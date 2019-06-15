Как живёт самый скандальный футболист Чили

Артуро Видаль в последние годы попадал в новости либо с футбольными историями, либо со скандалами. Разбивал машины, устраивал драки в казино, опаздывал на тренировки. Но вообще чилиец – очень семейный человек и классный отец. С женой Марией он познакомился, еще играя за «Байер», в 2008 году. Но официально свадьбу сыграли только шесть лет спустя: логично, что это до сих пор одна из самых дорогих свадеб в истории Чили. Говорят, весь вечер обошелся в 800 тысяч долларов.

У пары трое детей: Алонсо, Элизабетт и Эмилиано. Старший сын видаля в полтора года серьёзно страдал от диабета и мог умереть, но это удалось вовремя обнаружить и предотвратить. Сейчас у Алонсо диабет первого типа, а Видаль три года назад набил на теле изображение инсулиновой помпы, чтобы привлечь внимание к проблеме лечения диабета в Чили.

Именно Алонсо сейчас – главный источник информации о жизни всей семьи, поскольку пацан очень активно ведет социальные сети. Полтора года назад он опубликовал экскурсию по своей комнате в барселонском доме. За пределы комнаты он и правда не вышел, но это контент, который не снимет ни один журналист:

В том числе поэтому у видео почти полтора миллиона просмотров, а Алонсо даже получил национальную премию в Чили за ролик.

С момента переезда в «Барсу» Видаль стал намного скромнее и меньше появляться в новостях, а его жизнь стала более закрытой. В период игры за «Ювентус», например, все знали, где и как живет семья чилийца. Знали, что он сменил огромный дом на тот, что поменьше, потому что в прежнем члены семьи будто теряли друг друга. В новом доме не было ничего особенного: огромный телек, спортзал, бассейн, бильярд. Стандартное жилье богатого человека, но без заморочек.

«Сам я практически не смотрю телевизор, предпочитаю проводить время с семьей. Жаль, что это так сложно делать в моем статусе. Однажды мы пошли на пляж, а все окружающие завалили меня просьбами о фото. Вообще это не проблема для меня, но тут я был с близкими и хотел уделить им время», – грустно констатировал Видаль

В том числе поэтому для отдыха Видаль выбирает относительно удаленные от людей и жутко дорогие локации. Весной этого года чилиец с друзьями отдыхал на Ибице в комплексе, аренда которого стоила больше 1000 евро за ночь без учета всех прочих расходов. И со строгим запретом на шумные вечеринки или мальчишники: только культурный отдых.

Главное достоинство виллы, конечно, в локации и виде. В остальном это просто огромный дом на 10 комнат, с бассейном и своей закрытой территорией.

Видаль уехал туда с десятком друзей и радостно постил фотографии с отдыха. Эту часть жизни он показывает достаточно охотно.



В мае появились новости о том, что автомобиль Артуро Видаля попал в ДТП в Чили. Но позже выяснилось, что за рулём был телохранитель футболиста, а происшествие довольно обычное. Сам Артуро никакого отношения к ДТП не имел, и вообще в последнее время он отказался от небольших реактивных машин. По Барселоне Видаль передвигается на спонсорском Audi Q7 Quattro Tiptronic, самом популярном авто среди всех игроков его клуба.