страны, что стало звёздным часом как самого Жозе, так и всего клуба. Португалец поднял планку настолько высоко, что сразу стало понятно – повторить подобное достижение его преемникам будет невероятно сложно.

С тех пор в «Интере» произошло множество метаморфоз, в том числе и самых радикальных. Менялись владельцы и руководство, приходили и уходили тренеры, обновлялся состав, но, начиная с 2011 года (Кубок Италии), титулов как не было, так и нет. При этом никто из 10 (!) тренеров после Моуринью не убедил в том, что сможет исправить ситуацию, сделав «Интер» по-настоящему конкурентоспособной командой. Так почему же именно у Конте сейчас это должно получиться?

Антонио Конте известен как один из самых неуступчивых тренеров в плане трансферной политики клуба. Он готов конфликтовать и отстаивать свою точку зрения, если не считает состав достаточно укомплектованным, потому что имеет чёткое видение футбола, как в целом, так и по каждой позиции на поле. Оказывать на него давление совершенно не имеет смысла: в этом случае открытая конфронтация становится одним из его методов достижения цели, что он уже успел доказать в «Челси». Если «Интер» подписал соглашение с Конте, значит, согласился и на его условия. Думаю, боссы «нерадзурри», проанализировав ситуацию, возникшую между ним и Абрамовичем, тоже смогли сделать для себя правильные выводы. Со своей же стороны Конте не раз заявлял, что после работы в Лондоне возобновит карьеру лишь в том клубе, с которым сможет добиваться высоких целей. Поэтому тот факт, что стороны пришли к консенсусу, в данном случае выглядит определённой гарантией качества.



Итальянец является одним их самых жёстких и бескомпромиссных тренеров. Он умеет выжимать из имеющихся ресурсов максимум и не боится вышвырнуть из команды тех, кто не отвечает его требованиям, как в личностном, так и игровом плане. Карло Анчелотти однажды сказал о нём: «Антонио ни за что не пойдёт на компромисс в определённых вопросах. Он хочет, чтобы все игроки следовали за ним, и он хочет видеть хороший командный дух. Согласно философии Конте, ты либо с командой либо против неё. Нет никакой середины».

Конте авторитарен, но это не самое главное. Важно то, что он авторитетен. Это позволяет ему быть одинаково принципиальным со всеми. Когда однажды Буффон прервал командное собрание, чтобы обсудить бонусы игроков, то услышал тираду: «Заткнись, Буффон! Что ты несёшь? Не желаю тебя больше видеть, убирайся отсюда».

Конте — не тренер-отец, не духовный наставник и не старший друг. В этом отношении он никогда не будет похож на Анчелотти, дель Боске или Клоппа. Конте — наемник, кризис-менеджер, приходящий туда, где нужно решить определённые проблемы. Поэтому он не даёт авансов и не признаёт былых заслуг. Он привёл «Челси» к чемпионству, обуздав по ходу сезона взбунтовавшегося Диего Косту, а по его окончании отправил тому сообщение о том, что больше не нуждается в его услугах. В принципе, этот пример – квинтэссенция тренерской философии Антонио Конте: любое осознанное отступление от его критериев – предательство, а предательства он не прощает. Красивое расставание в этом случае не больше, чем формальность, следовать которой нет необходимости. Такой подход, безусловно, имеет и свои минусы, так как является наиболее эффективным, скорее всего, лишь в кратко- и среднесрочной перспективе, что наглядно продемонстрировал его опыт в том же «Челси». Однако в данном случае, это, вполне вероятно, подходит и самому тренеру, и клубу. В итоге представить его в роли Фергюсона или Венгера довольно трудно.

АПЛ. Всё, что нужно знать о сезоне-2016/17 Герои, неудачники, тренды. В ролях: Конте, Моуринью, Гвардиола, Венгер, Ибрагимович, Канте, Азар, Кейн и другие.

Конте по своей психологии – тренер-победитель. Он умеет делать команды, с которыми работает, ментально сильнее. Именно с него в Италии началась тотальная гегемония «Юве», завершившего сезон-2011/12 без единого поражения в серии А. Туринцы выиграли чемпионат, имея явно меньший ресурс, чем занявший тогда второе место звездный «Милан». В Европе же с «Ювентусом» Конте не добился успеха, но, тем не менее, заложил очень прочный фундамент для дальнейшего развития команды. Вся суть его отношения к неудаче выражена в его же собственных словах: «Для меня поражение – это виртуальная смерть». В то, что это не просто красивая фраза, легко поверить, наблюдая за тем, насколько эмоционально Антонио ведёт себя во время матчей.



Да, возможно, его команды не играют в яркий и атакующий футбол. В этом отношении Конте чем-то похож на Моуринью. Но, придя в сборную, отнюдь не поражавшую именами исполнителей, он смог собрать одну из самых ярких банд Евро-2016, которая в четвертьфинале уступила Германии лишь в серии послематчевых пенальти. Конте подал в отставку, и после его ухода с поста главного тренера Италия не вышла на чемпионат мира в России, что случилось не по роковой случайности, а вполне закономерно. Сборная под руководством Вентуры перестала быть командой, больше напоминая подопытного кролика в затянувшемся неудачном эксперименте.

Что касается «Интера», то на данный момент он представляет собой команду с достаточно сильным (особенно по меркам Серии А) составом. Но при этом не демонстрирует стабильности и ожидаемого результата. Вполне вероятно, ему как раз и не хватает жёсткой руки, способной навести порядок в его рядах. Нет сомнения в том, что Конте сможет быстро решить вопросы с дисциплиной на поле и за его пределами. Таким, как Найнгголан и Икарди, придётся либо приспособиться, либо уйти. Церемониться с ними точно никто не будет.

8 игроков, которые точно уйдут летом. Но ещё не знают куда Статус: всё сложно.

Для команд под руководством итальянца характерна высокая организация игры. Каждый футболист чётко знает свои функции и обязанности, что максимально повышает эффективность действий во всех линиях. И пусть зачастую это происходит в ущерб зрелищности, но зато положительно отражается на уверенности в своих силах.



«Интеру» при его ресурсах и амбициях нужен не просто грамотный тренер, но сильная, волевая личность, нацеленная на результат. Конте — жёсткий, порой даже деспотичный, но он умеет и знает, как побеждать. Работа для него — вызов, задача, с которой он непременно должен справиться. Он достаточно профессионален, чтобы уважать игроков, которых тренирует, но и достаточно циничен, чтобы считать их средством для достижения намеченных целей. Конте отнюдь не образец идеального тренера, но сейчас он именно тот, кто может сделать «Интер» сильнее, вернув ему настоящую боеспособность. Он – наёмник, пришедший в клуб, чтобы сделать то, чего от него там ждут.