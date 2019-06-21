Паредес может вернуться в «Зенит». Вопрос в цене

ФИФА рассматривает варианты замены места проведения чемпионата мира—2022



Чемпионат мира 2022 года может пройти не в Катаре, как это было решено ранее. Выборы страны-хозяйки мирового первенства по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе.



Как сообщает TNTSports, из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки мирового первенства ФИФА может в срочном порядке перенести проведение мирового первенства в другую страну. Издание отмечает, что в настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.



Напомним, что на право принимать чемпионат мира в 2022 году помимо Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.



Недавно стало известно, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини взяли под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022. После допроса француз был отпущен.

Россия может провести следующий ЧМ по футболу. Когда его отберут у Катара Вы помните, как было хорошо в прошлом году? Скоро повторим – Никольская, счастливые иностранцы, вечеринки до утра. И могучая сборная России.

Исполком РФС рассмотрит вопрос о лимите на легионеров 26 июня



В среду, 26 июня, в Доме футбола состоится очередное заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный сайт организации.



Помимо прочих тем на заседании будет рассмотрен вопрос лимита на легионеров и «иных регламентных требований к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона-2020/21».



Напомним, за новую формулу лимита на легионеров «8+17» выступает большинство клубов Премьер-Лиги и президент РФС Александр Дюков. Если этот вариант примут, в заявку на сезон клубам можно будет вносить не более восьми иностранцев. В настоящее время ограничения действуют только по числу игроков, находящихся на футбольном поле.

«Зенит» может выкупить Паредеса обратно



Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может вернуться в «Зенит», утверждает Le Parisien.



По информации источника, в стане парижан не очень довольны выступлениями 24-летнего хавбека за клуб, поэтому будущее игрока на «Парк де Пренс» остаётся туманным. Сегодня, 20 июня, агент аргентинца находился в столице Франции, где обсудил с руководством «ПСЖ» условия возможного ухода футболиста. Сообщается, что в услугах своего бывшего полузащитника заинтересован «Зенит». При этом речь идёт не об аренде, а о выкупе контракта игрока.



Паредес перешёл в «ПСЖ» в январе текущего года за € 40 млн. Всего в составе парижан он сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. За «Зенит» аргентинец выступал в период с 2017 по 2019 год.

Агент: «Спартак» предложил «РБ Лейпциг» € 15 млн за Бруму



По словам Катио Бальде, агента полузащитника «РБ Лейпциг» Арминду Брумы, «Спартак» готов заплатить за его клиента € 15 млн.



«Брума выставлен на трансфер, „РБ Лейпциг“ просит за него € 15 млн. Московский „Спартак“ и ПСВ уже сделали предложения на соответствующую сумму. Поэтому „Порту“ с его предложением в размере € 10 млн нужно будет повышать ставки. Арминду хотел бы вернуться в Португалию и играть за „Порту“, но он открыт для всех предложений и готов сменить команду, так как больше не хочет играть за „РБ Лейпциг“», — приводит слова Бальде Record.



Брума перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2017 года из «Галатасарая», сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 24-летний португалец принял участие в 14 матчах немецкого национального чемпионата (6 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2022 года.

«Реал» готов заплатить за Неймара € 130 млн, а также отдать Бэйла или Хамеса



Мадридский «Реал» по-прежнему интересуется бразильским нападающим парижского «ПСЖ» Неймаром и готов заплатить за него € 130 млн, а также отдать одного из своих игроков, утверждает AS.



По данным источника, «Королевский клуб» готов использовать в сделке колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса или валлийского нападающего Гарета Бэйла.



Ранее Неймар объявил руководству «ПСЖ», что хочет покинуть клуб. Интерес к футболисту также проявляет его бывший клуб «Барселона».



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, в которых забил 15 голов и отдал восемь результативных передач. Контракт игрока с «ПСЖ» действует до лета 2022 года.

«Реал» отложил трансфер Мбаппе на 2020 год



«Реал» не будет вести переговоры о покупке нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, утверждает AS.



По данным источника, «Королевский клуб» отложил трансфер футболиста на 2020 год. При этом «Реал» будет ждать первого шага от игрока, чтобы начать переговоры. Владелец «Реала» Флорентино Перес не хочет портить отношения с владельцами «ПСЖ», осознавая их финансовую мощь. Перес не забывает о случае с «Барселоной», которая хотела купить полузащитника Марко Верратти, но в итоге потеряла нападающего Неймара, перешедшего в «ПСЖ» за сумму отступных в размере € 222 млн.



В минувшем сезоне 20-летний Мбаппе принял участие в 29 матчах чемпионата Франции, в которых забил 33 гола и отдал девять результативных передач.

Гид по главным трансферным сагам лета. Неймар, Гризманн и Погба Сериалы, которые мы будем смотреть ближайший месяц.

«Краснодар» объявил о трансфере де Вильены

«Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Фейеноорда» Тонни де Вильены.



«Состав чёрно-зелёных укрепил Тонни де Вильена. Полузащитник сборной Нидерландов перешёл в «Краснодар» из «Фейеноорда». Де Вильена подписал с нашим клубом долгосрочное личное соглашение и присоединится к команде на сборе в Австрии», — сказано в заявлении «Краснодара» в «Твиттере».



Предположительно, сумма трансфера хавбека составила € 9 млн.



24-летний де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей (1 — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с роттердамским клубом действовал до лета 2020 года.

«Краснодар» получил футболиста для больших матчей. Но не всё так однозначно Тонни Вильена — тот случай, когда не всегда достаточно быть отличным игроком, чтобы попасть в лучшие лиги.

«Анжи» получит лицензию на выступление в ПФЛ



Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб получил одобрение со стороны РФС на участие в Профессиональной футбольной лиге в сезоне-2019/20.



«Одобрили. Нам до 26 июня нужно донести документы с финансовыми гарантиями. Просто физически не удалось сегодня это сделать», — приводит слова Агарагимова «РБК-Спорт».



Генеральный директор «Анжи» сказал также, что бюджет клуба на ближайший сезон составит 22 млн рублей. По его словам, контракты сейчас есть у 33 игроков.



Президент махачкалинцев Осман Кадиев заявил, что долги «Анжи» за последние три месяца сократились с 360 млн рублей до 100 млн рублей. При этом задолженность по зарплатам составляет почти 68 млн рублей.